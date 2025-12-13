https://crimea.ria.ru/20251213/posylka-s-syurprizom-v-alushte-zaderzhany-kurery-moshennikov-1151641972.html

Посылка с сюрпризом: в Алуште задержаны курьеры мошенников

2025-12-13T16:30

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0d/1151641853_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_58c04835a5aca1846b9eb41d0ad29ec2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Алуште задержаны двое крымчан, которые были курьерами мошенников при попытке забрать посылку, в которой находились 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.Отмечается, что информация о посылке с крупной суммой денег поступила оперативным службам 10 декабря."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из отделения регионального УФСБ установлен и задержан 23-летний местный житель, который ожидал получения посылки", - сказано в сообщении.После выяснилось, что молодого человека к участию в мошеннической схеме привлек ранее судимый за вымогательство 55-летний симферополец. Он также задержан. Установлено, что накануне 74-летней пенсионерке из Севастополя по телефону поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил женщину, что ей срочно необходимо задекларировать свои сбережения. Женщина обналичила 700 тысяч рублей и отправила посылкой в Алушту.Как добавили в прокуратуре Крыма, один их мужчин 13 декабря по решению надзорного ведомства заключен под стражу, а в отношении второго выбран домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.Ранее в субботу сообщалось о задержании 21-летнего крымчанина, который в качестве курьера телефонных мошенников забрал у 91-летней жительницы Симферопольского района 260 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

