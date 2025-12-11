Рейтинг@Mail.ru
В России фиксируются тяжелые формы гриппа - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В России фиксируются тяжелые формы гриппа
В России фиксируются тяжелые формы гриппа - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В России фиксируются тяжелые формы гриппа
В России фиксируются тяжелые формы заболевания гриппом, однако новых штаммов не выявлено, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской... РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В России фиксируются тяжелые формы заболевания гриппом, однако новых штаммов не выявлено, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о появлении в России мощного мутировавшего штамма гриппа, с котором якобы не справляется вакцинация.Онищенко отметил, что сейчас в стране фиксируют тяжелые формы заболевания, но нет оснований полагать, что это новый штамм гриппа.В Крыму на прошлой неделе из-за ОРВИ и гриппа были закрыты на карантин 14 школьных классов и 26 групп в детских садах. Чаще всего заболеваемость отмечается у детей от 7 до 14 лет. На данный момент циркулируют, преимущественно, вирусы не гриппозной этиологии, тем не менее отмечается спорадическая циркуляция вирусов гриппа, преимущественно типа А (H3N2). В целом эпидситуация в регионе полностью под контролем, заверили в Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 5,7 %, достигнув почти 8 тысяч.
В России фиксируются тяжелые формы гриппа

В России фиксируются тяжелые формы гриппа при отсутствии новых штаммов – Онищенко

11:53 11.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В России фиксируются тяжелые формы заболевания гриппом, однако новых штаммов не выявлено, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о появлении в России мощного мутировавшего штамма гриппа, с котором якобы не справляется вакцинация.
"Что касается данных о каком-то новом штамме (гриппа – ред.), то таких данных нет, что вот совершенно другой штамм пришел или тот, который шел, так резко поменялся, потому что этих данных нет ни в других странах Европы и Америки, ни данных Всемирной организации здравоохранения, которая собирает национальные отчеты со всего мира", – сказал академик.
Онищенко отметил, что сейчас в стране фиксируют тяжелые формы заболевания, но нет оснований полагать, что это новый штамм гриппа.
"Рост идет, как мы и говорили. Но каких-то мутаций, которые бы говорили о том, что появился новый вариант, более опасный – у нас нет", – подытожил специалист.
В Крыму на прошлой неделе из-за ОРВИ и гриппа были закрыты на карантин 14 школьных классов и 26 групп в детских садах. Чаще всего заболеваемость отмечается у детей от 7 до 14 лет. На данный момент циркулируют, преимущественно, вирусы не гриппозной этиологии, тем не менее отмечается спорадическая циркуляция вирусов гриппа, преимущественно типа А (H3N2). В целом эпидситуация в регионе полностью под контролем, заверили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 5,7 %, достигнув почти 8 тысяч.
