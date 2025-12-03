https://crimea.ria.ru/20251203/v-simferopole-muzh-ubil-zhenu-muzhchina-zaderzhan-1151382682.html

Убил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемого

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и сокрытии этого преступления. Об этом сообщают пресс-службы региональных МВД и Следкома.В начале октября в полицию Симферополя поступило заявление местного жителя о пропаже 41-летней супруги. Мужчина рассказал полицейским, что утром он отвез жену на работу, однако там она так и не появилась.Следователям удалось собрать неопровержимые доказательства причастности к безвестному исчезновению жительницы Симферополя ее мужа: супруги поссорились на почве ревности, в ходе которой мужчина задушил потерпевшую, уточнили в СК.По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма будут судить 50-летнюю жительницу села Заречное за убийство бывшего супруга в 2022 году. А 64-летний рецидивист из Керчи едва не зарезал насмерть супругу в пьяной ссоре и теперь пойдет в колонию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых летУбил двоих из ружья - в Крыму мужчину приговорили к 19 годамСевастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности

