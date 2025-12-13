https://crimea.ria.ru/20251213/kak-vybrat-krasnuyu-ikru-rekomendatsii-rospotrebnadzora-1151490890.html

Как выбрать красную икру: рекомендации Роспотребнадзора

Как выбрать красную икру: рекомендации Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 13.12.2025

Как выбрать красную икру: рекомендации Роспотребнадзора

В преддверии новогодних праздников специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по Республике Крым и Севастополю дали советы, как выбрать... РИА Новости Крым, 13.12.2025

2025-12-13T21:39

2025-12-13T21:39

2025-12-13T21:39

красная икра

роспотребнадзор

совет эксперта

еда

вкусно и полезно

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110751/72/1107517298_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_dc71e809fabddca5bf5627820a54b21e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по Республике Крым и Севастополю дали советы, как выбрать натуральную красную икру к застолью. По словам экспертов, в натуральных икринках можно разглядеть ядро, настоящая красная икра в горячей воде немного белеет и опускаются на дно, тогда как искусственная – растворится, окрасив, воду. Присмотреться и понюхать"Икра лососевых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами, содержит полиненасыщенные жирные кислоты", – говорится в сообщении.Также натуральные икринки имеют ядро, искусственные же – однородны. Цвет икры может различаться в зависимости от породы рыб и степени зрелости, например, алый (у чавычи) или янтарный, желтоватый (у форели), уточнили в ведомстве.Запах икры должен быть рыбным, слегка копченым, но слабым, а не интенсивным. Яркий окрас и сильный селедочный запах выдают искусственный или уже испорченный продукт, обозначили в Роспотребнадзоре.Оценить этикетку и сверить датыПри выборе икры важно оценить упаковку, в которой она представлена на прилавке. На этикетке должны быть даты изготовления и фасовки. В России красная икра производится на Камчатке и на Сахалине и заготавливается в период нереста рыб, с июня по сентябрь, обращают внимание сотрудники Роспотребнадзора.Также маркировка должна содержать информацию о том, из какого вида рыбы получена икра и из какого сырья – замороженного или нет.Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют не покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин).Подделку также можно "вычислить" по некачественной полиграфия и отсутствию на этикетке подробной информации о продукте и изготовителе, добавили специалисты.Также при покупке традиционного новогоднего деликатеса эксперты рекомендуют проверять крышку банки - она не должна проминаться и или быть вздутой. А если при встряхивании банки слышится бульканье, то лучше отказаться от такой покупки, напомнили в пресс-службе.Ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского Елена Вершицкая в комментарии РИА Новости Крым заявила, что в среднем цена на красную икру вырастет к Новому году на 5-10%, а черная икра подорожает примерно на 4%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы РоспотребнадзораМоре кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втроеПопуляция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красная икра, роспотребнадзор, совет эксперта, еда, вкусно и полезно, общество