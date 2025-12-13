https://crimea.ria.ru/20251213/lokomotiv-stolknulsya-s-gruzovym-poezdom-pod-penzoy--chto-izvestno-1151641104.html

Локомотив столкнулся с грузовым поездом под Пензой – что известно

Локомотив столкнулся с грузовым поездом под Пензой – что известно - РИА Новости Крым, 13.12.2025

Локомотив столкнулся с грузовым поездом под Пензой – что известно

грузового поезда сошли с рельсов в Пензенской области после столкновения состава с локомотивом. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. РИА Новости Крым, 13.12.2025

2025-12-13T15:51

2025-12-13T15:51

2025-12-13T15:51

олег мельниченко

пензенская область

железная дорога

происшествия

поезд

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0d/1151640990_69:0:1193:632_1920x0_80_0_0_c9ec9bef9ad225ee2654480d33a75f3c.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Пензенской области после столкновения состава с локомотивом. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.ЧП произошло в субботу около 11:49 на станции Чаис.При происшествии никто не пострадал. Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда, добавили в ведомстве.По данным губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, на данный момент задерживается пассажирский поезд из Самары в Санкт-Петербург.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

пензенская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег мельниченко, пензенская область, железная дорога, происшествия, поезд, новости