Атака ВСУ на Тверь - что известно - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Атака ВСУ на Тверь - что известно
Атака ВСУ на Тверь - что известно
Атака ВСУ на Тверь - что известно
После отражения атаки БПЛА в Твери оказывают медпомощь шести взрослым и ребенку, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
2025-12-12T06:47
2025-12-12T08:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. После отражения атаки БПЛА в Твери оказывают медпомощь шести взрослым и ребенку, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.В пятницу Королев сообщил, что в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери есть пострадавшие.По словам врио губернатора, идет эвакуация жителей дома, также будет организована вся необходимая помощь."В настоящее время в пункте временного размещения в школе находятся 22 человека, в том числе пять детей. Люди обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Добавляется, что врио губернатора поручил в кратчайшие сроки завершить обследование жилого дома, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры или предоставления им временного жилья.Также по поручению Королева на месте работает комиссия в составе регионального Минстроя, МинЖКХ, Управления МЧС, энергетиков, представителей города. Поставлена задача по обеспечению круглосуточной охраны пострадавшего здания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака ВСУ на Тверь - что известно

Атака ВСУ на Тверь - от осколков пострадали 6 взрослых и ребенок

06:47 12.12.2025 (обновлено: 08:24 12.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. После отражения атаки БПЛА в Твери оказывают медпомощь шести взрослым и ребенку, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
В пятницу Королев сообщил, что в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери есть пострадавшие.
"Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице", - сказал Королев, его слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.
По словам врио губернатора, идет эвакуация жителей дома, также будет организована вся необходимая помощь.
"В настоящее время в пункте временного размещения в школе находятся 22 человека, в том числе пять детей. Люди обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Добавляется, что врио губернатора поручил в кратчайшие сроки завершить обследование жилого дома, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры или предоставления им временного жилья.
Также по поручению Королева на месте работает комиссия в составе регионального Минстроя, МинЖКХ, Управления МЧС, энергетиков, представителей города. Поставлена задача по обеспечению круглосуточной охраны пострадавшего здания.
