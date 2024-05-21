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На Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - Медведчук - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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На Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - Медведчук
На Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - Медведчук - РИА Новости Крым, 21.05.2024
На Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - Медведчук
С 21 мая вся вертикаль власти на Украине утратила легитимность после окончания президентского срока Владимира Зеленского и отмены выборов, заявил председатель... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T08:14
2024-05-21T09:29
виктор медведчук
украина
в мире
политика
владимир зеленский (президент украины)
мнения
выборы на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. С 21 мая вся вертикаль власти на Украине утратила легитимность после окончания президентского срока Владимира Зеленского и отмены выборов, заявил председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. В этом случае на 20 мая должна была быть назначена церемония инаугурации новоизбранного главы государства. Но Зеленский принял решение не проводить голосование, мотивируя тем, что на Украине действует военное положение. Он заявил, что выборы "не ко времени" и на этом вопросе надо поставить точку.Как подчеркнул Медведчук, после несостоявшихся выборов нарушается норма статьи 8 закона Украины "О местных государственных администрациях" от 9 апреля 1999 года, согласно которой председатели местных государственных администраций назначаются на должности президентом Украины по представлению кабмина на срок полномочий президента.При этом представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Владимир Зеленский, полномочия которого в роли президента Украины истеки 20 мая, остается тем человеком, с которым ООН будет общаться по украинскому вопросу.По мнению исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе Сергея Горбачева, псевдопрезидент Зеленский не играет никакой роли, и разговоры о его легитимности бессмысленны, а волновать должна судьба оставшихся у Украины территорий, "развитием" которых уже озаботился Запад. Читайте также на РИА Новости Крым:"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном ЗеленскомУжесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается КиевСтрашно представить: в МИД оценили слова Блинкена о выборах на Украине
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виктор медведчук, украина, в мире, политика, владимир зеленский (президент украины), мнения, выборы на украине
На Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - Медведчук

Вся вертикаль президентской власти на Украине с 21 мая стала нелегитимной - Медведчук

08:14 21.05.2024 (обновлено: 09:29 21.05.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. С 21 мая вся вертикаль власти на Украине утратила легитимность после окончания президентского срока Владимира Зеленского и отмены выборов, заявил председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. В этом случае на 20 мая должна была быть назначена церемония инаугурации новоизбранного главы государства. Но Зеленский принял решение не проводить голосование, мотивируя тем, что на Украине действует военное положение. Он заявил, что выборы "не ко времени" и на этом вопросе надо поставить точку.
Как подчеркнул Медведчук, после несостоявшихся выборов нарушается норма статьи 8 закона Украины "О местных государственных администрациях" от 9 апреля 1999 года, согласно которой председатели местных государственных администраций назначаются на должности президентом Украины по представлению кабмина на срок полномочий президента.
"Это означает не только нелегитимность самого Зеленского, но всей вертикали президентской власти. Учитывая то, что выборы президента Украины не проводились, а полномочия президента Зеленского заканчиваются 21 мая 2024 года, председатели местных государственных администраций не смогут выполнять свои полномочия после указанной даты", - отметил политик РИА Новости.
При этом представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Владимир Зеленский, полномочия которого в роли президента Украины истеки 20 мая, остается тем человеком, с которым ООН будет общаться по украинскому вопросу.
По мнению исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе Сергея Горбачева, псевдопрезидент Зеленский не играет никакой роли, и разговоры о его легитимности бессмысленны, а волновать должна судьба оставшихся у Украины территорий, "развитием" которых уже озаботился Запад.
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Виктор МедведчукУкраинаВ миреПолитикаВладимир Зеленский (президент Украины)МненияВыборы на Украине
 
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