Опережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистему

Опережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистему

В Большой Ялте и на территории Судакского городского округа обновили энергетическую инфраструктуру перед зимними нагрузками. О этом сообщают в "Крымэнерго"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Большой Ялте и на территории Судакского городского округа обновили энергетическую инфраструктуру перед зимними нагрузками. О этом сообщают в "Крымэнерго"Всего же на территории Ялтинского городского округа в 2025 году отремонтировали 331 кабельную линию электропередачи, заменили 60 опор, провели капремонт 90 трансформаторных подстанций и расчистили 13 гектаров трасс ЛЭП от растительности.Под Судаком, в селах Ворон и Громовка, электроэнергию подвели к двум модульным пунктам первичной медико-санитарной помощи. К подаче ресурса подключили и Дом культуры в Грушевке.В Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.Уже есть планы на 2026 год. За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжениеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 40 километров уличного освещения восстановили за год в СимферополеРостех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе

2025

