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Московский прозаик оживил карадагского змея и стал писателем года - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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Московский прозаик оживил карадагского змея и стал писателем года
Московский прозаик оживил карадагского змея и стал писателем года - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Московский прозаик оживил карадагского змея и стал писателем года
Однажды известный московский прозаик Остап Стужев, автор остросюжетных романов "Правила Мерджа" и "Золотые пилигримы", беседуя за чашкой чая со своим другом... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T19:32
2025-03-29T19:06
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Однажды известный московский прозаик Остап Стужев, автор остросюжетных романов "Правила Мерджа" и "Золотые пилигримы", беседуя за чашкой чая со своим другом Александром Ушаковым, услышал от него легенду о карадагском змее. Проникся этой удивительной историей, переосмыслил ее и оживил на страницах своей книги.Так легенда и неуловимом морском змее, живущим у древнего замершего вулкана – горы Карадаг в Крыму, зазвучала на страницах сборника прозы "Карадагский змей", а его автор был назван лучшим фантастом страны по версии Российского союза писателей и удостоен престижной литературной премии "Писатель года – 2024" в номинации "Фантастика и приключения". Повесть с одноименным названием входит в сборник прозы.Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым сам писатель Остап Стужев, он "немножко переосмыслил древнюю легенду с точки зрения квантовой теории" и нашел "формулы, которые могут объяснить перемещение во времени"."Главного героя повести я назвал именем своего товарища, который мне и рассказал эту легенду – Александр Ушаков. Он сам из Крыма, как раз из тех мест, и он все собирается поехать карадагского змея ловить. И он реально видел его! И очень интересно рассказывал об этой встрече. Его словами я и описываю то, что происходит на море, когда вдруг проявляется этот странный природный эффект", - уточняет собеседник.И добавляет, что хотя бывал в Коктебеле, на Карадаг не поднимался.В сборник "Карадагский змей" вошли три фантастических произведения на разные темы. Так, например, рассказ "Выбор" - о спортсмене-самбисте, которого из-за врожденных проблем со слухом, не берут на фронт, а он очень хочет отправиться в зону проведения специальной военной операции.По словам Стужева, Крым в его новой книге – не безликая локация, а живое органичное пространство, где могут происходить совершенно неожиданные вещи, где есть место и подвигу, и мужскому поступку, и ожившим мифам древности. Также в повести тесно переплетаются древние мифы, современная наука и философские размышления о жизни.Легенда о змееМиф о карадагском змее, живущим у древнего замершего вулкана – горы Карадаг, известен в Крыму и за его пределами.Карадагский змей или как его еще называют Опукский змей по легенде обитает у берегов Крыма. О морском чудовище упоминал еще Геродот. По его описанию, черное существо с огромной пастью и гривой, большими зубами и когтями плавало с крейсерской скоростью, обгоняя даже быстроходные суда. А в XVI-XVIII веках турецкие моряки регулярно рассказывали о черноморском драконе, который якобы жил в подводной пещере возле Карадага.Слухи о чудовище не утихают по сей день. Очевидцев, которые якобы его видели, немало: некоторые даже заверяет, что встречались с ним "лицом к лицу". Однако доказательств существования огромного змея по-прежнему нет. К тому же ученые утверждают, что древняя рептилия не могла жить столько лет в одиночестве, да и прокормиться ей не так-то просто.Известный крымский краевед Иван Коваленко признавался в корреспонденту РИА Новости Крым, что верит в существование карадагского змея.По его словам, именно карадагский змей стал прообразом повести Булгакова "Роковые яйца". И во время Крымского ханства змея ловили, и русские рыбаки его неоднократно видели. Краевед считает, что такие устойчивые мифы не могут взяться ниоткуда."Уже ныне покойный друг моего отца жил в свое время в Курортном – поселке под Карадагом. Работал начальником бригады рыбаков. По его словам, в Курортном о существовании змея все знали. Сам он видел его дважды в жизни и это было очень страшно: как будто огромная лошадиная голова плыла над водой, за ней тянулась грива и длинное-длинное змеиное тело. Он охотился, за дельфинами прыгал", – говорит Иван.Зато никто из местных, зная о чудовище, не совался в гроты заповедного Карадага и старался не ходить на судах близко к горе, где в глубоких морских пещерах мог жить этот морской дракон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым – полуостров драконов: мифический персонаж и его воплощенияМифы и "страшилки" Черного моря
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крым, новости, литература, общество, карадаг, коктебель, новости крыма
Московский прозаик оживил карадагского змея и стал писателем года

Московский прозаик Остап Стужев стал писателем года с повестью о карадагском змее

