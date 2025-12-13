https://crimea.ria.ru/20251213/posylka-s-syurprizom-v-alushte-zaderzhany-kurery-moshennikov-1151641972.html
Посылка с сюрпризом: в Алуште задержаны курьеры мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Алуште задержаны двое крымчан, которые были курьерами мошенников при попытке забрать посылку, в которой находились 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.Отмечается, что информация о посылке с крупной суммой денег поступила оперативным службам 10 декабря."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из отделения регионального УФСБ установлен и задержан 23-летний местный житель, который ожидал получения посылки", - сказано в сообщении.После выяснилось, что молодого человека к участию в мошеннической схеме привлек ранее судимый за вымогательство 55-летний симферополец. Он также задержан. Установлено, что накануне 74-летней пенсионерке из Севастополя по телефону поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил женщину, что ей срочно необходимо задекларировать свои сбережения. Женщина обналичила 700 тысяч рублей и отправила посылкой в Алушту.Как добавили в прокуратуре Крыма, один их мужчин 13 декабря по решению надзорного ведомства заключен под стражу, а в отношении второго выбран домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.Ранее в субботу сообщалось о задержании 21-летнего крымчанина, который в качестве курьера телефонных мошенников забрал у 91-летней жительницы Симферопольского района 260 тысяч рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Алуште задержаны двое крымчан, которые были курьерами мошенников при попытке забрать посылку, в которой находились 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.
Отмечается, что информация о посылке с крупной суммой денег поступила оперативным службам 10 декабря.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из отделения регионального УФСБ установлен и задержан 23-летний местный житель, который ожидал получения посылки", - сказано в сообщении.
После выяснилось, что молодого человека к участию в мошеннической схеме привлек ранее судимый за вымогательство 55-летний симферополец. Он также задержан.
"При задержании у мужчин были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 1 миллион 850 тысяч рублей и более 2 тысяч в иностранной валюте", - уточнили в МВД.
Установлено, что накануне 74-летней пенсионерке из Севастополя по телефону поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил женщину, что ей срочно необходимо задекларировать свои сбережения. Женщина обналичила 700 тысяч рублей и отправила посылкой в Алушту.
Как добавили в прокуратуре Крыма, один их мужчин 13 декабря по решению надзорного ведомства заключен под стражу, а в отношении второго выбран домашний арест.
"Постановлением суда 55-летний мужчина взят под стражу сроком на два месяца, 23-летний обвиняемый помещен под домашний арест на аналогичный период", - уточнили в прокуратуре.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в субботу сообщалось о задержании 21-летнего крымчанина, который в качестве курьера телефонных мошенников забрал у 91-летней жительницы Симферопольского района 260 тысяч рублей
.
