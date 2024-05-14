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Страшно представить: в МИД оценили слова Блинкена о выборах на Украине

Страшно представить: в МИД оценили слова Блинкена о выборах на Украине - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Страшно представить: в МИД оценили слова Блинкена о выборах на Украине

Страшно представить, какими, по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, должны быть "подходящие условия" для проведения выборов на Украине, заявила официальный РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T22:53

2024-05-14T22:53

2024-05-14T22:51

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Страшно представить, какими, по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, должны быть "подходящие условия" для проведения выборов на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Глава госдепа США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что президентские выборы на Украине состоятся, когда сами украинцы согласятся, что "условия позволяют".Официальный представитель МИД России отметила, что США по-разному глумились над молодой украинской государственностью, но это что-то новое.Захарова подчеркнула, что страшно представить, что имел в виду Блинкен под "подходящими условиями".Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако голосование отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Отказ от проведения выборов президента на Украине, как того требует закон, чреват государственным переворотом, который может произойти в ближайший месяц и так же, как любые попытки изменить законодательство "под Зеленского", не приведет к установлению легитимной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный судВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, в мире, украина, энтони блинкен, выборы на украине, политика, мнения, новости