19:32 29.03.2025
 
Московский прозаик Остап Стужев стал писателем года с повестью о карадагском змее
Московский прозаик Остап Стужев стал писателем года с повестью о карадагском змее
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Однажды известный московский прозаик Остап Стужев, автор остросюжетных романов "Правила Мерджа" и "Золотые пилигримы", беседуя за чашкой чая со своим другом Александром Ушаковым, услышал от него легенду о карадагском змее. Проникся этой удивительной историей, переосмыслил ее и оживил на страницах своей книги.
Так легенда и неуловимом морском змее, живущим у древнего замершего вулкана – горы Карадаг в Крыму, зазвучала на страницах сборника прозы "Карадагский змей", а его автор был назван лучшим фантастом страны по версии Российского союза писателей и удостоен престижной литературной премии "Писатель года – 2024" в номинации "Фантастика и приключения". Повесть с одноименным названием входит в сборник прозы.
Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым сам писатель Остап Стужев, он "немножко переосмыслил древнюю легенду с точки зрения квантовой теории" и нашел "формулы, которые могут объяснить перемещение во времени".
"Главного героя повести я назвал именем своего товарища, который мне и рассказал эту легенду – Александр Ушаков. Он сам из Крыма, как раз из тех мест, и он все собирается поехать карадагского змея ловить. И он реально видел его! И очень интересно рассказывал об этой встрече. Его словами я и описываю то, что происходит на море, когда вдруг проявляется этот странный природный эффект", - уточняет собеседник.
"Крым я просто обожаю! Здесь уникальная атмосфера. Море, горы, древние легенды... Я всегда интересовался историей полуострова, она во многом таинственная", - говорит он.
И добавляет, что хотя бывал в Коктебеле, на Карадаг не поднимался.
В сборник "Карадагский змей" вошли три фантастических произведения на разные темы. Так, например, рассказ "Выбор" - о спортсмене-самбисте, которого из-за врожденных проблем со слухом, не берут на фронт, а он очень хочет отправиться в зону проведения специальной военной операции.
По словам Стужева, Крым в его новой книге – не безликая локация, а живое органичное пространство, где могут происходить совершенно неожиданные вещи, где есть место и подвигу, и мужскому поступку, и ожившим мифам древности. Также в повести тесно переплетаются древние мифы, современная наука и философские размышления о жизни.

Легенда о змее

Миф о карадагском змее, живущим у древнего замершего вулкана – горы Карадаг, известен в Крыму и за его пределами.
Карадагский змей или как его еще называют Опукский змей по легенде обитает у берегов Крыма. О морском чудовище упоминал еще Геродот. По его описанию, черное существо с огромной пастью и гривой, большими зубами и когтями плавало с крейсерской скоростью, обгоняя даже быстроходные суда. А в XVI-XVIII веках турецкие моряки регулярно рассказывали о черноморском драконе, который якобы жил в подводной пещере возле Карадага.
Слухи о чудовище не утихают по сей день. Очевидцев, которые якобы его видели, немало: некоторые даже заверяет, что встречались с ним "лицом к лицу". Однако доказательств существования огромного змея по-прежнему нет. К тому же ученые утверждают, что древняя рептилия не могла жить столько лет в одиночестве, да и прокормиться ей не так-то просто.
Известный крымский краевед Иван Коваленко признавался в корреспонденту РИА Новости Крым, что верит в существование карадагского змея.
"Может быть не сегодня, не сейчас, но десятилетия назад он жил: очень много информации в научной литературе об этом и я, например, доверяю тому же Максу Волошину, который отправлял заметку из феодосийской газеты Михаилу Булгакову. В заметке описывалось, как на поиски змея отправили целую роту красноармейцев", – рассказывал он.
По его словам, именно карадагский змей стал прообразом повести Булгакова "Роковые яйца". И во время Крымского ханства змея ловили, и русские рыбаки его неоднократно видели. Краевед считает, что такие устойчивые мифы не могут взяться ниоткуда.
"Уже ныне покойный друг моего отца жил в свое время в Курортном – поселке под Карадагом. Работал начальником бригады рыбаков. По его словам, в Курортном о существовании змея все знали. Сам он видел его дважды в жизни и это было очень страшно: как будто огромная лошадиная голова плыла над водой, за ней тянулась грива и длинное-длинное змеиное тело. Он охотился, за дельфинами прыгал", – говорит Иван.
Зато никто из местных, зная о чудовище, не совался в гроты заповедного Карадага и старался не ходить на судах близко к горе, где в глубоких морских пещерах мог жить этот морской дракон.
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