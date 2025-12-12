https://crimea.ria.ru/20251212/ushakov-nazval-vazhnuyu-sostavnuyu-chast-mirnogo-uregulirovaniya-na-ukraine-1151615515.html

Ушаков назвал важную составную часть мирного урегулирования на Украине

Ушаков назвал важную составную часть мирного урегулирования на Украине - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Ушаков назвал важную составную часть мирного урегулирования на Украине

Вывод украинских войск из Донбасса является важной составной частью всего плана мирного урегулирования на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T15:46

2025-12-12T15:46

2025-12-12T15:46

юрий ушаков

россия

новости сво

события в донбассе

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

переговоры

политика

внешняя политика

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/15/1128858000_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_1f0006b5fa1cf7c7e6f6f79381bb118d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Вывод украинских войск из Донбасса является важной составной частью всего плана мирного урегулирования на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков изданию "Коммерсант".По словам Ушакова, "без этого военные действия не прекратятся, или их прекратят российские войска".Помощник президента РФ подчеркнул, что Москва уже с лета текущего года проявляет готовность к компромиссам по украинскому урегулированию, и результатом этого компромисса являются последние варианты мирного плана, который российская сторона обсуждала с представителями США.2 декабря президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил президент России Владимир Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Позже украинская переговорная группа презентовала США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.Путин также подчеркивал, что контролируемые киевским режимом территории в Донбассе освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.То, что Украине придется пойти на "болезненные уступки" в плане территорий, постепенно признают и в Европе. В частности, ранее это признал глава МИД Германии Йохан Вадефуль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Украине и ЗеленскомуКаждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий ушаков, россия, новости сво, события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), переговоры, политика, внешняя политика, сша, новости