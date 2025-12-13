Рейтинг@Mail.ru
Севастополь отражает атаку: сбиты две воздушные цели - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Севастополь отражает атаку: сбиты две воздушные цели
Севастополь отражает атаку: сбиты две воздушные цели - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Севастополь отражает атаку: сбиты две воздушные цели
В Севастополе над акваторией Черного моря военные сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.12.2025
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
михаил развожаев
новости сво
новости севастополя
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе над акваторией Черного моря военные сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Сирены включили в регионе в 21:07 в субботу.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил Развожаев.Губернатор призвал горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Ранее в субботу четыре украинских беспилотника уничтожили над Черным и Азовским морями. В ночь на 13 декабря средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, в том числе два - над территорией Республики Крым.
РИА Новости Крым
Новости
севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, михаил развожаев, новости сво, новости севастополя, крым, срочные новости крыма, новости крыма
Севастополь отражает атаку: сбиты две воздушные цели

Две воздушных цели сбили над Черным морем в районе мыса Херсонес и Фиолент – Развожаев

21:28 13.12.2025 (обновлено: 21:33 13.12.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе над акваторией Черного моря военные сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Сирены включили в регионе в 21:07 в субботу.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента", - написал он в Telegram.
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил Развожаев.
Губернатор призвал горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
Ранее в субботу четыре украинских беспилотника уничтожили над Черным и Азовским морями. В ночь на 13 декабря средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, в том числе два - над территорией Республики Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПВОМихаил РазвожаевНовости СВОНовости СевастополяКрымСрочные новости КрымаНовости Крыма
 
Лента новостейМолния