Севастополь отражает атаку: сбиты две воздушные цели

В Севастополе над акваторией Черного моря военные сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.12.2025

2025-12-13T21:28

2025-12-13T21:28

2025-12-13T21:33

севастополь

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

пво

михаил развожаев

новости сво

новости севастополя

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе над акваторией Черного моря военные сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Сирены включили в регионе в 21:07 в субботу.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил Развожаев.Губернатор призвал горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Ранее в субботу четыре украинских беспилотника уничтожили над Черным и Азовским морями. В ночь на 13 декабря средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, в том числе два - над территорией Республики Крым.

