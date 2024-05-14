Рейтинг@Mail.ru
Страшно представить: в МИД оценили слова Блинкена о выборах на Украине - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240514/strashno-predstavit-v-mid-otsenili-slova-blinkena-o-vyborakh-na-ukraine-1137281446.html
Страшно представить: в МИД оценили слова Блинкена о выборах на Украине
Страшно представить: в МИД оценили слова Блинкена о выборах на Украине - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Страшно представить: в МИД оценили слова Блинкена о выборах на Украине
Страшно представить, какими, по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, должны быть "подходящие условия" для проведения выборов на Украине, заявила официальный РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T22:53
2024-05-14T22:51
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
в мире
украина
энтони блинкен
выборы на украине
политика
мнения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128627551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afb6c45472e52242341cb77620900f77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Страшно представить, какими, по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, должны быть "подходящие условия" для проведения выборов на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Глава госдепа США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что президентские выборы на Украине состоятся, когда сами украинцы согласятся, что "условия позволяют".Официальный представитель МИД России отметила, что США по-разному глумились над молодой украинской государственностью, но это что-то новое.Захарова подчеркнула, что страшно представить, что имел в виду Блинкен под "подходящими условиями".Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако голосование отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Отказ от проведения выборов президента на Украине, как того требует закон, чреват государственным переворотом, который может произойти в ближайший месяц и так же, как любые попытки изменить законодательство "под Зеленского", не приведет к установлению легитимной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный судВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128627551_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_f820eccf2321049ecd874b8ac57f7cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, в мире, украина, энтони блинкен, выборы на украине, политика, мнения, новости
Страшно представить: в МИД оценили слова Блинкена о выборах на Украине

Захарова прокомментировала слова Блинкена о подходящих для выборов на Украине условиях

22:53 14.05.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Страшно представить, какими, по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, должны быть "подходящие условия" для проведения выборов на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Глава госдепа США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что президентские выборы на Украине состоятся, когда сами украинцы согласятся, что "условия позволяют".
Официальный представитель МИД России отметила, что США по-разному глумились над молодой украинской государственностью, но это что-то новое.
"Третий "тур" президентских выборов на Украине уже был. Покрышечное правительство, приведенное западниками вопреки итогам выборов путем антиконституционного переворота, тоже было, – перечислила Захарова. – А вот выборов в "подходящих для украинцев условиях" еще не было".
Захарова подчеркнула, что страшно представить, что имел в виду Блинкен под "подходящими условиями".
"Страшно представить, что это за "подходящие условия", о которых говорит Блинкен. Когда на Украине последних детей мобилизуют под нацистские знамена Зеленского?" - задалась вопросом Захарова.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако голосование отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Отказ от проведения выборов президента на Украине, как того требует закон, чреват государственным переворотом, который может произойти в ближайший месяц и так же, как любые попытки изменить законодательство "под Зеленского", не приведет к установлению легитимной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Президент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный суд
ВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента
"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваВ миреУкраинаЭнтони БлинкенВыборы на УкраинеПолитикаМненияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В среду арктический воздух принесет в Крым грозы
00:00Какой сегодня праздник: 15 мая
23:35Идти в едином строю: Путин рассказал об ожиданиях от нового правительства
23:05Главное за день: 14 мая
22:53Страшно представить: в МИД оценили слова Блинкена о выборах на Украине
22:41Главные новости Крыма: 14 мая
22:29Севастополю не хватает детских оздоровительных лагерей – власти
22:19В Сумской области объявлена эвакуация
22:06На всей территории Украины введены аварийные отключения света
21:53Что изменится с приходом Белоусова на пост министра обороны РФ – мнение
21:38Путин утвердил состав нового кабинета министров России
21:33Новая структура силового блока правительства России
21:18Над Белгородской областью сбита французская авиабомба Hammer
21:11Водопад Учан-Су в Крыму закрывают для посещения
20:59Журналист Максим Кононенко умер в 53 года
20:24В Ялте маршрутка с пассажирами протаранила остановку
20:17Суд отправил в СИЗО фигуранта по делу о взятке Юрию Кузнецову
19:59В США назвали условия проведения выборов президента Украины
19:40Двое несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Воронеже
19:21Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
Лента новостейМолния