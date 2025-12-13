https://crimea.ria.ru/20251213/vera-v-legendu-byl-li-andrey-pervozvannyy-v-krymu-na-samom-dele-1125830308.html

Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле

65 год по Рождеству Христову. На узких улицах античного Херсонеса кипит приморская жизнь – солдаты пьют вино в перерывах между войнами с таврами и скифами,... РИА Новости Крым, 13.12.2025

2025-12-13T09:16

2025-12-13T09:16

2025-12-13T09:23

65 год по Рождеству Христову. На узких улицах античного Херсонеса кипит приморская жизнь – солдаты пьют вино в перерывах между войнами с таврами и скифами, торговцы выкупают у рыбаков утренний улов за монеты-ассарии с ликом богини Девы. На одну из приморских площадей выходит человек в синем хитоне. Он бывал на горе Елеонской и видел Спасителя. Он читает проповеди о Христе ровно там, где теперь стоит Свято-Владимирский собор……Именно так могло быть почти две тысячи лет назад. Если верить древним преданиям, эти проповеди слушали в Пантикапее, Феодосии и Херсонесе. Верить ли легендам - об этом в День почитания Святого апостола Андрея Первозванного корреспонденты РИА Новости Крым говорили с историками.Корни древнего преданияОб Андрее Первозванном известно не много. Святой упомянут в Евангелии и в Деяниях апостолов, из которых следует, что он и его брат Симон были галилейскими рыбаками, родившимися в небольшом городе Вифсаиде. Симон - будущий верховный апостол Петр, Андрей - первый ученик Христа. Житие Андрея Первозванного впервые описано в первой половине IX века константинопольским Иеромонахом Епифанием, рассказывает заведующая отделом византийской истории Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Яшаева."Иеромонах Епифаний прошел по предполагаемому пути Андрея Первозванного, собирая о нем различные предания. Он выделил три путешествия апостола Андрея. В третьем, согласно Епифанию, апостол Андрей посещает и на некоторое время остается в Херсонесе, который в византийское время назывался Херсон, а в древнерусских летописях - Корсунь. Все сведения монах собрал воедино, на них опирались все последующие авторы, начиная со средневековья", - говорит Яшаева.Второй источник — "Степенная книга" — один из крупнейших средневековых памятников литературы, повествующий о русской истории с древнейших времен до XVI века."Это свод более ранних летописей, в котором указано конкретно, что Апостол Андрей был в Херсонесе. Но дальше уже вопрос, как к записям "Степенной книги" относятся ученые. То же касается Епифания. Вряд ли он собирал строго научно обоснованные вещи, скорее просто местные предания и легенды", - комментирует специалист.Священный камень и целебная вода"Степенная книга" говорит: Андрей Первозванный благословил Черное море. Во время проповеди он стоял на большом камне, на котором, как на воске, отпечатались его ступни и вода из этих отпечатков имеет целебную силу. Многие приходили к этим отпечаткам за исцелением. Ко всему этому можно подходить с позиции строго скептицизма, а можно просто поверить в чудо.Не только ХерсонесСтрого говоря, обоснованных научных заключений о реальном пребывании Андрея Первозванного в Крыму нет. Однако теоретически такое быть могло. Так считает директор севастопольской Морской библиотеки имени адмирала Лазарева Николай Краснолицкий."Точно ответить на этот вопрос невозможно. Скорее всего, не был. Это просто легенда, в которую хочется верить, поскольку Русь крещена в Херсонесе. Но если поверить, тогда логично предположить, что это был не только Херсонес, но и Пантикапей, и Феодосия и другие города Крыма и Северного Причерноморья, поскольку по поверью, все апостолы получили какие-то регионы, где они должны были проповедовать, и вот Андрею по жребию выпали, в частности, и эти земли", - говорит Краснолицкий.Под флагом АндреяКрымские легенды об Андрее Первозванном, по мнению ученых, широко распространились из-за большого контингента верующих. Особенно почитаем апостол среди моряков. И тут рождаются новые мифы, которые относятся к гораздо более поздней истории."Существует легенда о том, как Андрей Первозванный помог нам в первой обороне Севастополя, когда англо-французская эскадра была практически утоплена штормом перед Балаклавой, - продолжает Краснолицкий. - Все это не научные знания, но моряки выбрали себе именно этого святого".И выбрали задолго до Первой обороны Севастополя. Эта история началась с созданием российского флота, когда император Петр I провозгласил: "Флоту быть".Ежегодно 13 декабря православные христиане отмечают День почитания апостола Андрея Первозванного (в народе - Андреев день). Он считается небесным покровителем России. Согласно преданию, апостол первым принес весть о христианстве на Русь, отчего его почитали еще во времена Всеволода Ярославовича и его сына Ярослава Мудрого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Андрей, который был первымТайна Фанагории: почему опустел древний город на ТаманиКуда не ведут дороги: ядерная история Кизилташской обители

2025

