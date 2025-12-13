Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле
Историки оценили достоверность легенды о крымских проповедях Андрея Первозванного
09:16 13.12.2025 (обновлено: 09:23 13.12.2025)
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСвято-Владимирский собор и памятник апостолу Андрею Первозванному в Херсонесе
65 год по Рождеству Христову. На узких улицах античного Херсонеса кипит приморская жизнь – солдаты пьют вино в перерывах между войнами с таврами и скифами, торговцы выкупают у рыбаков утренний улов за монеты-ассарии с ликом богини Девы. На одну из приморских площадей выходит человек в синем хитоне. Он бывал на горе Елеонской и видел Спасителя. Он читает проповеди о Христе ровно там, где теперь стоит Свято-Владимирский собор…
…Именно так могло быть почти две тысячи лет назад. Если верить древним преданиям, эти проповеди слушали в Пантикапее, Феодосии и Херсонесе. Верить ли легендам - об этом в День почитания Святого апостола Андрея Первозванного корреспонденты РИА Новости Крым говорили с историками.
Корни древнего предания
Об Андрее Первозванном известно не много. Святой упомянут в Евангелии и в Деяниях апостолов, из которых следует, что он и его брат Симон были галилейскими рыбаками, родившимися в небольшом городе Вифсаиде. Симон - будущий верховный апостол Петр, Андрей - первый ученик Христа. Житие Андрея Первозванного впервые описано в первой половине IX века константинопольским Иеромонахом Епифанием, рассказывает заведующая отделом византийской истории Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Яшаева.
"Иеромонах Епифаний прошел по предполагаемому пути Андрея Первозванного, собирая о нем различные предания. Он выделил три путешествия апостола Андрея. В третьем, согласно Епифанию, апостол Андрей посещает и на некоторое время остается в Херсонесе, который в византийское время назывался Херсон, а в древнерусских летописях - Корсунь. Все сведения монах собрал воедино, на них опирались все последующие авторы, начиная со средневековья", - говорит Яшаева.
Второй источник — "Степенная книга" — один из крупнейших средневековых памятников литературы, повествующий о русской истории с древнейших времен до XVI века.
"Это свод более ранних летописей, в котором указано конкретно, что Апостол Андрей был в Херсонесе. Но дальше уже вопрос, как к записям "Степенной книги" относятся ученые. То же касается Епифания. Вряд ли он собирал строго научно обоснованные вещи, скорее просто местные предания и легенды", - комментирует специалист.
16 августа 2020, 19:03Между морем и верой: видео уникального храма-маяка в КрымуХрам-маяк Святителя Николая Чудотворца, построенный на Южном берегу Крыма в 2007 году в память обо всех моряках, не вернувшихся домой – еще одна уникальная достопримечательность полуострова. Здесь, на границе суши и моря, в едином архитектурном ансамбле сплетаются история и религия, память о трагических судьбах и надежда на то, что луч света укажет путь.
Священный камень и целебная вода
"Степенная книга" говорит: Андрей Первозванный благословил Черное море. Во время проповеди он стоял на большом камне, на котором, как на воске, отпечатались его ступни и вода из этих отпечатков имеет целебную силу. Многие приходили к этим отпечаткам за исцелением. Ко всему этому можно подходить с позиции строго скептицизма, а можно просто поверить в чудо.
"Если говорить евангелистским языком, каждый ученый - Фома Неверующий в положительном смысле этого слова. Нам нужны доказательства, чтобы признать то или иное событие историческим фактом. Если принять, что отпечатки на камне действительно принадлежат апостолу, то это чудо. А какие могут быть доказательства чуда? В него можно только поверить. Поэтому это лучше оставить людям верующим, а еще на усмотрение специальной патриаршей комиссии, которая констатирует факт святости того или иного места", - продолжает Яшаева.
Не только Херсонес
Строго говоря, обоснованных научных заключений о реальном пребывании Андрея Первозванного в Крыму нет. Однако теоретически такое быть могло. Так считает директор севастопольской Морской библиотеки имени адмирала Лазарева Николай Краснолицкий.
"Точно ответить на этот вопрос невозможно. Скорее всего, не был. Это просто легенда, в которую хочется верить, поскольку Русь крещена в Херсонесе. Но если поверить, тогда логично предположить, что это был не только Херсонес, но и Пантикапей, и Феодосия и другие города Крыма и Северного Причерноморья, поскольку по поверью, все апостолы получили какие-то регионы, где они должны были проповедовать, и вот Андрею по жребию выпали, в частности, и эти земли", - говорит Краснолицкий.
11 июня 2021, 07:01Небесный врач Лука Крымский: чудеса, да и только
Под флагом Андрея
Крымские легенды об Андрее Первозванном, по мнению ученых, широко распространились из-за большого контингента верующих. Особенно почитаем апостол среди моряков. И тут рождаются новые мифы, которые относятся к гораздо более поздней истории.
"Существует легенда о том, как Андрей Первозванный помог нам в первой обороне Севастополя, когда англо-французская эскадра была практически утоплена штормом перед Балаклавой, - продолжает Краснолицкий. - Все это не научные знания, но моряки выбрали себе именно этого святого".
И выбрали задолго до Первой обороны Севастополя. Эта история началась с созданием российского флота, когда император Петр I провозгласил: "Флоту быть".
"Именно в это время в 1699 году появляется и Андреевский флаг - косой синий крест на белом полотнище. Тогда многое мы взяли у Голландии. Но такого флага у них нет. Скорее всего, это наше изобретение. Грезивший созданием боевых кораблей Петр много лет думал над символом, который станет оберегать его флот. Считается, что именно на таком кресте был распят покровитель моряков Андрей Первозванный, брата которого – апостола Петра – русский император считал своим небесным защитником".
Ежегодно 13 декабря православные христиане отмечают День почитания апостола Андрея Первозванного (в народе - Андреев день). Он считается небесным покровителем России. Согласно преданию, апостол первым принес весть о христианстве на Русь, отчего его почитали еще во времена Всеволода Ярославовича и его сына Ярослава Мудрого.
Читайте также на РИА Новости Крым: