В районе Фиолента в Севастополе произошел порыв линии электроснабжения - РИА Новости Крым, 14.12.2025
В районе Фиолента в Севастополе произошел порыв линии электроснабжения
В районе Фиолента в Севастополе произошел порыв линии электроснабжения - РИА Новости Крым, 14.12.2025
В районе Фиолента в Севастополе произошел порыв линии электроснабжения
В Севастополе в районе Фиолента произошел порыв линии электропередачи, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T22:21
2025-12-14T22:37
михаил развожаев
мыс фиолент
новости севастополя
севастополь
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Фиолента произошел порыв линии электропередачи, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Электроэнергия отключена в ООО "Максима-Тренд", ТСН СНТ "Прогресс", СНТ "Мост" (д. 14-а, 15), СНИ "Планер", СНТ ТСН "Ромашка", СНТ "Ромашка", ТСН "Гидрограф", ФКУ "УЧФ", ГБУ "Горсвет", ООО "Миранда - медиа", ПК "Друзья Фиолента", шоссе Фиолентовское (68-70), ТСН СТ "Атлантика-3", ТСН СНТ "Конус", Фиолентовское шоссе (77,85), ТСН "Афганец", СНТ "Фортуна", ТСН СТ "Каравай", СНТ СН "Планер-2", СТ "Чайка УБО", перечислил губернатор.Специалисты 102 ФГУП ПЭС ведут восстановительные работы, ориентировочный срок завершения работ – ближе к полуночи, сообщил Развожаев.И напомнил, что для разгрузки существующих электрических сетей в момент прохождения пиковой нагрузки потребления электрической энергии на зиму дополнительно закуплены дизель‑генераторы на 10 МВт.В Севастополе построят кольцевой газопровод высокого давления, а также водовод для обеспечения потребностей жилых и социальных объектов, расположенных, в том числе на мысе Фиолент, сообщал ранее Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мыс фиолент
севастополь
михаил развожаев, мыс фиолент, новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии
В районе Фиолента в Севастополе произошел порыв линии электроснабжения

В Севастополе произошел порыв линии электроснабжения в районе Фиолента

22:21 14.12.2025 (обновлено: 22:37 14.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Фиолента произошел порыв линии электропередачи, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Про отключение электроэнергии в районе Фиолента. Произошел порыв воздушной линии, которая питает 20 СНТ и ТСН", – проинформировал глава региона.
Электроэнергия отключена в ООО "Максима-Тренд", ТСН СНТ "Прогресс", СНТ "Мост" (д. 14-а, 15), СНИ "Планер", СНТ ТСН "Ромашка", СНТ "Ромашка", ТСН "Гидрограф", ФКУ "УЧФ", ГБУ "Горсвет", ООО "Миранда - медиа", ПК "Друзья Фиолента", шоссе Фиолентовское (68-70), ТСН СТ "Атлантика-3", ТСН СНТ "Конус", Фиолентовское шоссе (77,85), ТСН "Афганец", СНТ "Фортуна", ТСН СТ "Каравай", СНТ СН "Планер-2", СТ "Чайка УБО", перечислил губернатор.
Специалисты 102 ФГУП ПЭС ведут восстановительные работы, ориентировочный срок завершения работ – ближе к полуночи, сообщил Развожаев.
И напомнил, что для разгрузки существующих электрических сетей в момент прохождения пиковой нагрузки потребления электрической энергии на зиму дополнительно закуплены дизель‑генераторы на 10 МВт.
В Севастополе построят кольцевой газопровод высокого давления, а также водовод для обеспечения потребностей жилых и социальных объектов, расположенных, в том числе на мысе Фиолент, сообщал ранее Михаил Развожаев.
22:21В районе Фиолента в Севастополе произошел порыв линии электроснабжения
