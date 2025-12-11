https://crimea.ria.ru/20251211/18-letniy-organizator-gruppy-narkotorgovtsev-zaderzhan-v-krymu-1151588822.html
18-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму
18-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму - РИА Новости Крым, 11.12.2025
18-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму
В Крыму задержали группу наркоторговцев и одного поставщика метилэфедрона, которые распространяли запрещенные вещества через даркнет. Об этом сообщили в...
2025-12-11T19:05
2025-12-11T19:05
2025-12-11T19:05
крым
новости крыма
гсу ск россии по крыму и севастополю
происшествия
наркотики
мвд по республике крым
симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Крыму задержали группу наркоторговцев и одного поставщика метилэфедрона, которые распространяли запрещенные вещества через даркнет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.При задержании полицейские изъяли у мужчин различные виды веществ массой более 100 граммов, включая производные эфедрона, марихуану, N‑метилэфедрон и ЛСД, а также компьютерное оборудование и мобильные телефоны, с переписками криминального характера.При дальнейшем расследовании, сотрудники полиции вышли на след и задержали 49‑летнего жителя Симферополя, который переправлял наркотики в Крым. У него в гараже оперативники обнаружили около одного килограмма метилэфедрона.Теперь фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, они заключены под стражу.Как сообщалось ранее, суд в Крыму приговорил 19-летнего жителя Бахчисарайского района к 12 годам лишения свободы за сбыт наркотиков через закладки.
крым
симферополь
18-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму
В Крыму задержан 18-летний наркоторговец даркнета и его сообщники
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Крыму задержали группу наркоторговцев и одного поставщика метилэфедрона, которые распространяли запрещенные вещества через даркнет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
"Предварительно установлено, что 18‑летний организатор, работавший на теневой интернет‑магазин, координировал действия сообщников – мужчин в возрасте 32 и 48 лет. В их обязанности входило получать партии запрещенных веществ и фасовать их для дальнейшего сбыта через систему тайников-закладок на территории Симферополя", - рассказали в пресс-службе.
При задержании полицейские изъяли у мужчин различные виды веществ массой более 100 граммов, включая производные эфедрона, марихуану, N‑метилэфедрон и ЛСД, а также компьютерное оборудование и мобильные телефоны, с переписками криминального характера.
При дальнейшем расследовании, сотрудники полиции вышли на след и задержали 49‑летнего жителя Симферополя, который переправлял наркотики в Крым. У него в гараже оперативники обнаружили около одного килограмма метилэфедрона.
Теперь фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, они заключены под стражу.
Как сообщалось ранее, суд в Крыму приговорил
19-летнего жителя Бахчисарайского района к 12 годам лишения свободы за сбыт наркотиков через закладки.
