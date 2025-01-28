Крым привлекает инвесторов: регион вошел ТОП регионов-лидеров для бизнеса
Крым поднялся на пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в России
© РИА Новости КрымОсень в Гурзуфе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Инвестиционная привлекательность Крыма поднялась на пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Об этом сообщает пресс-службе Госсовета республики.
Одним из самых эффективных инструментов привлечения инвестиций в экономику региона и устойчивого социально-экономического развития Крыма является свободная экономическая зона, поскольку для ее участников предусмотрен ряд налоговых преференции и льгот.
"Республика Крым, занимавшая в 2016 году только 84 место из 85 в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, в 2024 году заняла 5 место, повысив свой результат на 9,5 баллов", - говорится в сообщении.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в том числе оценивает усилия местных властей по созданию благоприятных условий работы бизнеса, уточнили в пресс-службе.
На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 1167 участников свободной экономической зоны, которые реализуют более 1276 инвестпроектов. Минимальный объем инвестиций по проектам составил порядка 248 млрд рублей, из которых свыше 180 млрд рублей – это капитальные вложения.
Ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя с президентом России Владимиром Путиным заявил, что инвесторы вложили в экономику Крыма 674 миллиардов рублей с 2021 года и в планах этот показатель довести до триллиона к концу 2026-го.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, иностранные инвесторы также приходят в регион, делают это через аффилированные российские компании.
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