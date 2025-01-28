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Крым привлекает инвесторов: регион вошел ТОП регионов-лидеров для бизнеса - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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Крым привлекает инвесторов: регион вошел ТОП регионов-лидеров для бизнеса
Крым привлекает инвесторов: регион вошел ТОП регионов-лидеров для бизнеса - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Крым привлекает инвесторов: регион вошел ТОП регионов-лидеров для бизнеса
Инвестиционная привлекательность Крыма поднялась на пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T20:26
2025-01-28T20:26
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государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Инвестиционная привлекательность Крыма поднялась на пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Об этом сообщает пресс-службе Госсовета республики.Одним из самых эффективных инструментов привлечения инвестиций в экономику региона и устойчивого социально-экономического развития Крыма является свободная экономическая зона, поскольку для ее участников предусмотрен ряд налоговых преференции и льгот.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в том числе оценивает усилия местных властей по созданию благоприятных условий работы бизнеса, уточнили в пресс-службе.На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 1167 участников свободной экономической зоны, которые реализуют более 1276 инвестпроектов. Минимальный объем инвестиций по проектам составил порядка 248 млрд рублей, из которых свыше 180 млрд рублей – это капитальные вложения.Ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя с президентом России Владимиром Путиным заявил, что инвесторы вложили в экономику Крыма 674 миллиардов рублей с 2021 года и в планах этот показатель довести до триллиона к концу 2026-го.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, иностранные инвесторы также приходят в регион, делают это через аффилированные российские компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 годаЧто ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможностиВаловый региональный продукт Крыма вырос в 4 раза за 10 лет – Путин
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РИА Новости Крым
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96
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крым, государственный совет рк (госсовет), инвестиции, деньги, свободная экономическая зона (сэз), свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, экономика, экономика крыма, новости крыма
Крым привлекает инвесторов: регион вошел ТОП регионов-лидеров для бизнеса

Крым поднялся на пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в России

20:26 28.01.2025
 
© РИА Новости КрымОсень в Гурзуфе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Инвестиционная привлекательность Крыма поднялась на пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Об этом сообщает пресс-службе Госсовета республики.
Одним из самых эффективных инструментов привлечения инвестиций в экономику региона и устойчивого социально-экономического развития Крыма является свободная экономическая зона, поскольку для ее участников предусмотрен ряд налоговых преференции и льгот.
"Республика Крым, занимавшая в 2016 году только 84 место из 85 в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, в 2024 году заняла 5 место, повысив свой результат на 9,5 баллов", - говорится в сообщении.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в том числе оценивает усилия местных властей по созданию благоприятных условий работы бизнеса, уточнили в пресс-службе.
На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 1167 участников свободной экономической зоны, которые реализуют более 1276 инвестпроектов. Минимальный объем инвестиций по проектам составил порядка 248 млрд рублей, из которых свыше 180 млрд рублей – это капитальные вложения.
Ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя с президентом России Владимиром Путиным заявил, что инвесторы вложили в экономику Крыма 674 миллиардов рублей с 2021 года и в планах этот показатель довести до триллиона к концу 2026-го.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, иностранные инвесторы также приходят в регион, делают это через аффилированные российские компании.
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КрымГосударственный совет РК (Госсовет)ИнвестицииДеньгиСвободная экономическая зона (СЭЗ)Свободная экономическая зона в Республике Крым и СевастополеЭкономикаЭкономика КрымаНовости Крыма
 
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