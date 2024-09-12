https://crimea.ria.ru/20240912/glavoy-respubliki-krym-izbran-sergey-aksenov-1140294447.html
Главой Республики Крым избран Сергей Аксенов
Главой Республики Крым избран Сергей Аксенов - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Главой Республики Крым избран Сергей Аксенов
Депутаты Государственного совета Крыма избрали главу республики. По решению крымского парламента им стал Сергей Аксенов, который с 2014 года возглавлял регион,... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T15:38
2024-09-12T15:38
2024-09-12T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Депутаты Государственного совета Крыма избрали главу республики. По решению крымского парламента им стал Сергей Аксенов, который с 2014 года возглавлял регион, передает корреспондент РИА Новости Крым.Депутатам представили трех кандидатов для избрания на должность главы Республики - ими стали Сергей Аксенов ("Единая Россия"), Сергей Богатыренко (КПРФ) и Алексей Гуриненко ("Новые люди"). Каждый из них выступил перед парламентариями с основными положениями программы предстоящей деятельности в случае избрания. После чего состоялось голосование, по результатам которого был избран Сергей Аксенов.За его кандидатуру отдали голоса 73 депутатов крымского парламента, за Сергея Богатыренко - 2 голоса.После оглашения результатов председатель Госсовета Владимир Константинов подписал постановление об избрании главой РК Сергея Аксенова. Затем состоялась торжественная церемония принятия присяги.Сергей Аксенов родился 26 ноября 1972 в городе Бельцы Молдавской ССР. Учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище, затем с отличием окончил Университет экономики и управления, получив степень бакалавра по специальности "Экономика предприятий", затем степень магистра по специальности "Финансы и кредит".14 апреля 2014 года Указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Крым. 9 октября 2014 года — по итогам голосования депутатов Госсовета Крыма избран главой РК. С тех пор его переизбирали на этот пост.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Главой Республики Крым избран Сергей Аксенов
Главой Республики Крым избран Сергей Аксенов
15:38 12.09.2024 (обновлено: 17:16 12.09.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым.
Депутаты Государственного совета Крыма избрали главу республики. По решению крымского парламента им стал Сергей Аксенов, который с 2014 года возглавлял регион, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
Депутатам представили трех кандидатов для избрания на должность главы Республики - ими стали Сергей Аксенов ("Единая Россия"), Сергей Богатыренко (КПРФ) и Алексей Гуриненко ("Новые люди"). Каждый из них выступил перед парламентариями с основными положениями программы предстоящей деятельности в случае избрания. После чего состоялось голосование, по результатам которого был избран Сергей Аксенов.
За его кандидатуру отдали голоса 73 депутатов крымского парламента, за Сергея Богатыренко - 2 голоса.
"Мы с вами прошли много сложных периодов, мы вместе во всех критических ситуациях. Все испытания мы прошли достойно, потому что мы были одной командой и имели поддержку федерального центра, в первую очередь главы государства. Обещаю крымчанам: я с пути не сверну. Будем двигаться тем же путем, который обозначил наш лидер, глава государства. Все, что мы с вами обещали, должно быть выполнено", - сказал Сергей Аксенов в своем выступлении.
После оглашения результатов председатель Госсовета Владимир Константинов подписал постановление об избрании главой РК Сергея Аксенова. Затем состоялась торжественная церемония принятия присяги.
Сергей Аксенов родился 26 ноября 1972 в городе Бельцы Молдавской ССР. Учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище, затем с отличием окончил Университет экономики и управления, получив степень бакалавра по специальности "Экономика предприятий", затем степень магистра по специальности "Финансы и кредит".
14 апреля 2014 года Указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Крым. 9 октября 2014 года — по итогам голосования депутатов Госсовета Крыма избран главой РК. С тех пор его переизбирали на этот пост.
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