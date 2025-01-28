https://crimea.ria.ru/20250128/nado-peresazhivat-chinovnikov-na-rossiyskie-avtomobili--putin-1143749772.html

Надо пересаживать чиновников на российские автомобили – Путин

Надо пересаживать чиновников на российские автомобили – Путин - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Надо пересаживать чиновников на российские автомобили – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что его поручение пересадить чиновников и сотрудников госкомпаний РФ на отечественные автомобили пока не выполнено... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T19:48

2025-01-28T19:48

2025-01-28T19:51

владимир путин (политик)

россия

"автоваз"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что его поручение пересадить чиновников и сотрудников госкомпаний РФ на отечественные автомобили пока не выполнено полностью, но эту работу нужно довести до конца.Путин добавил, что одной из проблем в этой сфере является трудность в определении, "что же такое машина, произведенная в России, и как считать этот уровень локализации". Специалисты продолжают работу над составлением критериев, сказал президент и отметил, что у него есть представление о том, как определять уровень локализации, и он лично занимается этим вопросом.В сентябре 2023 года Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. В частности, одним из поручений правительству и главам регионов было принять меры по приоритетному использованию муниципальными госслужащими в служебных целях российских высоколокализированных автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главные задачи для развития российского автопромаПутин дал старт серийному производству автомобилей AurusЧиновники на отечественных авто спасут автопром и всех россиян - эксперт

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, "автоваз", новости