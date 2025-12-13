Рейтинг@Mail.ru
13.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251213/rabotayte-bratya-chto-zhdet-zelenskogo-v-sluchae-otkaza-ot-plana-trampa-1151617080.html
"Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана Трампа
"Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана Трампа - РИА Новости Крым, 13.12.2025
"Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана Трампа
Президент США Дональд Трамп услышал российского лидера Владимира Путина и готов к любому исходу встречи в Европе, куда направился Владимир Зеленский для... РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T07:09
2025-12-13T07:09
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145180715_52:166:972:683_1920x0_80_0_0_0258ae3ee2774336d70913dfe806672b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп услышал российского лидера Владимира Путина и готов к любому исходу встречи в Европе, куда направился Владимир Зеленский для обсуждения мирного плана по Украине. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что концепция плана США по урегулированию конфликта на Украине всем очень нравится, за исключением главы киевского режима. Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что Трамп по телефону призвал лидеров Великобритании, Германии и Франции оказать давление на Зеленского, который направился в Европу, чтобы тот согласился принять условия разработанного Вашингтоном мирного плана.По словам эксперта, на этом фоне сигналом самому Трампу прозвучали новости из Кремля, где президент России Владимир Путин провел очередное совещание с военными.Там российскому лидеру доложили об освобождении Северска, стратегически важного населенного пункта, и других успехах российских сил, подчеркнул военный эксперт, и президент России не случайно сказал, что киевский режим подвергает остатки своих военных полному уничтожению, а лучше бы они сдались."То есть дипломатия дипломатией, но совещание показало, что русские пойдут до конца. Владимир Путин сказал это армии. И это намек Трампу, что он должен додавить Зеленского... И это поджимает американцев в давлении на Украину, потому мы выбиваем все карты из рук, чтобы где-то в чем-то могли подущемить Российскую Федерацию", – считает Михайлов.США продолжат убеждать лидеров ЕС в необходимости смотреть на ситуацию трезво, они уже говорят прямо, что лидеры Европы находятся в параллельной вселенной по вопросам Украины, отметил политолог.При этом на случай, если к консенсусу не придут, у Трампа, учитывая происходящее в зоне СВО и настрой руководства России, уже есть вариант ответа."Вполне вероятно, Трамп скажет: "Работайте, братья, я сделал все, что можно". Нам скажет", – резюмировал эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в ДонбассеНаглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдумеДиалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров
"Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана Трампа

Зеленского после обсуждения плана США по Украине в Европе ждет разочарование – политолог

07:09 13.12.2025
 
© AP Photo Efrem Lukatsky Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo Efrem Lukatsky
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп услышал российского лидера Владимира Путина и готов к любому исходу встречи в Европе, куда направился Владимир Зеленский для обсуждения мирного плана по Украине. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что концепция плана США по урегулированию конфликта на Украине всем очень нравится, за исключением главы киевского режима. Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что Трамп по телефону призвал лидеров Великобритании, Германии и Франции оказать давление на Зеленского, который направился в Европу, чтобы тот согласился принять условия разработанного Вашингтоном мирного плана.
Это "заявление Трампа – это фактически приговор Зеленскому. Его как бы уже и не считают. Трамп же говорит, что российская и американская стороны пришли к определенным выводам", – прокомментировал он.
По словам эксперта, на этом фоне сигналом самому Трампу прозвучали новости из Кремля, где президент России Владимир Путин провел очередное совещание с военными.
Там российскому лидеру доложили об освобождении Северска, стратегически важного населенного пункта, и других успехах российских сил, подчеркнул военный эксперт, и президент России не случайно сказал, что киевский режим подвергает остатки своих военных полному уничтожению, а лучше бы они сдались.
"То есть дипломатия дипломатией, но совещание показало, что русские пойдут до конца. Владимир Путин сказал это армии. И это намек Трампу, что он должен додавить Зеленского... И это поджимает американцев в давлении на Украину, потому мы выбиваем все карты из рук, чтобы где-то в чем-то могли подущемить Российскую Федерацию", – считает Михайлов.
США продолжат убеждать лидеров ЕС в необходимости смотреть на ситуацию трезво, они уже говорят прямо, что лидеры Европы находятся в параллельной вселенной по вопросам Украины, отметил политолог.
"И сейчас на встрече будет разговор об уменьшении потери лица европейскими партнерами. Их будут убеждать, что они должны принять действительность. Думаю, будет очередной охлаждающий душ для европейских чиновников", – сказал Михайлов.
При этом на случай, если к консенсусу не придут, у Трампа, учитывая происходящее в зоне СВО и настрой руководства России, уже есть вариант ответа.
"Вполне вероятно, Трамп скажет: "Работайте, братья, я сделал все, что можно". Нам скажет", – резюмировал эксперт.
СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе
Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме
Диалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
