Ушаков назвал важную составную часть мирного урегулирования на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Вывод украинских войск из Донбасса является важной составной частью всего плана мирного урегулирования на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков изданию "Коммерсант".
"Пока нет такого, чтобы они (украинские власти – ред.) согласились четко вывести войска. Потому что это очень важная составная часть всего плана мирного урегулирования", - сказал он.
По словам Ушакова, "без этого военные действия не прекратятся, или их прекратят российские войска".
Помощник президента РФ подчеркнул, что Москва уже с лета текущего года проявляет готовность к компромиссам по украинскому урегулированию, и результатом этого компромисса являются последние варианты мирного плана, который российская сторона обсуждала с представителями США.
2 декабря президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил президент России Владимир Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Позже украинская переговорная группа презентовала США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.
Путин также подчеркивал, что контролируемые киевским режимом территории в Донбассе освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
То, что Украине придется пойти на "болезненные уступки" в плане территорий, постепенно признают и в Европе. В частности, ранее это признал глава МИД Германии Йохан Вадефуль.
