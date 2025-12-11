Рейтинг@Mail.ru
Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давности - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давности
Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давности - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давности
Жителя Алушты признали виновным в убийстве, совершенном 12 лет назад. Об этом сообщает крымский главк СК России. РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Жителя Алушты признали виновным в убийстве, совершенном 12 лет назад. Об этом сообщает крымский главк СК России.По данным следствия, в ночь на 23 ноября 2013 года нетрезвый мужчина во время ссоры со своей 31-летней знакомой нанес ей множество ударов в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, а злоумышленник сбросил пострадавшую в русло реки вблизи собственного дома и покинул место преступления. Местонахождение мужчины было установлено, его задержали в Мелитополе сотрудники полиции. Также установлено, что фигурант хранил у себя патроны к огнестрельному оружию, их изъяли в ходе проведения следственных действий.Как сообщили в прокуратуре Крыма, суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 10,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, убийство, закон и право, приговор
Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давности

Крымчанина приговорили к 10,5 годам за убийство знакомой 12-лет назад

11:27 11.12.2025
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Крыму вынесли приговор жителю Алушты, 12 лет назад убившему знакомую
В Крыму вынесли приговор жителю Алушты, 12 лет назад убившему знакомую
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Жителя Алушты признали виновным в убийстве, совершенном 12 лет назад. Об этом сообщает крымский главк СК России.
По данным следствия, в ночь на 23 ноября 2013 года нетрезвый мужчина во время ссоры со своей 31-летней знакомой нанес ей множество ударов в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, а злоумышленник сбросил пострадавшую в русло реки вблизи собственного дома и покинул место преступления.
"Все эти годы обвиняемый скрывался на территории Запорожской области, находясь на попечении у матери и негласно подрабатывая, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов", - рассказали в СК.
Местонахождение мужчины было установлено, его задержали в Мелитополе сотрудники полиции.
Также установлено, что фигурант хранил у себя патроны к огнестрельному оружию, их изъяли в ходе проведения следственных действий.
Как сообщили в прокуратуре Крыма, суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 10,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
