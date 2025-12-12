https://crimea.ria.ru/20251212/roskomnadzor-otvetil-na-vopros-o-novykh-ogranicheniyakh-k-telegram-1151625271.html

Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram

Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram

Роскомнадзор (РКН) не применяет никаких новых ограничений к мессенджеру Telegram в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T20:39

2025-12-12T20:39

2025-12-12T20:39

роскомнадзор

мессенджеры

россия

цифровая безопасность

telegram

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111093/21/1110932133_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f01ba642fc65304d384cae597b71959.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Роскомнадзор (РКН) не применяет никаких новых ограничений к мессенджеру Telegram в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.13 августа пресс-служба Роскомнадзора сообщила о "частичном ограничении звонков" в мессенджерах Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена) в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам 28 ноября РКН сообщил о поэтапном введении ограничений в отношении мессенджера WhatsApp*, который продолжает нарушать российское законодательство. В случае, если требования так и не будут выполнены, WhatsApp* будет полностью заблокирован, указали в ведомстве.* принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистскаяСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскомнадзор, мессенджеры, россия, цифровая безопасность, telegram, новости