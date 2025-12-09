https://crimea.ria.ru/20251209/prishlo-vremya-provesti-vybory-prezidenta-na-ukraine--tramp-1151520193.html

Пришло время провести выборы президента на Украине – Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии. Об этом он... РИА Новости Крым, 09.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии. Об этом он заявил в интервью американским СМИ.Глава Белого дома отметил, что киевский режим использует войну, чтобы не проводить выборы, но украинский народ должен иметь право на демократическое волеизъявление.

