Избиение школьника в Судаке - СК затребовал доклад
Избиение школьника в Судаке - СК затребовал доклад - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Избиение школьника в Судаке - СК затребовал доклад
11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В центральный аппарат СК России затребован доклад в связи с публикацией об избиении школьника в Республике Крым. Об этом сообщается в ТГ-канале ведомства."В социальных медиа сообщается, что в одном из общеобразовательных учреждений города Судак ребенок был избит на территории школьного двора группой детей во время перемены. С травмами мальчика доставили в больницу, сейчас он проходит амбулаторное лечение. Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту расследуется уголовное дело", - говорится в сообщении. Председателем СК России Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Издевательство над школьником в Армянске – дело ушло в прокуратуруВидеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомуюШестиклассник ударил ножом сверстника в одной из школ на Кубани
