Пришло время провести выборы президента на Украине – Трамп
2025-12-09T14:27
2025-12-09T14:27
2025-12-09T14:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии. Об этом он заявил в интервью американским СМИ.Глава Белого дома отметил, что киевский режим использует войну, чтобы не проводить выборы, но украинский народ должен иметь право на демократическое волеизъявление.
Материал дополняется
14:27 09.12.2025 (обновлено: 14:33 09.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии. Об этом он заявил в интервью американским СМИ.
"Прошло много времени. Все (на Украине на данный момент – ред.) не особо хорошо... Думаю, сейчас самое время провести выборы", – приводит слова Трампа РИА Новости.
Глава Белого дома отметил, что киевский режим использует войну, чтобы не проводить выборы, но украинский народ должен иметь право на демократическое волеизъявление.
"Они (украинские власти – ред.) говорят о демократии, но доходит до того, что у них больше нет демократии", – добавил американский лидер.