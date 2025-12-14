https://crimea.ria.ru/20251214/nad-shestyu-regionami-rossii-i-azovskim-morem-sbili-71-dron-za-tri-chasa-1151661409.html

Над шестью регионами России и Азовским морем сбили 71 дрон за три часа

2025-12-14T23:23

2025-12-14T23:23

2025-12-14T23:32

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российская ПВО за три часа вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 71 дрон ВСУ над шестью регионами страны и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.52 дрона ВСУ ликвидировали над Ростовской областью, 10 – над Брянской, три – над Белгородской, по два – над Тульской и Рязанской и по одному – над Волгоградской областью и акваторией Азовского моря, перечислили в военном ведомстве РФ.Ранее в воскресенье за четыре часа средства российской ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников. Днем в воскресенье над регионами РФ ликвидировали 40 дронов ВСУ. Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщили ранее в воскресенье в краевом Оперштабе.

2025

