Четыре поезда "Таврия" идут с опозданием из Крыма
В пути следования вечером в воскресенье задерживаются четыре поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T22:42
2025-12-14T22:42
2025-12-14T22:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования вечером в воскресенье задерживаются четыре поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Время опоздания на 22:00 по московскому времени:№196 Симферополь – Москва отправлением 13 декабря, задерживается на 3 часа;№092 Севастополь – Москва отправлением 13 декабря, задерживается на 3 часа;№076 Симферополь – Омск отправлением 14 декабря, задерживается на 30 минут;№068 Симферополь – Москва отправлением 14 декабря, задерживается менее, чем на 1 час.Остальные поезда "Таврия", которые ранее опаздывали, уже прибыли на станции назначения либо введены в график, отметили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:42 14.12.2025 (обновлено: 22:47 14.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования вечером в воскресенье задерживаются четыре поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"В пути следования задерживаются 4 поезда "Таврия", – сказано в сообщении.
Время опоздания на 22:00 по московскому времени:
№196 Симферополь – Москва отправлением 13 декабря, задерживается на 3 часа;
№092 Севастополь – Москва отправлением 13 декабря, задерживается на 3 часа;
№076 Симферополь – Омск отправлением 14 декабря, задерживается на 30 минут;
№068 Симферополь – Москва отправлением 14 декабря, задерживается менее, чем на 1 час.
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", – отметили в пресс-службе перевозчика.
Остальные поезда "Таврия", которые ранее опаздывали, уже прибыли на станции назначения либо введены в график, отметили в компании.
Остальные поезда "Таврия", которые ранее опаздывали, уже прибыли на станции назначения либо введены в график, отметили в компании.