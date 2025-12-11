https://crimea.ria.ru/20251211/naglets-prikrylsya-narodom-v-krymu-otsenili-slova-zelenskogo-o-referendume-1151593742.html

Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме

Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме - РИА Новости Крым, 11.12.2025

Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме

Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов назвал фарсом слова главы киевского режима о проведении референдума на Украине по вопросу... РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T23:05

2025-12-11T23:05

2025-12-11T23:05

крым

новости крыма

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

владимир зеленский

референдум

украина

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148820233_0:0:1204:677_1920x0_80_0_0_312ab3889d39a26a60d41d9ec4aea18e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов назвал фарсом слова главы киевского режима о проведении референдума на Украине по вопросу территорий, а самого Владимира Зеленского - наглецом, который прикрывается народом, который лично истребляет годами.Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи украинских территорий может быть решен по итогам всенародного голосования – референдума.Он подчеркнул, что три с половиной года назад, отвергая куда более выгодные условия мира, Зеленский выбрал военную эскалацию, не спрашивая, хочет ли этого народ Украины.Он делает вывод, что дело тут вовсе "не в приступе демократии", а в том, что Зеленский любыми способами стремится добиться остановки боевых действий, передышки для ВСУ, чтобы перегруппировать и доукомплектовать войска, насытить их всякого рода импортными "добровольцами", а возможно, еще и позволить зайти на подконтрольную Киеву территорию войскам европейских союзников."Он надеется так спастись и продолжить пилить остатки Украины. Если для этого надо разыграть фарс с референдумом – он готов. Он и не на такое готов", – отметил Константинов.Тем не менее референдум украинскому народу действительно нужен, и даже не один, а целая серия – для каждого региона свой, считает он.Это то, что действительно сможет спасти украинцев, но ничего подобного "Зеленский остаткам своего народа, конечно, не предложит", резюмировал он.Ранее военный эксперт Александр Хроленко высказал мнение, что заявлениями о неготовности обсуждать территориальные уступки подстрекаемый Европой Киев старается оттянуть окончание конфликта, но чем дольше он будет это позволять, тем больше территорий вернет Москва.11 декабря один из украинских телеканалов сообщил, что Зеленский хочет провести референдум для решения территориальных вопросов для урегулирования конфликта.В начале недели Зеленский в Лондоне встретился с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. После он сообщил, что украинская делегация презентует США новую версию мирного плана, откуда убрали неприемлемые для Киева положения. А также сказал, что Киев не готов обсуждать уступки территорий.2 декабря президент России Владимир Путин принимал в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, в рамках встречи с которыми обсуждался перечень предложенных Америкой шагов для урегулирования конфликта на Украине.Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча была конструктивной, хотя пока компромисс по всем вопросам не найден.Дональд Трамп сказал, что встреча его представителей с Владимиром Путиным прошла "очень хорошо", а вот для Киева условия урегулирования значительно ухудшились.В интервью американским СМИ Трамп заявил, что Зеленскому надо начинать принимать условия урегулирования конфликта, поскольку Украина проигрывает, а Россия – в сильной позиции. Также он подчеркнул, что на Украине пора провести президентские выборы, поскольку ситуация в стране не отвечает нормам демократии.Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ заявил, что готов изменить законодательство для проведения президентских выборов в стране и при помощи США организовать голосование через 60-90 дней. А министр обороны Украины Денис Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности поставил условие проведения выборов президента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Средний палец Белому дому": Медведев о референдуме Зеленского Россия передала США новые предложения коллективных гарантий Украина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат Рады

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), владимир зеленский, референдум, украина, новости сво