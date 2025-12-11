В России фиксируются тяжелые формы гриппа

https://crimea.ria.ru/20251211/v-rossii-fiksiruyutsya-tyazhelye-formy-grippa-1151569469.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В России фиксируются тяжелые формы заболевания гриппом, однако новых штаммов не выявлено, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о появлении в России мощного мутировавшего штамма гриппа, с котором якобы не справляется вакцинация.Онищенко отметил, что сейчас в стране фиксируют тяжелые формы заболевания, но нет оснований полагать, что это новый штамм гриппа.В Крыму на прошлой неделе из-за ОРВИ и гриппа были закрыты на карантин 14 школьных классов и 26 групп в детских садах. Чаще всего заболеваемость отмечается у детей от 7 до 14 лет. На данный момент циркулируют, преимущественно, вирусы не гриппозной этиологии, тем не менее отмечается спорадическая циркуляция вирусов гриппа, преимущественно типа А (H3N2). В целом эпидситуация в регионе полностью под контролем, заверили в Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 5,7 %, достигнув почти 8 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации от гриппаЗащищает ли вакцинация от разных штаммов гриппаРоспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе

