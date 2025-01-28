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Надо пересаживать чиновников на российские автомобили – Путин
Надо пересаживать чиновников на российские автомобили – Путин - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Надо пересаживать чиновников на российские автомобили – Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что его поручение пересадить чиновников и сотрудников госкомпаний РФ на отечественные автомобили пока не выполнено... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T19:48
2025-01-28T19:48
2025-01-28T19:51
владимир путин (политик)
россия
"автоваз"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что его поручение пересадить чиновников и сотрудников госкомпаний РФ на отечественные автомобили пока не выполнено полностью, но эту работу нужно довести до конца.Путин добавил, что одной из проблем в этой сфере является трудность в определении, "что же такое машина, произведенная в России, и как считать этот уровень локализации". Специалисты продолжают работу над составлением критериев, сказал президент и отметил, что у него есть представление о том, как определять уровень локализации, и он лично занимается этим вопросом.В сентябре 2023 года Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. В частности, одним из поручений правительству и главам регионов было принять меры по приоритетному использованию муниципальными госслужащими в служебных целях российских высоколокализированных автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главные задачи для развития российского автопромаПутин дал старт серийному производству автомобилей AurusЧиновники на отечественных авто спасут автопром и всех россиян - эксперт
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владимир путин (политик), россия, "автоваз", новости
Надо пересаживать чиновников на российские автомобили – Путин
Путин призвал довести до конца процесс пересаживания чиновников на отечественные авто
19:48 28.01.2025 (обновлено: 19:51 28.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что его поручение пересадить чиновников и сотрудников госкомпаний РФ на отечественные автомобили пока не выполнено полностью, но эту работу нужно довести до конца.
"Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено", - сказал российский лидер в ходе общения с работниками "АвтоВАЗа" во время посещения Тольятти.
Путин добавил, что одной из проблем в этой сфере является трудность в определении, "что же такое машина, произведенная в России, и как считать этот уровень локализации". Специалисты продолжают работу над составлением критериев, сказал президент и отметил, что у него есть представление о том, как определять уровень локализации, и он лично занимается этим вопросом.
"Что касается госкомпаний, и здесь нужно довести дело до конца, чтобы все пересаживались на отечественные машины. Обязательно будем двигаться по этому пути. Это и будет, кстати говоря, одна из форм поддержки - причем такая действенная и абсолютно рыночная. Государство закупает свое собственное, это абсолютно естественная вещь", - указал глава государства.
В сентябре 2023 года Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. В частности, одним из поручений правительству и главам регионов было принять меры по приоритетному использованию муниципальными госслужащими в служебных целях российских высоколокализированных автомобилей.
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