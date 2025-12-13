https://crimea.ria.ru/20251213/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1151407763.html
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 13.12.2025
В Севастополе отбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T21:45
2025-12-13T21:45
2025-12-13T21:46
крым
новости крыма
срочные новости крыма
новости севастополя
севастополь
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_2ffac22bca3dd9e359ca1b743f1e392d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сирены в городе включили в 21:07. В этот период силы ПВО сбили две воздушные цели над Черным морем в районе мыса Фиолент и Херсонес, сообщал губернатор. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, срочные новости крыма, новости севастополя, севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отбой воздушной тревоги
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
21:45 13.12.2025 (обновлено: 21:46 13.12.2025)