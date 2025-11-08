https://crimea.ria.ru/20251108/otkaz-ot-oshibochnogo-tovara-iz-interneta-kak-sdelat-1150685992.html

Отказ от "ошибочного" товара из интернета: как сделать?

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Интернет-мошенники в период "черной" пятницы и других сезонных распродаж по продуманным схемам обманывают взрослых и детей. Как вернуть ненужный товар, в том числе заказанный ребенком, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" член экспертного совета Общественной палаты РК Надежда Анельчук.Эксперт обозначила, что в обычном магазине на обмен или возврат товара, если он не подошел, существует 14 дней с момента покупки."Если мы говорим об интернет-торговле, то здесь отказаться можно от любого товара, только нужно соблюсти некоторые требования – товар не должен быть в употреблении, он должен быть новый, сохраненный, в упаковке, иметь товарный вид, ярлыки, пломбы и должно пройти не более 7 дней с момента его получения", - разъяснила она.Случайная покупка, сделанная ребенкомВесьма часто России происходит ситуация, когда дети, пользуясь родительским телефоном, что-нибудь заказывают на маркетплейсах. Известно, что недавно Верховный Суд России подтвердил право родителей отказываться от сделанной ребенком покупки."Ситуации, когда оформляется полностью корзина, и уже ничего нельзя сделать, потребитель обращается к маркетплейсу, к продавцам, а товар уже оформлен и ушел в доставку, можно избежать, добавив один простой функционал – это, например, возможность отказа от товара в течение какого-то определенного времени", - предложила она.Специалист напомнила, что сделки, которые совершает несовершеннолетние, в гражданском кодексе имеют отдельный режим. "Несовершеннолетние имеют право совершать только мелкие трудовые сделки. То есть пойти в магазин купить хлеб несовершеннолетний имеет право, а оформить в интернет-магазине товар на какую-то крупную сумму без согласия родителей - конечно же нет", - заключила она.В период распродаж от необдуманных покупок не застрахован никто, по мнению Надежды Анельчук, потому что, когда выгода перед глазами, у многих просто отключается критическое мышление. В связи с этим, она поделилась простым алгоритмом, как обезопасить онлайн-покупки. "Для всех расчетов в интернете завести отдельную банковскую карту и хранить на ней ровно ту сумму, которую вы планируете потратить… То есть ни в коем случае не привязывать основную карту, на которую получаете зарплату, пенсию, пособия, потому что если мошенники смогут похитить данные этой банковской карты, то они смогут получить доступ ко всем деньгам, которые на ней есть", - заключила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

Новости

