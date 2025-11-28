Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор заявил о возможной блокировке WhatsApp* в России
Роскомнадзор заявил о возможной блокировке WhatsApp* в России
2025-11-28T18:30
2025-11-28T18:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена) будет полностью заблокирован, если требования российского законодательства к мессенджеру не будут выполнены. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован, добавили в ведомстве.В Роскомнадзоре уточнили, что ограничения в отношении WhatsApp* вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров."Постепенная деградация звонков в WhatsApp* была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ... Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено", - указали в РКН и рекомендовали россиянам переходить на национальные сервисы.* принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистскаяСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Роскомнадзор заявил о возможной блокировке WhatsApp* в России

WhatsApp* будет заблокирован в РФ в случае неисполнения требований законодательства – РКН

18:30 28.11.2025 (обновлено: 18:34 28.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена) будет полностью заблокирован, если требования российского законодательства к мессенджеру не будут выполнены. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
"WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы РКН.
В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован, добавили в ведомстве.
В Роскомнадзоре уточнили, что ограничения в отношении WhatsApp* вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров.
"Постепенная деградация звонков в WhatsApp* была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ... Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено", - указали в РКН и рекомендовали россиянам переходить на национальные сервисы.
* принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская
