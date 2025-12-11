Рейтинг@Mail.ru
Избиение школьника в Судаке - СК затребовал доклад - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Избиение школьника в Судаке - СК затребовал доклад
Избиение школьника в Судаке - СК затребовал доклад - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Избиение школьника в Судаке - СК затребовал доклад
В центральный аппарат СК России затребован доклад в связи с публикацией об избиении школьника в Республике Крым. Об этом сообщается в ТГ-канале ведомства. РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В центральный аппарат СК России затребован доклад в связи с публикацией об избиении школьника в Республике Крым. Об этом сообщается в ТГ-канале ведомства."В социальных медиа сообщается, что в одном из общеобразовательных учреждений города Судак ребенок был избит на территории школьного двора группой детей во время перемены. С травмами мальчика доставили в больницу, сейчас он проходит амбулаторное лечение. Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту расследуется уголовное дело", - говорится в сообщении. Председателем СК России Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Издевательство над школьником в Армянске – дело ушло в прокуратуруВидеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомуюШестиклассник ударил ножом сверстника в одной из школ на Кубани
крым, новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, судак, происшествия, школа
Избиение школьника в Судаке - СК затребовал доклад

Избиение школьника в Судаке группой сверстников - Бастрыкин затребовал доклад

© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В центральный аппарат СК России затребован доклад в связи с публикацией об избиении школьника в Республике Крым. Об этом сообщается в ТГ-канале ведомства.
"В социальных медиа сообщается, что в одном из общеобразовательных учреждений города Судак ребенок был избит на территории школьного двора группой детей во время перемены. С травмами мальчика доставили в больницу, сейчас он проходит амбулаторное лечение. Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту расследуется уголовное дело", - говорится в сообщении.
Председателем СК России Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела.
