Главный экранный злодей 90-х Питер Грин найден мертвым в своем доме

2025-12-13T16:06

2025-12-13T16:06

2025-12-13T16:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", скончался в возрасте 60 лет в Нью-Йорке. Об этом со ссылкой на газету New York Post пишет РИА Новости.Как пишет издание со ссылкой на полицию, подозрений в том, что смерть актера наступила насильственно, нет. Точную причину кончины установит судебно-медицинский эксперт. Менеджер актера также сообщил газете, что в январе Грин планировал начать работу в новом проекте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

