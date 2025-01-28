https://crimea.ria.ru/20250128/konets-konflikta-na-ukraine-i-vyplaty-boytsam-svo-v-krymu-glavnoe-za-den-1143755146.html

Конец конфликта на Украине и выплаты бойцам СВО в Крыму: главное за день

Конец конфликта на Украине и выплаты бойцам СВО в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Конец конфликта на Украине и выплаты бойцам СВО в Крыму: главное за день

Конфликт на Украине закончится через месяц-два после прекращения поддержки Запада, заявил президент России Владимир Путин. Лондон хочет нарастить военное... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T22:51

2025-01-28T22:51

2025-01-28T22:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Конфликт на Украине закончится через месяц-два после прекращения поддержки Запада, заявил президент России Владимир Путин. Лондон хочет нарастить военное присутствие в Черном море, отметил помощник президента РФ Николай Патрушев. В Еврокомиссии предлагают запретить продавать игровые приставки в Россию. Сербский премьер Милош Вучевич ушел в отставку на фоне беспорядков в стране. В Курской области с чиновников взыщут 3,2 млрд рублей, присвоенных на контрактах по строительству оборонных сооружений. В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации. Глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов в интервью РИА Новости Крым рассказал о будущем города. На летние поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга открыты продажи билетов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Когда конфликт на Украине может закончиться - ответ ПутинаЕсли коллективный Запад остановит поставки оружия режиму Владимира Зеленского, то конфликт на Украине закончится через месяц-два, заявил президент РФ Владимир Путин.Также он напомнил, что Зеленский не имеет права подписывать соглашения с Россией, поскольку он уже не является легитимным президентом, и не имеет права подписывать какие-либо итоговые соглашения. При этом российский лидер подчеркнул, что говорить о том, что украинский запрет на переговоры был введен, когда российские военные встали под Киев, совершенно некорректно.Путин поручил "открыть" небоОткрыть небо для гражданских беспилотников нужно как можно скорее. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.Путин обозначил: к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем.Британия хочет стать сильнее в Черном мореПодписанием соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях, а также обозначить свои права на судоходство в Азовском море. Такое заявление сделал помощник российского президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.Под санкции могут попасть игровые приставкиВ Еврокомиссии рассматривают новый пакет санкций против России, который, в частности, предполагает запрет на продажу в Россию игровых консолей. По информации СМИ, такое заявление озвучила руководитель евродипломатии Кайя Каллас. По ее мнению, "игровые консоли, по-видимому, управляют дронами".Сербия осталась без главы правительстваГлава правительства Сербии Милош Вучевич подал в отставку, такое решение было принято политиком из-за протестов и раскола в обществе. В Курской области чиновники наживались на оборонкеГенпрокуратура через суд потребовала взыскать 3,2 млрд рублей с главы корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов. По информации ведомства, именно такая сумма была присвоена на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе. В документе уточняется, что компании, которые заключали договоры, делали "видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений", пользовались ложной схемой расходов и заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку стройматериалов.В Крыму выплата для бойцов СВО стала большеВ Крыму единовременная выплата военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России с 1 января по 31 декабря 2025 года для выполнения задач в зоне проведения спецоперации, увеличена до 500 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Что изменится в Бахчисарае – интервью мэра городаВ этом году в Бахчисарае появятся новые парки и скверы, будут благоустроены дворы и подъезды, а также появятся новый микрорайон. О том, как развивается город и что местные власти делают для благополучия жителей, читайте в большом интервью главы администрации Бахчисарая Дмитрия Скобликова РИА Новости Крым.Открыта продажа на летние поезда в Крым"Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на поезда "Таврия" на лето 2025 года. Первые составы из Москвы из Санкт-Петербурга отправятся в Евпаторию 27 апреля."Продажа билетов на 1 мая откроется первого февраля. В этом году выходные дни нас ждут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая", – уточняют в пресс-службе компании.

https://crimea.ria.ru/20250128/pochemu-zelenskogo-ne-pozovut-na-peregovory-po-ukraine-1143736872.html

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https://crimea.ria.ru/20250128/russkaya-antarktida-kak-gidrolog-iz-kerchi-zimoval-na-polyarnoy-stantsii--1143752776.html

https://crimea.ria.ru/20250128/chto-bylo-v-zheltoy-papke-gitlera---istoriki-vpervye-raskryli-dokumenty-1143754661.html

https://crimea.ria.ru/20250128/grazhdanam-belorussii-khotyat-razreshit-izbiratsya-na-mestnykh-vyborakh-v-rf-1143749279.html

https://crimea.ria.ru/20250128/vsu-nachali-vozvodit-oboronitelnye-sooruzheniya-v-khersone--saldo-1143743556.html

https://crimea.ria.ru/20250128/ulybayutsya-i-idut-na-popravku-kak-v-krymu-lechat-ranennykh-v-bekhterakh-detey-1143734704.html

https://crimea.ria.ru/20250128/po-moryu-galsami-kak-morspassluzhba-ischet-mazut-u-beregov-sevastopolya-1143744337.html

https://crimea.ria.ru/20250128/ekzotika-po-krymski-v-sakskom-rayone-vyraschivayut-sladkie-limony-1143744843.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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