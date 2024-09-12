https://crimea.ria.ru/20240912/glavoy-respubliki-krym-izbran-sergey-aksenov-1140294447.html

Главой Республики Крым избран Сергей Аксенов

Главой Республики Крым избран Сергей Аксенов - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Главой Республики Крым избран Сергей Аксенов

Депутаты Государственного совета Крыма избрали главу республики. По решению крымского парламента им стал Сергей Аксенов, который с 2014 года возглавлял регион,... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T15:38

2024-09-12T15:38

2024-09-12T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Депутаты Государственного совета Крыма избрали главу республики. По решению крымского парламента им стал Сергей Аксенов, который с 2014 года возглавлял регион, передает корреспондент РИА Новости Крым.Депутатам представили трех кандидатов для избрания на должность главы Республики - ими стали Сергей Аксенов ("Единая Россия"), Сергей Богатыренко (КПРФ) и Алексей Гуриненко ("Новые люди"). Каждый из них выступил перед парламентариями с основными положениями программы предстоящей деятельности в случае избрания. После чего состоялось голосование, по результатам которого был избран Сергей Аксенов.За его кандидатуру отдали голоса 73 депутатов крымского парламента, за Сергея Богатыренко - 2 голоса.После оглашения результатов председатель Госсовета Владимир Константинов подписал постановление об избрании главой РК Сергея Аксенова. Затем состоялась торжественная церемония принятия присяги.Сергей Аксенов родился 26 ноября 1972 в городе Бельцы Молдавской ССР. Учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище, затем с отличием окончил Университет экономики и управления, получив степень бакалавра по специальности "Экономика предприятий", затем степень магистра по специальности "Финансы и кредит".14 апреля 2014 года Указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Крым. 9 октября 2014 года — по итогам голосования депутатов Госсовета Крыма избран главой РК. С тех пор его переизбирали на этот пост.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, новости крыма, сергей аксенов, кадры, политика, назначения, государственный совет рк (госсовет)