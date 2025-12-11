Рейтинг@Mail.ru
Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме
Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме
Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов назвал фарсом слова главы киевского режима о проведении референдума на Украине по вопросу... РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов назвал фарсом слова главы киевского режима о проведении референдума на Украине по вопросу территорий, а самого Владимира Зеленского - наглецом, который прикрывается народом, который лично истребляет годами.Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи украинских территорий может быть решен по итогам всенародного голосования – референдума.Он подчеркнул, что три с половиной года назад, отвергая куда более выгодные условия мира, Зеленский выбрал военную эскалацию, не спрашивая, хочет ли этого народ Украины.Он делает вывод, что дело тут вовсе "не в приступе демократии", а в том, что Зеленский любыми способами стремится добиться остановки боевых действий, передышки для ВСУ, чтобы перегруппировать и доукомплектовать войска, насытить их всякого рода импортными "добровольцами", а возможно, еще и позволить зайти на подконтрольную Киеву территорию войскам европейских союзников."Он надеется так спастись и продолжить пилить остатки Украины. Если для этого надо разыграть фарс с референдумом – он готов. Он и не на такое готов", – отметил Константинов.Тем не менее референдум украинскому народу действительно нужен, и даже не один, а целая серия – для каждого региона свой, считает он.Это то, что действительно сможет спасти украинцев, но ничего подобного "Зеленский остаткам своего народа, конечно, не предложит", резюмировал он.Ранее военный эксперт Александр Хроленко высказал мнение, что заявлениями о неготовности обсуждать территориальные уступки подстрекаемый Европой Киев старается оттянуть окончание конфликта, но чем дольше он будет это позволять, тем больше территорий вернет Москва.11 декабря один из украинских телеканалов сообщил, что Зеленский хочет провести референдум для решения территориальных вопросов для урегулирования конфликта.В начале недели Зеленский в Лондоне встретился с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. После он сообщил, что украинская делегация презентует США новую версию мирного плана, откуда убрали неприемлемые для Киева положения. А также сказал, что Киев не готов обсуждать уступки территорий.2 декабря президент России Владимир Путин принимал в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, в рамках встречи с которыми обсуждался перечень предложенных Америкой шагов для урегулирования конфликта на Украине.Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча была конструктивной, хотя пока компромисс по всем вопросам не найден.Дональд Трамп сказал, что встреча его представителей с Владимиром Путиным прошла "очень хорошо", а вот для Киева условия урегулирования значительно ухудшились.В интервью американским СМИ Трамп заявил, что Зеленскому надо начинать принимать условия урегулирования конфликта, поскольку Украина проигрывает, а Россия – в сильной позиции. Также он подчеркнул, что на Украине пора провести президентские выборы, поскольку ситуация в стране не отвечает нормам демократии.Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ заявил, что готов изменить законодательство для проведения президентских выборов в стране и при помощи США организовать голосование через 60-90 дней. А министр обороны Украины Денис Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности поставил условие проведения выборов президента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Средний палец Белому дому": Медведев о референдуме Зеленского Россия передала США новые предложения коллективных гарантий Украина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат Рады
Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме

Константинов назвал фарсом слова Зеленского о референдуме по вопросам территорий

23:05 11.12.2025
 
© AP Photo Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo Ebrahim Noroozi
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов назвал фарсом слова главы киевского режима о проведении референдума на Украине по вопросу территорий, а самого Владимира Зеленского - наглецом, который прикрывается народом, который лично истребляет годами.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи украинских территорий может быть решен по итогам всенародного голосования – референдума.
"Какой он все-таки наглец. Прикрывается народом, которому обещал мир, когда приходил к власти, но сделал все, чтобы сделать войну с Россией неизбежной, врал народу до последнего, что никакой войны не будет, а сам лихорадочно готовил зачистку Донбасса", – прокомментировал Константинов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что три с половиной года назад, отвергая куда более выгодные условия мира, Зеленский выбрал военную эскалацию, не спрашивая, хочет ли этого народ Украины.
"Теперь, когда он положил в землю сотни тысяч своих граждан, а миллионы сделал беженцами, когда под ним вовсю подгорает, вдруг вспомнил, что что-то решает народ. Это он-то, чьи полномочия, дарованные ему народом, закончились еще в начале прошлого года", – заметил Константинов.
Он делает вывод, что дело тут вовсе "не в приступе демократии", а в том, что Зеленский любыми способами стремится добиться остановки боевых действий, передышки для ВСУ, чтобы перегруппировать и доукомплектовать войска, насытить их всякого рода импортными "добровольцами", а возможно, еще и позволить зайти на подконтрольную Киеву территорию войскам европейских союзников.
"Он надеется так спастись и продолжить пилить остатки Украины. Если для этого надо разыграть фарс с референдумом – он готов. Он и не на такое готов", – отметил Константинов.
Тем не менее референдум украинскому народу действительно нужен, и даже не один, а целая серия – для каждого региона свой, считает он.
"Но проводить их нужно только после проведения в каждом из этих регионов программы денацификации. И вот тогда спросить у людей, хотят ли они жить в новой, очищенной от нацистской нечисти Украине, хотят государственной самостоятельности или предпочитают вернуться в Россию", – заявил Константинов.
Это то, что действительно сможет спасти украинцев, но ничего подобного "Зеленский остаткам своего народа, конечно, не предложит", резюмировал он.
Ранее военный эксперт Александр Хроленко высказал мнение, что заявлениями о неготовности обсуждать территориальные уступки подстрекаемый Европой Киев старается оттянуть окончание конфликта, но чем дольше он будет это позволять, тем больше территорий вернет Москва.
11 декабря один из украинских телеканалов сообщил, что Зеленский хочет провести референдум для решения территориальных вопросов для урегулирования конфликта.
В начале недели Зеленский в Лондоне встретился с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. После он сообщил, что украинская делегация презентует США новую версию мирного плана, откуда убрали неприемлемые для Киева положения. А также сказал, что Киев не готов обсуждать уступки территорий.
2 декабря президент России Владимир Путин принимал в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, в рамках встречи с которыми обсуждался перечень предложенных Америкой шагов для урегулирования конфликта на Украине.
Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча была конструктивной, хотя пока компромисс по всем вопросам не найден.
Дональд Трамп сказал, что встреча его представителей с Владимиром Путиным прошла "очень хорошо", а вот для Киева условия урегулирования значительно ухудшились.
В интервью американским СМИ Трамп заявил, что Зеленскому надо начинать принимать условия урегулирования конфликта, поскольку Украина проигрывает, а Россия – в сильной позиции. Также он подчеркнул, что на Украине пора провести президентские выборы, поскольку ситуация в стране не отвечает нормам демократии.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ заявил, что готов изменить законодательство для проведения президентских выборов в стране и при помощи США организовать голосование через 60-90 дней. А министр обороны Украины Денис Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности поставил условие проведения выборов президента.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Средний палец Белому дому": Медведев о референдуме Зеленского
Россия передала США новые предложения коллективных гарантий
Украина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат Рады
 
КрымНовости КрымаВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир ЗеленскийРеферендумУкраинаНовости СВО
 
