Убил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемого
Убил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемого
Убил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемого - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Убил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемого
В Симферополе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и сокрытии этого преступления. Об этом сообщают пресс-службы региональных МВД и... РИА Новости Крым, 03.12.2025
симферополь
мвд по республике крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости крыма
происшествия
симферопольский район
убийство
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и сокрытии этого преступления. Об этом сообщают пресс-службы региональных МВД и Следкома.В начале октября в полицию Симферополя поступило заявление местного жителя о пропаже 41-летней супруги. Мужчина рассказал полицейским, что утром он отвез жену на работу, однако там она так и не появилась.Следователям удалось собрать неопровержимые доказательства причастности к безвестному исчезновению жительницы Симферополя ее мужа: супруги поссорились на почве ревности, в ходе которой мужчина задушил потерпевшую, уточнили в СК.По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма будут судить 50-летнюю жительницу села Заречное за убийство бывшего супруга в 2022 году. А 64-летний рецидивист из Керчи едва не зарезал насмерть супругу в пьяной ссоре и теперь пойдет в колонию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых летУбил двоих из ружья - в Крыму мужчину приговорили к 19 годамСевастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности
симферополь
симферопольский район
Новости
Убил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемого

Подозреваемого в убийстве жены мужчину задержали в Симферополе

15:37 03.12.2025 (обновлено: 15:51 03.12.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и сокрытии этого преступления. Об этом сообщают пресс-службы региональных МВД и Следкома.
В начале октября в полицию Симферополя поступило заявление местного жителя о пропаже 41-летней супруги. Мужчина рассказал полицейским, что утром он отвез жену на работу, однако там она так и не появилась.
"В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Симферопольского района был обнаружен труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти", – сообщили в МВД.
Следователям удалось собрать неопровержимые доказательства причастности к безвестному исчезновению жительницы Симферополя ее мужа: супруги поссорились на почве ревности, в ходе которой мужчина задушил потерпевшую, уточнили в СК.

"С целью сокрытия следов преступления фигурант вывез тело в степную зону близ села Трудовое Симферопольского района, где сбросил его в канаву. Злоумышленник снял с тела супруги кольца, которые сдал в ломбард, где они впоследствии были обнаружены и изъяты следователем", – рассказали в ведомстве.

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма будут судить 50-летнюю жительницу села Заречное за убийство бывшего супруга в 2022 году. А 64-летний рецидивист из Керчи едва не зарезал насмерть супругу в пьяной ссоре и теперь пойдет в колонию.
