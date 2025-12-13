https://crimea.ria.ru/20251213/moshenniki-ukrali-u-91-letney-krymchanki-260-tysyach-rubley-1151640807.html

Мошенники украли у 91-летней крымчанки 260 тысяч рублей

Мошенники украли у 91-летней крымчанки 260 тысяч рублей

Мошенники украли у 91-летней крымчанки 260 тысяч рублей

В Крыму задержан 21-летний курьер телефонных мошенников, который забрал у 91-летней жительницы Симферопольского района 260 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД... РИА Новости Крым, 13.12.2025

2025-12-13T15:40

2025-12-13T15:40

2025-12-13T15:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Крыму задержан 21-летний курьер телефонных мошенников, который забрал у 91-летней жительницы Симферопольского района 260 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Отмечается, что аферисты заверили пенсионерку, что ее сын стал виновником ДТП и потребовали деньги для урегулирования ситуации. Испуганная женщина, поддавшись панике, согласилась передать крупную сумму курьеру.К ней приехал молодой мужчина и по согласованию с куратором забрал пакет с более чем 260 000 рублей. Затем он перевел большую часть средств на их счета через банкомат, оставив себе 5000 рублей в качестве заработка и 10 000 рублей на покупку телефона для перевода денег через установленную на него систему быстрых платежей, рассказали силовики.Теперь против молодого человека возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, добавили в МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По старой схеме: кубанский пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублейВ Крыму дистанционные мошенники разжились на 9 млн рублей за неделюВ Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей

