Главный экранный злодей 90-х Питер Грин найден мертвым в своем доме
2025-12-13T16:06
2025-12-13T16:06
2025-12-13T16:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", скончался в возрасте 60 лет в Нью-Йорке. Об этом со ссылкой на газету New York Post пишет РИА Новости.Как пишет издание со ссылкой на полицию, подозрений в том, что смерть актера наступила насильственно, нет. Точную причину кончины установит судебно-медицинский эксперт. Менеджер актера также сообщил газете, что в январе Грин планировал начать работу в новом проекте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Актер Питер Грин умер в возрасте 60-ти лет – СМИ
16:06 13.12.2025 (обновлено: 16:07 13.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Американский актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", скончался в возрасте 60 лет в Нью-Йорке. Об этом со ссылкой на газету New York Post пишет РИА Новости.
"Актер Питер Грин был найден мертвым в своей квартире в районе Нижний Ист-Сайд... Грину, зарекомендовавшему себя как экранный злодей в 1990-х годах, было 60 лет", - говорится в сообщении.
Как пишет издание со ссылкой на полицию, подозрений в том, что смерть актера наступила насильственно, нет. Точную причину кончины установит судебно-медицинский эксперт.
Менеджер актера также сообщил газете, что в январе Грин планировал начать работу в новом проекте.
