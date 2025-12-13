https://crimea.ria.ru/20251213/v-sevastopole-bolee-900-semey-poluchili-regionalnyy-matkapital-1151616511.html
В Севастополе более 900 семей получили региональный маткапитал
2025-12-13T08:12
севастополь
семья
дети
материнский капитал
михаил развожаев
общество
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе 938 семей получили региональный материнский капитал с начала года, размер выплаты составляет более 140 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Деньги получают семьи, в которых начиная с 2019 года родился второй ребенок. Деньги могут быть потрачены на любые цели. При этом срок обращения за маткапиталом не ограничен: его можно получить в любое время, пока ребенку не исполнится 18 лет, отметил губернатор.В этом году размер выплаты составляет 141 059 рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сервис для беременных запустили на ГосуслугахВ Крыму детские пособия перечислят досрочно из-за праздничных днейБолее 80 тысяч детей получили выплаты в Севастополе
севастополь
