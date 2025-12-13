Рейтинг@Mail.ru
Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251213/vera-v-legendu-byl-li-andrey-pervozvannyy-v-krymu-na-samom-dele-1125830308.html
Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле
Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле
65 год по Рождеству Христову. На узких улицах античного Херсонеса кипит приморская жизнь – солдаты пьют вино в перерывах между войнами с таврами и скифами,... РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T09:16
2025-12-13T09:23
эксклюзивы риа новости крым
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
религия
мнения
херсонес
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111774/87/1117748711_0:3:3568:2010_1920x0_80_0_0_acd8921f6797f3d11afd3259efe27af4.jpg
65 год по Рождеству Христову. На узких улицах античного Херсонеса кипит приморская жизнь – солдаты пьют вино в перерывах между войнами с таврами и скифами, торговцы выкупают у рыбаков утренний улов за монеты-ассарии с ликом богини Девы. На одну из приморских площадей выходит человек в синем хитоне. Он бывал на горе Елеонской и видел Спасителя. Он читает проповеди о Христе ровно там, где теперь стоит Свято-Владимирский собор……Именно так могло быть почти две тысячи лет назад. Если верить древним преданиям, эти проповеди слушали в Пантикапее, Феодосии и Херсонесе. Верить ли легендам - об этом в День почитания Святого апостола Андрея Первозванного корреспонденты РИА Новости Крым говорили с историками.Корни древнего преданияОб Андрее Первозванном известно не много. Святой упомянут в Евангелии и в Деяниях апостолов, из которых следует, что он и его брат Симон были галилейскими рыбаками, родившимися в небольшом городе Вифсаиде. Симон - будущий верховный апостол Петр, Андрей - первый ученик Христа. Житие Андрея Первозванного впервые описано в первой половине IX века константинопольским Иеромонахом Епифанием, рассказывает заведующая отделом византийской истории Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Яшаева."Иеромонах Епифаний прошел по предполагаемому пути Андрея Первозванного, собирая о нем различные предания. Он выделил три путешествия апостола Андрея. В третьем, согласно Епифанию, апостол Андрей посещает и на некоторое время остается в Херсонесе, который в византийское время назывался Херсон, а в древнерусских летописях - Корсунь. Все сведения монах собрал воедино, на них опирались все последующие авторы, начиная со средневековья", - говорит Яшаева.Второй источник — "Степенная книга" — один из крупнейших средневековых памятников литературы, повествующий о русской истории с древнейших времен до XVI века."Это свод более ранних летописей, в котором указано конкретно, что Апостол Андрей был в Херсонесе. Но дальше уже вопрос, как к записям "Степенной книги" относятся ученые. То же касается Епифания. Вряд ли он собирал строго научно обоснованные вещи, скорее просто местные предания и легенды", - комментирует специалист.Священный камень и целебная вода"Степенная книга" говорит: Андрей Первозванный благословил Черное море. Во время проповеди он стоял на большом камне, на котором, как на воске, отпечатались его ступни и вода из этих отпечатков имеет целебную силу. Многие приходили к этим отпечаткам за исцелением. Ко всему этому можно подходить с позиции строго скептицизма, а можно просто поверить в чудо.Не только ХерсонесСтрого говоря, обоснованных научных заключений о реальном пребывании Андрея Первозванного в Крыму нет. Однако теоретически такое быть могло. Так считает директор севастопольской Морской библиотеки имени адмирала Лазарева Николай Краснолицкий."Точно ответить на этот вопрос невозможно. Скорее всего, не был. Это просто легенда, в которую хочется верить, поскольку Русь крещена в Херсонесе. Но если поверить, тогда логично предположить, что это был не только Херсонес, но и Пантикапей, и Феодосия и другие города Крыма и Северного Причерноморья, поскольку по поверью, все апостолы получили какие-то регионы, где они должны были проповедовать, и вот Андрею по жребию выпали, в частности, и эти земли", - говорит Краснолицкий.Под флагом АндреяКрымские легенды об Андрее Первозванном, по мнению ученых, широко распространились из-за большого контингента верующих. Особенно почитаем апостол среди моряков. И тут рождаются новые мифы, которые относятся к гораздо более поздней истории."Существует легенда о том, как Андрей Первозванный помог нам в первой обороне Севастополя, когда англо-французская эскадра была практически утоплена штормом перед Балаклавой, - продолжает Краснолицкий. - Все это не научные знания, но моряки выбрали себе именно этого святого".И выбрали задолго до Первой обороны Севастополя. Эта история началась с созданием российского флота, когда император Петр I провозгласил: "Флоту быть".Ежегодно 13 декабря православные христиане отмечают День почитания апостола Андрея Первозванного (в народе - Андреев день). Он считается небесным покровителем России. Согласно преданию, апостол первым принес весть о христианстве на Русь, отчего его почитали еще во времена Всеволода Ярославовича и его сына Ярослава Мудрого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Андрей, который был первымТайна Фанагории: почему опустел древний город на ТаманиКуда не ведут дороги: ядерная история Кизилташской обители
https://crimea.ria.ru/20200816/Mezhdu-morem-i-veroy-video-unikalnogo-khrama-mayaka-v-Krymu-1118623222.html
https://crimea.ria.ru/20210611/1116822440.html
крым
херсонес
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111774/87/1117748711_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7532057fc5758c0a40d3b6648577f683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крым в истории: секреты, факты, фото, религия, мнения, херсонес, история
Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле

