В Британии ограбили Бристольский музей

2025-12-11T21:52
2025-12-11T21:52
2025-12-11T23:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Великобритании ограбили Бристольский музей – исчезли более 600 артефактов. Кража произошла 25 сентября, но информацию о происшествии территориальная полиция опубликовало только 11 декабря, сообщает РИА Новости.По информации ведомства, украденные артефакты имели значительную культурную ценность, многие из них были музею пожертвованы.На кадрах с камер видеонаблюдения, которые опубликовала полиция, видно предполагаемых грабителей. Британские правоохранители обратилась к гражданам с призывом помочь установить личности преступников.В октябре во Франции произошло одно из крупнейших ограблений XXI века. Из Лувра были похищены драгоценности, в том числе, как рассказал министр культуры Рашид Дати, бесценные ювелирные изделия из коллекции французского императорского двора. Подозреваемых задержали при попытке покинуть страну.Позже стало известно, что в ночь дерзкого ограбления Лувра во Франции ограбили еще один музей – "Дом просвещения Дени Дидро" в городе Ленгр.
21:52 11.12.2025 (обновлено: 23:37 11.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Великобритании ограбили Бристольский музей – исчезли более 600 артефактов. Кража произошла 25 сентября, но информацию о происшествии территориальная полиция опубликовало только 11 декабря, сообщает РИА Новости.
"Группа из четырех неизвестных мужчин проникла в здание в районе Камберленд-роуд в Бристоле. В здании размещались экспонаты из коллекции Бристольского музея, посвященной Британской империи и британскому Содружеству. Преступники забрали более 600 различных предметов", – сказано в сообщении.
По информации ведомства, украденные артефакты имели значительную культурную ценность, многие из них были музею пожертвованы.
На кадрах с камер видеонаблюдения, которые опубликовала полиция, видно предполагаемых грабителей. Британские правоохранители обратилась к гражданам с призывом помочь установить личности преступников.
В октябре во Франции произошло одно из крупнейших ограблений XXI века. Из Лувра были похищены драгоценности
, в том числе, как рассказал
министр культуры Рашид Дати, бесценные ювелирные изделия из коллекции французского императорского двора. Подозреваемых задержали
при попытке покинуть страну.
Позже стало известно, что в ночь дерзкого ограбления Лувра во Франции ограбили еще один музей – "Дом просвещения Дени Дидро" в городе Ленгр.
