https://crimea.ria.ru/20251213/v-sevastopole-bolee-900-semey-poluchili-regionalnyy-matkapital-1151616511.html

В Севастополе более 900 семей получили региональный маткапитал

В Севастополе более 900 семей получили региональный маткапитал - РИА Новости Крым, 13.12.2025

В Севастополе более 900 семей получили региональный маткапитал

В Севастополе 938 семей получили региональный материнский капитал с начала года, размер выплаты составляет более 140 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.12.2025

2025-12-13T08:12

2025-12-13T08:12

2025-12-13T08:12

севастополь

семья

дети

материнский капитал

михаил развожаев

общество

выплаты и компенсации

пособия и выплаты

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141478022_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97e7f498ea5da8536f1d8a6c822e95fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе 938 семей получили региональный материнский капитал с начала года, размер выплаты составляет более 140 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Деньги получают семьи, в которых начиная с 2019 года родился второй ребенок. Деньги могут быть потрачены на любые цели. При этом срок обращения за маткапиталом не ограничен: его можно получить в любое время, пока ребенку не исполнится 18 лет, отметил губернатор.В этом году размер выплаты составляет 141 059 рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сервис для беременных запустили на ГосуслугахВ Крыму детские пособия перечислят досрочно из-за праздничных днейБолее 80 тысяч детей получили выплаты в Севастополе

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, семья, дети, материнский капитал, михаил развожаев, общество, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости севастополя