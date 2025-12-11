https://crimea.ria.ru/20251211/v-britanii-ograbili-bristolskiy-muzey-1151588685.html

В Британии ограбили Бристольский музей

2025-12-11T21:52

2025-12-11T21:52

2025-12-11T23:37

великобритания

в мире

кража

происшествия

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Великобритании ограбили Бристольский музей – исчезли более 600 артефактов. Кража произошла 25 сентября, но информацию о происшествии территориальная полиция опубликовало только 11 декабря, сообщает РИА Новости.По информации ведомства, украденные артефакты имели значительную культурную ценность, многие из них были музею пожертвованы.На кадрах с камер видеонаблюдения, которые опубликовала полиция, видно предполагаемых грабителей. Британские правоохранители обратилась к гражданам с призывом помочь установить личности преступников.В октябре во Франции произошло одно из крупнейших ограблений XXI века. Из Лувра были похищены драгоценности, в том числе, как рассказал министр культуры Рашид Дати, бесценные ювелирные изделия из коллекции французского императорского двора. Подозреваемых задержали при попытке покинуть страну.Позже стало известно, что в ночь дерзкого ограбления Лувра во Франции ограбили еще один музей – "Дом просвещения Дени Дидро" в городе Ленгр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский ученый задержан в Польше из-за раскопок в КрымуНазван ущерб от ограбления ЛувраНи за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение

