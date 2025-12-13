Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе более 900 семей получили региональный маткапитал
В Севастополе более 900 семей получили региональный маткапитал
В Севастополе более 900 семей получили региональный маткапитал - РИА Новости Крым, 13.12.2025
В Севастополе более 900 семей получили региональный маткапитал
В Севастополе 938 семей получили региональный материнский капитал с начала года, размер выплаты составляет более 140 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе 938 семей получили региональный материнский капитал с начала года, размер выплаты составляет более 140 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Деньги получают семьи, в которых начиная с 2019 года родился второй ребенок. Деньги могут быть потрачены на любые цели. При этом срок обращения за маткапиталом не ограничен: его можно получить в любое время, пока ребенку не исполнится 18 лет, отметил губернатор.В этом году размер выплаты составляет 141 059 рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сервис для беременных запустили на ГосуслугахВ Крыму детские пособия перечислят досрочно из-за праздничных днейБолее 80 тысяч детей получили выплаты в Севастополе
В Севастополе более 900 семей получили региональный маткапитал

В Севастополе более 900 семей получили региональный материнский капитал

08:12 13.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе 938 семей получили региональный материнский капитал с начала года, размер выплаты составляет более 140 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В рамках национального проекта "Семья" севастопольские семьи продолжают получать региональный материнский капитал. В 2025 году выплату получили 938 семей, а с начала 2020 года – 6357 семей", - написал он в своем Telegram-канале.
Деньги получают семьи, в которых начиная с 2019 года родился второй ребенок. Деньги могут быть потрачены на любые цели. При этом срок обращения за маткапиталом не ограничен: его можно получить в любое время, пока ребенку не исполнится 18 лет, отметил губернатор.
В этом году размер выплаты составляет 141 059 рублей.
