https://crimea.ria.ru/20240524/putin-legitimnost-zelenskogo-zakonchilas-1137558020.html
Путин: легитимность Зеленского закончилась
Путин: легитимность Зеленского закончилась - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Путин: легитимность Зеленского закончилась
Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T17:51
2024-05-24T17:51
2024-05-24T18:07
владимир путин (политик)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Путин добавил, что Москва исходит из необходимости возобновить переговоры, но "на основании не ультиматумов, а здравого смысла". При этом российская сторона "должна быть полностью уверена в том, что имеет дело с легитимными властями" на Украине, подчеркнул глава государства."На этот вопрос (легитимности Зеленского – ред.) должны ответить в самой Украине, прежде всего, думаю, что с позиции парламента, Конституционного суда или каких-то других органов власти", - добавил он.Путин также подчеркнул, что одной из целей анонсированной в Швейцарии конференции по Украине является подтверждение западным сообществом легитимности Зеленского, "но эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов".20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.По словам председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявил, что Владимир Зеленский по истечении срока своих полномочий в качестве президента Украины стал самозванцем.При этом представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Владимир Зеленский остается тем человеком, с которым ООН будет общаться по украинскому вопросу.По мнению доктора политических наук Александра Гусева, Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины, но остается государственным преступником, который должен понести наказание.
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владимир путин (политик), украина, владимир зеленский (президент украины), политика, новости, переговоры, в мире
Путин: легитимность Зеленского закончилась
Россия отдает себе отчет об окончании легитимности президента Зеленского – Путин
17:51 24.05.2024 (обновлено: 18:07 24.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского закончилась, в случае возобновления переговоров Москве нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании итоговых документов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"С кем вести переговоры – это вопрос не праздный. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась… Нам, конечно, нужно будет, если до этого (возобновления переговоров – ред.) дойдет,… нам нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов", - сказал российский лидер.
Путин добавил, что Москва исходит из необходимости возобновить переговоры, но "на основании не ультиматумов, а здравого смысла". При этом российская сторона "должна быть полностью уверена в том, что имеет дело с легитимными властями" на Украине, подчеркнул глава государства.
"На этот вопрос (легитимности Зеленского – ред.) должны ответить в самой Украине, прежде всего, думаю, что с позиции парламента, Конституционного суда или каких-то других органов власти", - добавил он.
Путин также подчеркнул, что одной из целей анонсированной в Швейцарии конференции по Украине является подтверждение западным сообществом легитимности Зеленского, "но эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов".
20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского
. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
По словам председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране
.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявил, что Владимир Зеленский по истечении срока своих полномочий в качестве президента Украины стал самозванцем
.
При этом представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Владимир Зеленский остается тем человеком, с которым ООН будет общаться по украинскому вопросу
.
По мнению доктора политических наук Александра Гусева, Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины, но остается государственным преступником
, который должен понести наказание.