https://crimea.ria.ru/20251213/sevastopol-otrazhaet-ataku-sbity-dve-vozdushnye-tseli-1151646909.html
Севастополь отражает атаку: сбиты две воздушные цели
Севастополь отражает атаку: сбиты две воздушные цели
2025-12-13T21:28
2025-12-13T21:28
2025-12-13T21:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе над акваторией Черного моря военные сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Сирены включили в регионе в 21:07 в субботу.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил Развожаев.Губернатор призвал горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Ранее в субботу четыре украинских беспилотника уничтожили над Черным и Азовским морями. В ночь на 13 декабря средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, в том числе два - над территорией Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:28 13.12.2025 (обновлено: 21:33 13.12.2025)