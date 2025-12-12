https://crimea.ria.ru/20251212/roskomnadzor-otvetil-na-vopros-o-novykh-ogranicheniyakh-k-telegram-1151625271.html
Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram
Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram
Роскомнадзор (РКН) не применяет никаких новых ограничений к мессенджеру Telegram в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T20:39
2025-12-12T20:39
2025-12-12T20:39
роскомнадзор
мессенджеры
россия
цифровая безопасность
telegram
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111093/21/1110932133_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f01ba642fc65304d384cae597b71959.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Роскомнадзор (РКН) не применяет никаких новых ограничений к мессенджеру Telegram в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.13 августа пресс-служба Роскомнадзора сообщила о "частичном ограничении звонков" в мессенджерах Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена) в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам 28 ноября РКН сообщил о поэтапном введении ограничений в отношении мессенджера WhatsApp*, который продолжает нарушать российское законодательство. В случае, если требования так и не будут выполнены, WhatsApp* будет полностью заблокирован, указали в ведомстве.* принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистскаяСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111093/21/1110932133_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_89daa3b1d00a37f7d3d00722e926d069.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскомнадзор, мессенджеры, россия, цифровая безопасность, telegram, новости
Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram
К мессенджеру Telegram не применяется никаких новых ограничений – Роскомнадзор