Историки оценили достоверность легенды о крымских проповедях Андрея Первозванного

09:16 13.12.2025 (обновлено: 09:23 13.12.2025)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСвято-Владимирский собор и памятник апостолу Андрею Первозванному в Херсонесе
Свято-Владимирский собор и памятник апостолу Андрею Первозванному в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
65 год по Рождеству Христову. На узких улицах античного Херсонеса кипит приморская жизнь – солдаты пьют вино в перерывах между войнами с таврами и скифами, торговцы выкупают у рыбаков утренний улов за монеты-ассарии с ликом богини Девы. На одну из приморских площадей выходит человек в синем хитоне. Он бывал на горе Елеонской и видел Спасителя. Он читает проповеди о Христе ровно там, где теперь стоит Свято-Владимирский собор…
…Именно так могло быть почти две тысячи лет назад. Если верить древним преданиям, эти проповеди слушали в Пантикапее, Феодосии и Херсонесе. Верить ли легендам - об этом в День почитания Святого апостола Андрея Первозванного корреспонденты РИА Новости Крым говорили с историками.

Корни древнего предания

Об Андрее Первозванном известно не много. Святой упомянут в Евангелии и в Деяниях апостолов, из которых следует, что он и его брат Симон были галилейскими рыбаками, родившимися в небольшом городе Вифсаиде. Симон - будущий верховный апостол Петр, Андрей - первый ученик Христа. Житие Андрея Первозванного впервые описано в первой половине IX века константинопольским Иеромонахом Епифанием, рассказывает заведующая отделом византийской истории Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Яшаева.
"Иеромонах Епифаний прошел по предполагаемому пути Андрея Первозванного, собирая о нем различные предания. Он выделил три путешествия апостола Андрея. В третьем, согласно Епифанию, апостол Андрей посещает и на некоторое время остается в Херсонесе, который в византийское время назывался Херсон, а в древнерусских летописях - Корсунь. Все сведения монах собрал воедино, на них опирались все последующие авторы, начиная со средневековья", - говорит Яшаева.
Второй источник — "Степенная книга" — один из крупнейших средневековых памятников литературы, повествующий о русской истории с древнейших времен до XVI века.
"Это свод более ранних летописей, в котором указано конкретно, что Апостол Андрей был в Херсонесе. Но дальше уже вопрос, как к записям "Степенной книги" относятся ученые. То же касается Епифания. Вряд ли он собирал строго научно обоснованные вещи, скорее просто местные предания и легенды", - комментирует специалист.
ВИДЕО_ Храм-маяк в Малореченском - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа 2020, 19:03
Между морем и верой: видео уникального храма-маяка в КрымуХрам-маяк Святителя Николая Чудотворца, построенный на Южном берегу Крыма в 2007 году в память обо всех моряках, не вернувшихся домой – еще одна уникальная достопримечательность полуострова. Здесь, на границе суши и моря, в едином архитектурном ансамбле сплетаются история и религия, память о трагических судьбах и надежда на то, что луч света укажет путь.

