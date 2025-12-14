https://crimea.ria.ru/20251214/v-sudake-za-izbienie-sverstnika-shkolnikov-postavili-na-uchet-1151652539.html

В Судаке за избиение сверстника школьников поставили на учет

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Подростков, избивших сверстника в Судаке, поставили на внутришкольный учет, еще четверо получили дисциплинарные взыскания. Об этом сообщила министр образования Крыма Валентина Лаврик.Ранее сообщалось, что в Крыму СК и прокуратура проводят проверку сведений об избиении группой подростков сверстника в одной из школ Судака. Информация о том что группа подростков избила сверстника, появилась в соцсетях. Уточняется, что на ученика напали на территории школьного двора 17 ноября во время перемены. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами головы и тела."Все участники поставлены на внутришкольный учет, четверо получили дисциплинарные взыскания, а также администрацией общеобразовательного учреждения вместе с представителем МВД проведена беседа со всеми участниками конфликта", - написала Валентина Лаврик в своем Telegram-канале, добавив, что материалы направлены в прокуратуру для проверки.Также министр уточнила, что конфликт произошел между двумя учениками Дачновской школы.Председателем СК России Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения школьника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Издевательство над школьником в Армянске – дело ушло в прокуратуруВидеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомуюШестиклассник ударил ножом сверстника в одной из школ на Кубани

