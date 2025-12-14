Рейтинг@Mail.ru
Новогодний шопинг: как распознать некачественные товары
Новогодний шопинг: как распознать некачественные товары
Новогодний шопинг: как распознать некачественные товары
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Период новогодних праздников – пора покупок и подарков. Множество товаров широкого потребления покупают россияне в эти зимние дни. Как не разочароваться в покупке из-за низкого качества и не омрачить радость дарения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.

"Сейчас, в век прогрессивных IT-технологий, все-таки большинство людей закупается на маркетплейсах. Также стационарная торговля предлагает множество гирлянд, новогодних игрушек на елку, искусственных елок", – отметила она.

По словам специалиста, эти группы товаров покупают сейчас активнее всего.
"Елочные игрушки не подлежат обязательному сертифицированию или декларированию. Они исключены из этого перечня. Но вместе с тем обязательно на этом виде продукции как, впрочем, и на всех других, должна быть маркировка на русском языке", – рассказала Виктория Воронова.
Это значит, что по закону о защите прав потребителей статьи 10, вся информация, которая предоставляется покупателю, а именно наименование продукции, цена, изготовитель, адрес, состав, должна быть нанесена либо на самой игрушке, либо на коробке или упаковке. При чем на русском языке. Если таковая отсутствует, то человек вправе отказаться от покупки, добавила она.
Обязательно стоит обращать внимание, из чего сделана елочная игрушка, продолжает эксперт. В магазине ее можно взять в руки, проверить, не осыпается ли узор и краска, убедиться, что от игрушки не исходит химический неприятный запах. Если все это присутствует – лучше отказаться от приобретения такой игрушки, советует Воронова.
На маркетплейсах же, где проверить качество немного сложнее, начальник отдела управления Роспотребнадзора советует внимательнее читать описание товара и отзывы покупателей перед покупкой. Покупать электрические гирлянды сейчас стало безопаснее, считает она.

"Здесь законодатели ввели обязательное декларирование. То есть на такой товар обязательно должна быть декларация о соответствии, по которой заявитель, как производитель, так и импортер, произвел соответствующее испытание в аккредитованной лаборатории, и подтвердил, что действительно товар безопасен для потребителей, в нем отсутствуют недостатки, он может быть предложен к продаже", – разъяснила эксперт.

Также специалист советует обязательно в магазине или пункте выдачи заказов под камерами включить гирлянду в электросеть и удостовериться в том, что все лампочки горят и соответствуют яркости и цвету.
Популярностью перед Новым годом пользуется покупка искусственных елок. Виктория Воронова напомнила, что этот товар тоже должен иметь декларацию о соответствии и маркировку на русском языке.

"Елка не должна осыпаться, иголки не должны выпадать при сборке, поэтому желательно ее немножко потрогать, когда приобретаете, чтобы понимать, что краска, опять же, не берется с этой елки на руки", – отметила собеседница.

Особое внимание к маркировке на русском языке необходимо уделять и при приобретении детских игрушек, подчеркнула собеседница. Их покупка в качестве "подарков под елочку" также актуальна в декабре. К детским игрушкам обязательно должна быть инструкция по применению, особенно если она требует сборки. Важно обращать внимание и на возрастное ограничение.
"Есть приложение Честный знак, с помощью которого любой потребитель, скачав его себе на смартфон, может проверить, наведя камеру на код DataMatrix, есть ли этот код в системе. Если система вам отвечает желтеньким сообщением и всей информацией, кто производитель, когда ее произвели, кто завез и так далее, из чего она состоит, то это – совершенно легальная продукция и не нужно бояться покупать. Если этого не происходит и система отвечает красным либо серым сообщением, тогда нужно воздержаться от приобретения такого товара", – подсказала еще один способ проверки качества Виктория Воронова.
