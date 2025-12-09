Рейтинг@Mail.ru
Пришло время провести выборы президента на Украине – Трамп - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Пришло время провести выборы президента на Украине – Трамп
Пришло время провести выборы президента на Украине – Трамп - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Пришло время провести выборы президента на Украине – Трамп
Президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии. Об этом он... РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии. Об этом он заявил в интервью американским СМИ.Глава Белого дома отметил, что киевский режим использует войну, чтобы не проводить выборы, но украинский народ должен иметь право на демократическое волеизъявление.
Пришло время провести выборы президента на Украине – Трамп

Трамп заявил о необходимости проведения выборов президента Украины

14:27 09.12.2025 (обновлено: 14:33 09.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии. Об этом он заявил в интервью американским СМИ.
"Прошло много времени. Все (на Украине на данный момент – ред.) не особо хорошо... Думаю, сейчас самое время провести выборы", – приводит слова Трампа РИА Новости.
Глава Белого дома отметил, что киевский режим использует войну, чтобы не проводить выборы, но украинский народ должен иметь право на демократическое волеизъявление.
"Они (украинские власти – ред.) говорят о демократии, но доходит до того, что у них больше нет демократии", – добавил американский лидер.
 
Дональд Трамп
 
