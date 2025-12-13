https://crimea.ria.ru/20251213/kak-vybrat-krasnuyu-ikru-rekomendatsii-rospotrebnadzora-1151490890.html
Как выбрать красную икру: рекомендации Роспотребнадзора
Как выбрать красную икру: рекомендации Роспотребнадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по Республике Крым и Севастополю дали советы, как выбрать натуральную красную икру к застолью. По словам экспертов, в натуральных икринках можно разглядеть ядро, настоящая красная икра в горячей воде немного белеет и опускаются на дно, тогда как искусственная – растворится, окрасив, воду.
Присмотреться и понюхать
"Икра лососевых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами, содержит полиненасыщенные жирные кислоты", – говорится в сообщении.
При этом, выбирая красную икру, важно получше разглядеть икринки. Если продукт натуральный, они мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, без пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки – "сдувшиеся", скорее всего, такую икру уже размораживали, предупреждают эксперты.
Также натуральные икринки имеют ядро, искусственные же – однородны. Цвет икры может различаться в зависимости от породы рыб и степени зрелости, например, алый (у чавычи) или янтарный, желтоватый (у форели), уточнили в ведомстве.
Натуральность деликатеса можно проверить при помощи горячей воды: натуральная икра в ней немного побелеет и опустится на дно, а искусственный продукт растворится, окрасив воду, отметили в пресс-службе.
Запах икры должен быть рыбным, слегка копченым, но слабым, а не интенсивным. Яркий окрас и сильный селедочный запах выдают искусственный или уже испорченный продукт, обозначили в Роспотребнадзоре.
Оценить этикетку и сверить даты
При выборе икры важно оценить упаковку, в которой она представлена на прилавке. На этикетке должны быть даты изготовления и фасовки. В России красная икра производится на Камчатке и на Сахалине и заготавливается в период нереста рыб, с июня по сентябрь, обращают внимание сотрудники Роспотребнадзора.
"Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта (не расфасовки), слово "ИКРА", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Обратите внимание, что надпись должна быть "выбита" изнутри, вдавленная надпись свидетельствует о подделке", – сказано в тексте.
Также маркировка должна содержать информацию о том, из какого вида рыбы получена икра и из какого сырья – замороженного или нет.
Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют не покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин).
"Ранее уротропин применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213", – уточнили в ведомстве.
Подделку также можно "вычислить" по некачественной полиграфия и отсутствию на этикетке подробной информации о продукте и изготовителе, добавили специалисты.
Также при покупке традиционного новогоднего деликатеса эксперты рекомендуют проверять крышку банки - она не должна проминаться и или быть вздутой. А если при встряхивании банки слышится бульканье, то лучше отказаться от такой покупки, напомнили в пресс-службе.
"Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара (обычно это +2...6 градусов). Предпочтительна стеклянная или пластиковая тара. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, следует ее переложить в чистую сухую стеклянную банку (предварительно стекло следует обработать паром или обдать кипятком). После вскрытия икру следует употребить в течение 3 суток", – подытожили в ведомстве.
Ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского Елена Вершицкая в комментарии РИА Новости Крым заявила, что в среднем цена на красную икру вырастет
к Новому году на 5-10%, а черная икра подорожает примерно на 4%.
