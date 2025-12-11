https://crimea.ria.ru/20251211/krymchaninu-vynesli-prigovor-za-ubiystvo-12-letney-davnosti-1151569502.html

Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давности

Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давности - РИА Новости Крым, 11.12.2025

Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давности

Жителя Алушты признали виновным в убийстве, совершенном 12 лет назад. Об этом сообщает крымский главк СК России. РИА Новости Крым, 11.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Жителя Алушты признали виновным в убийстве, совершенном 12 лет назад. Об этом сообщает крымский главк СК России.По данным следствия, в ночь на 23 ноября 2013 года нетрезвый мужчина во время ссоры со своей 31-летней знакомой нанес ей множество ударов в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, а злоумышленник сбросил пострадавшую в русло реки вблизи собственного дома и покинул место преступления. Местонахождение мужчины было установлено, его задержали в Мелитополе сотрудники полиции. Также установлено, что фигурант хранил у себя патроны к огнестрельному оружию, их изъяли в ходе проведения следственных действий.Как сообщили в прокуратуре Крыма, суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 10,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории алкогольный марафон закончился убийствомРазыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым Убил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемого

