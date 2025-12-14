https://crimea.ria.ru/20251214/chetyre-poezda-tavriya-idut-s-opozdaniem-iz-kryma-1151661129.html

Четыре поезда "Таврия" идут с опозданием из Крыма

Четыре поезда "Таврия" идут с опозданием из Крыма - РИА Новости Крым, 14.12.2025

Четыре поезда "Таврия" идут с опозданием из Крыма

В пути следования вечером в воскресенье задерживаются четыре поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 14.12.2025

2025-12-14T22:42

2025-12-14T22:42

2025-12-14T22:47

поезд "таврия"

поезд

гранд сервис экспресс

железная дорога

симферополь

севастополь

крым

новости крыма

новости

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/95/1113379587_0:307:2950:1966_1920x0_80_0_0_4db8598089c4a3ba16f38a22287ead30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В пути следования вечером в воскресенье задерживаются четыре поезда "Таврия". Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Время опоздания на 22:00 по московскому времени:№196 Симферополь – Москва отправлением 13 декабря, задерживается на 3 часа;№092 Севастополь – Москва отправлением 13 декабря, задерживается на 3 часа;№076 Симферополь – Омск отправлением 14 декабря, задерживается на 30 минут;№068 Симферополь – Москва отправлением 14 декабря, задерживается менее, чем на 1 час.Остальные поезда "Таврия", которые ранее опаздывали, уже прибыли на станции назначения либо введены в график, отметили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

крым

москва

омск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд "таврия", поезд, гранд сервис экспресс, железная дорога, симферополь, севастополь, крым, новости крыма, новости, москва, омск