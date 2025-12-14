https://crimea.ria.ru/20251214/v-rayone-fiolenta-v-sevastopole-proizoshel-poryv-linii-elektrosnabzheniya-1151660958.html
В районе Фиолента в Севастополе произошел порыв линии электроснабжения
В Севастополе в районе Фиолента произошел порыв линии электропередачи, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Фиолента произошел порыв линии электропередачи, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Электроэнергия отключена в ООО "Максима-Тренд", ТСН СНТ "Прогресс", СНТ "Мост" (д. 14-а, 15), СНИ "Планер", СНТ ТСН "Ромашка", СНТ "Ромашка", ТСН "Гидрограф", ФКУ "УЧФ", ГБУ "Горсвет", ООО "Миранда - медиа", ПК "Друзья Фиолента", шоссе Фиолентовское (68-70), ТСН СТ "Атлантика-3", ТСН СНТ "Конус", Фиолентовское шоссе (77,85), ТСН "Афганец", СНТ "Фортуна", ТСН СТ "Каравай", СНТ СН "Планер-2", СТ "Чайка УБО", перечислил губернатор.Специалисты 102 ФГУП ПЭС ведут восстановительные работы, ориентировочный срок завершения работ – ближе к полуночи, сообщил Развожаев.И напомнил, что для разгрузки существующих электрических сетей в момент прохождения пиковой нагрузки потребления электрической энергии на зиму дополнительно закуплены дизель‑генераторы на 10 МВт.В Севастополе построят кольцевой газопровод высокого давления, а также водовод для обеспечения потребностей жилых и социальных объектов, расположенных, в том числе на мысе Фиолент, сообщал ранее Михаил Развожаев.
22:21 14.12.2025 (обновлено: 22:37 14.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе Фиолента произошел порыв линии электропередачи, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Про отключение электроэнергии в районе Фиолента. Произошел порыв воздушной линии, которая питает 20 СНТ и ТСН", – проинформировал глава региона.
Электроэнергия отключена в ООО "Максима-Тренд", ТСН СНТ "Прогресс", СНТ "Мост" (д. 14-а, 15), СНИ "Планер", СНТ ТСН "Ромашка", СНТ "Ромашка", ТСН "Гидрограф", ФКУ "УЧФ", ГБУ "Горсвет", ООО "Миранда - медиа", ПК "Друзья Фиолента", шоссе Фиолентовское (68-70), ТСН СТ "Атлантика-3", ТСН СНТ "Конус", Фиолентовское шоссе (77,85), ТСН "Афганец", СНТ "Фортуна", ТСН СТ "Каравай", СНТ СН "Планер-2", СТ "Чайка УБО", перечислил губернатор.
Специалисты 102 ФГУП ПЭС ведут восстановительные работы, ориентировочный срок завершения работ – ближе к полуночи, сообщил Развожаев.
И напомнил, что для разгрузки существующих электрических сетей в момент прохождения пиковой нагрузки потребления электрической энергии на зиму дополнительно закуплены дизель‑генераторы на 10 МВт.
В Севастополе построят
кольцевой газопровод высокого давления, а также водовод для обеспечения потребностей жилых и социальных объектов, расположенных, в том числе на мысе Фиолент, сообщал ранее Михаил Развожаев.
