Рейтинг@Mail.ru
В Британии ограбили Бристольский музей - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/v-britanii-ograbili-bristolskiy-muzey-1151588685.html
В Британии ограбили Бристольский музей
В Британии ограбили Бристольский музей - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Британии ограбили Бристольский музей
В Великобритании ограбили Бристольский музей – исчезли более 600 артефактов. Кража произошла 25 сентября, но информацию о происшествии территориальная полиция... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T21:52
2025-12-11T23:37
великобритания
в мире
кража
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111298/44/1112984430_0:72:966:616_1920x0_80_0_0_7eb3ec55bd7e959dc7c1391014d3d4c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Великобритании ограбили Бристольский музей – исчезли более 600 артефактов. Кража произошла 25 сентября, но информацию о происшествии территориальная полиция опубликовало только 11 декабря, сообщает РИА Новости.По информации ведомства, украденные артефакты имели значительную культурную ценность, многие из них были музею пожертвованы.На кадрах с камер видеонаблюдения, которые опубликовала полиция, видно предполагаемых грабителей. Британские правоохранители обратилась к гражданам с призывом помочь установить личности преступников.В октябре во Франции произошло одно из крупнейших ограблений XXI века. Из Лувра были похищены драгоценности, в том числе, как рассказал министр культуры Рашид Дати, бесценные ювелирные изделия из коллекции французского императорского двора. Подозреваемых задержали при попытке покинуть страну.Позже стало известно, что в ночь дерзкого ограбления Лувра во Франции ограбили еще один музей – "Дом просвещения Дени Дидро" в городе Ленгр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский ученый задержан в Польше из-за раскопок в КрымуНазван ущерб от ограбления ЛувраНи за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111298/44/1112984430_25:0:882:643_1920x0_80_0_0_f7ca3b1fc8adf4bde2c21c7a85551fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, в мире, кража, происшествия, новости
В Британии ограбили Бристольский музей

Еще одно дерзкое ограбление в Европе: из Бристольского музея украли более 600 артефактов

21:52 11.12.2025 (обновлено: 23:37 11.12.2025)
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisПолицейские в Британии. Архивное фото
Полицейские в Британии. Архивное фото
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Великобритании ограбили Бристольский музей – исчезли более 600 артефактов. Кража произошла 25 сентября, но информацию о происшествии территориальная полиция опубликовало только 11 декабря, сообщает РИА Новости.
"Группа из четырех неизвестных мужчин проникла в здание в районе Камберленд-роуд в Бристоле. В здании размещались экспонаты из коллекции Бристольского музея, посвященной Британской империи и британскому Содружеству. Преступники забрали более 600 различных предметов", – сказано в сообщении.
По информации ведомства, украденные артефакты имели значительную культурную ценность, многие из них были музею пожертвованы.
На кадрах с камер видеонаблюдения, которые опубликовала полиция, видно предполагаемых грабителей. Британские правоохранители обратилась к гражданам с призывом помочь установить личности преступников.
В октябре во Франции произошло одно из крупнейших ограблений XXI века. Из Лувра были похищены драгоценности, в том числе, как рассказал министр культуры Рашид Дати, бесценные ювелирные изделия из коллекции французского императорского двора. Подозреваемых задержали при попытке покинуть страну.
Позже стало известно, что в ночь дерзкого ограбления Лувра во Франции ограбили еще один музей – "Дом просвещения Дени Дидро" в городе Ленгр.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российский ученый задержан в Польше из-за раскопок в Крыму
Назван ущерб от ограбления Лувра
Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение
 
ВеликобританияВ миреКражаПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Холодный фронт идет на Крым: чего ждать от погоды
00:00Какой сегодня праздник: 12 декабря
23:05Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме
22:43"Средний палец Белому дому": Медведев о референдуме Зеленского
22:39Взрыв в университете Перми и миллионные потери ВСУ – главное
21:54В Крыму 300 компаний применяют новый упрощенный налоговый режим
21:52В Британии ограбили Бристольский музей
21:36Кубань на новогодние каникулы посетит более полумиллиона туристов
21:11Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями
21:09Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму
20:45Когда в Ялте откроются елочные базары и где купить сувениры
20:31МОК снял все ограничения с молодых спортсменов из России
20:22Угрозами и матом: коллекторы в Крыму нарушили закон и были наказаны
20:09В минздраве Крыма рассказали о состоянии раненных топором матери и сыне
19:52Мужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда
19:42Зеленский хочет провести референдум по вопросу территорий – СМИ
19:36Рейд в Севастополе открыли
19:25В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка
19:18Избиение школьника в Судаке - СК затребовал доклад
19:0518-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму
Лента новостейМолния