18-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму

2025-12-11T19:05

крым

симферополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Крыму задержали группу наркоторговцев и одного поставщика метилэфедрона, которые распространяли запрещенные вещества через даркнет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.При задержании полицейские изъяли у мужчин различные виды веществ массой более 100 граммов, включая производные эфедрона, марихуану, N‑метилэфедрон и ЛСД, а также компьютерное оборудование и мобильные телефоны, с переписками криминального характера.При дальнейшем расследовании, сотрудники полиции вышли на след и задержали 49‑летнего жителя Симферополя, который переправлял наркотики в Крым. У него в гараже оперативники обнаружили около одного килограмма метилэфедрона.Теперь фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, они заключены под стражу.Как сообщалось ранее, суд в Крыму приговорил 19-летнего жителя Бахчисарайского района к 12 годам лишения свободы за сбыт наркотиков через закладки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:40 мешков героина – в Подмосковье задержали авто наркодилеровКрымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиковВ Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков

крым

