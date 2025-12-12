Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram - РИА Новости Крым, 12.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251212/roskomnadzor-otvetil-na-vopros-o-novykh-ogranicheniyakh-k-telegram-1151625271.html
Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram
Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram
Роскомнадзор (РКН) не применяет никаких новых ограничений к мессенджеру Telegram в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T20:39
2025-12-12T20:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Роскомнадзор (РКН) не применяет никаких новых ограничений к мессенджеру Telegram в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.13 августа пресс-служба Роскомнадзора сообщила о "частичном ограничении звонков" в мессенджерах Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена) в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам 28 ноября РКН сообщил о поэтапном введении ограничений в отношении мессенджера WhatsApp*, который продолжает нарушать российское законодательство. В случае, если требования так и не будут выполнены, WhatsApp* будет полностью заблокирован, указали в ведомстве.* принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская
Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram

К мессенджеру Telegram не применяется никаких новых ограничений – Роскомнадзор

20:39 12.12.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Роскомнадзор (РКН) не применяет никаких новых ограничений к мессенджеру Telegram в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется", - заявили в Роскомнадзоре.
13 августа пресс-служба Роскомнадзора сообщила о "частичном ограничении звонков" в мессенджерах Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена) в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам
28 ноября РКН сообщил о поэтапном введении ограничений в отношении мессенджера WhatsApp*, который продолжает нарушать российское законодательство. В случае, если требования так и не будут выполнены, WhatsApp* будет полностью заблокирован, указали в ведомстве.
* принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская
Лента новостейМолния