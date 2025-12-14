Рейтинг@Mail.ru
Над шестью регионами России и Азовским морем сбили 71 дрон за три часа - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Над шестью регионами России и Азовским морем сбили 71 дрон за три часа
Над шестью регионами России и Азовским морем сбили 71 дрон за три часа - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Над шестью регионами России и Азовским морем сбили 71 дрон за три часа
Российская ПВО за три часа вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 71 дрон ВСУ над шестью регионами страны и Азовским морем. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T23:23
2025-12-14T23:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российская ПВО за три часа вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 71 дрон ВСУ над шестью регионами страны и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.52 дрона ВСУ ликвидировали над Ростовской областью, 10 – над Брянской, три – над Белгородской, по два – над Тульской и Рязанской и по одному – над Волгоградской областью и акваторией Азовского моря, перечислили в военном ведомстве РФ.Ранее в воскресенье за четыре часа средства российской ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников. Днем в воскресенье над регионами РФ ликвидировали 40 дронов ВСУ. Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщили ранее в воскресенье в краевом Оперштабе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над шестью регионами России и Азовским морем сбили 71 дрон за три часа

Еще 71 беспилотник перехватили и уничтожили над шестью регионами России и Азовским морем

23:23 14.12.2025 (обновлено: 23:32 14.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российская ПВО за три часа вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 71 дрон ВСУ над шестью регионами страны и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – сказано в сообщении.
52 дрона ВСУ ликвидировали над Ростовской областью, 10 – над Брянской, три – над Белгородской, по два – над Тульской и Рязанской и по одному – над Волгоградской областью и акваторией Азовского моря, перечислили в военном ведомстве РФ.
Ранее в воскресенье за четыре часа средства российской ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников. Днем в воскресенье над регионами РФ ликвидировали 40 дронов ВСУ. Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщили ранее в воскресенье в краевом Оперштабе.
