Локомотив столкнулся с грузовым поездом под Пензой – что известно
Локомотив столкнулся с грузовым поездом под Пензой – что известно
грузового поезда сошли с рельсов в Пензенской области после столкновения состава с локомотивом. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. РИА Новости Крым, 13.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Пензенской области после столкновения состава с локомотивом. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.ЧП произошло в субботу около 11:49 на станции Чаис.При происшествии никто не пострадал. Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда, добавили в ведомстве.По данным губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, на данный момент задерживается пассажирский поезд из Самары в Санкт-Петербург.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Локомотив столкнулся с грузовым поездом под Пензой – что известно
В Пензенской области грузовой поезд сошел с рельсов после столкновения с локомотивом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Пензенской области после столкновения состава с локомотивом. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
ЧП произошло в субботу около 11:49 на станции Чаис.
"При производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло соударение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов", - сказано в сообщении.
При происшествии никто не пострадал. Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда, добавили в ведомстве.
По данным губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, на данный момент задерживается пассажирский поезд из Самары в Санкт-Петербург.
"Для максимально возможного сокращения времени задержки пассажирского состава задействован локомотив, с помощью которого поезд проследует до станции Рузаевка, затем в Пензу, далее по маршруту следования", - уточнил он в Telegram.
