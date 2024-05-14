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В США назвали условия проведения выборов президента Украины

В США назвали условия проведения выборов президента Украины - РИА Новости Крым, 14.05.2024

В США назвали условия проведения выборов президента Украины

Глава госдепа США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что президентские выборы на Украине состоятся, когда сами украинцы согласятся, что... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T19:59

2024-05-14T19:59

2024-05-14T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Глава госдепа США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что президентские выборы на Украине состоятся, когда сами украинцы согласятся, что "условия позволяют", пишет РИА Новости.Госсекретарь также добавил, что Вашингтон работает с Киевом для укрепления выборной инфраструктуры. Он также заявил, что США приближают Украину к НАТО, и те шаги по укреплению взаимодействия с альянсом, которые предпринимают Штаты, должны позволить "быстро" вступить в альянс, когда страна будет отвечать критериям членства.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако голосование отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Отказ от проведения выборов президента на Украине, как того требует закон, чреват государственным переворотом, который может произойти в ближайший месяц и так же, как любые попытки изменить законодательство "под Зеленского", не приведет к установлению легитимной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный судВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, энтони блинкен, выборы на украине, политика, нато, коллективный запад, новости, в мире