Роскомнадзор заявил о возможной блокировке WhatsApp* в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена) будет полностью заблокирован, если требования российского законодательства к мессенджеру не будут выполнены. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован, добавили в ведомстве.В Роскомнадзоре уточнили, что ограничения в отношении WhatsApp* вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров."Постепенная деградация звонков в WhatsApp* была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ... Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено", - указали в РКН и рекомендовали россиянам переходить на национальные сервисы.* принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистскаяСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