Священный камень и целебная вода

"Степенная книга" говорит: Андрей Первозванный благословил Черное море. Во время проповеди он стоял на большом камне, на котором, как на воске, отпечатались его ступни и вода из этих отпечатков имеет целебную силу. Многие приходили к этим отпечаткам за исцелением. Ко всему этому можно подходить с позиции строго скептицизма, а можно просто поверить в чудо.
"Если говорить евангелистским языком, каждый ученый - Фома Неверующий в положительном смысле этого слова. Нам нужны доказательства, чтобы признать то или иное событие историческим фактом. Если принять, что отпечатки на камне действительно принадлежат апостолу, то это чудо. А какие могут быть доказательства чуда? В него можно только поверить. Поэтому это лучше оставить людям верующим, а еще на усмотрение специальной патриаршей комиссии, которая констатирует факт святости того или иного места", - продолжает Яшаева.

Не только Херсонес

Строго говоря, обоснованных научных заключений о реальном пребывании Андрея Первозванного в Крыму нет. Однако теоретически такое быть могло. Так считает директор севастопольской Морской библиотеки имени адмирала Лазарева Николай Краснолицкий.
"Точно ответить на этот вопрос невозможно. Скорее всего, не был. Это просто легенда, в которую хочется верить, поскольку Русь крещена в Херсонесе. Но если поверить, тогда логично предположить, что это был не только Херсонес, но и Пантикапей, и Феодосия и другие города Крыма и Северного Причерноморья, поскольку по поверью, все апостолы получили какие-то регионы, где они должны были проповедовать, и вот Андрею по жребию выпали, в частности, и эти земли", - говорит Краснолицкий.
Святитель Лука
11 июня 2021, 07:01
Небесный врач Лука Крымский: чудеса, да и только

Под флагом Андрея

Крымские легенды об Андрее Первозванном, по мнению ученых, широко распространились из-за большого контингента верующих. Особенно почитаем апостол среди моряков. И тут рождаются новые мифы, которые относятся к гораздо более поздней истории.
"Существует легенда о том, как Андрей Первозванный помог нам в первой обороне Севастополя, когда англо-французская эскадра была практически утоплена штормом перед Балаклавой, - продолжает Краснолицкий. - Все это не научные знания, но моряки выбрали себе именно этого святого".
И выбрали задолго до Первой обороны Севастополя. Эта история началась с созданием российского флота, когда император Петр I провозгласил: "Флоту быть".
"Именно в это время в 1699 году появляется и Андреевский флаг - косой синий крест на белом полотнище. Тогда многое мы взяли у Голландии. Но такого флага у них нет. Скорее всего, это наше изобретение. Грезивший созданием боевых кораблей Петр много лет думал над символом, который станет оберегать его флот. Считается, что именно на таком кресте был распят покровитель моряков Андрей Первозванный, брата которого – апостола Петра – русский император считал своим небесным защитником".
Ежегодно 13 декабря православные христиане отмечают День почитания апостола Андрея Первозванного (в народе - Андреев день). Он считается небесным покровителем России. Согласно преданию, апостол первым принес весть о христианстве на Русь, отчего его почитали еще во времена Всеволода Ярославовича и его сына Ярослава Мудрого.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Андрей, который был первым
Тайна Фанагории: почему опустел древний город на Тамани
Куда не ведут дороги: ядерная история Кизилташской обители
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКрым в истории: секреты, факты, фотоРелигияМненияХерсонесИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:47Вкусный Крым: чем привлекает туристов местная кухня
09:16Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле
08:56Атака ВСУ на Саратов - есть погибшие
08:41Военные и силовики досматривают машины в Симферополе - что происходит
08:12В Севастополе более 900 семей получили региональный маткапитал
07:45Над Крымом отработала ПВО
07:09"Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана Трампа
00:01Арктический фронт пришел в Крым - в горах метель
00:00Какой сегодня праздник: 13 декабря
22:58Землетрясение в Севастополе и подготовка Киева к диверсиям – главное
22:36Развожаев рассказал о последствиях землетрясения у берегов Севастополя
22:19Восстание машин близко: в Европе предсказали войну людей с роботами
22:16В Севастополе произошло землетрясение
21:54Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондо
21:23Евросоюз согласовал заморозку активов РФ до выплат Украине
21:11В России с нового года проиндексируют ряд выплат военным
20:57В Ялте будут делать операции на открытом сердце
20:39Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram
20:14Эксперт раскрыл смысл слов Зеленского о Крыме и референдуме по Донбассу
19:59Морозы ударят на выходных в Крыму - в воскресенье на дорогах гололед
Лента новостейМолния