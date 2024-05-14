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В США назвали условия проведения выборов президента Украины - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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В США назвали условия проведения выборов президента Украины
В США назвали условия проведения выборов президента Украины - РИА Новости Крым, 14.05.2024
В США назвали условия проведения выборов президента Украины
Глава госдепа США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что президентские выборы на Украине состоятся, когда сами украинцы согласятся, что... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T19:59
2024-05-14T20:06
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энтони блинкен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Глава госдепа США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что президентские выборы на Украине состоятся, когда сами украинцы согласятся, что "условия позволяют", пишет РИА Новости.Госсекретарь также добавил, что Вашингтон работает с Киевом для укрепления выборной инфраструктуры. Он также заявил, что США приближают Украину к НАТО, и те шаги по укреплению взаимодействия с альянсом, которые предпринимают Штаты, должны позволить "быстро" вступить в альянс, когда страна будет отвечать критериям членства.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако голосование отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Отказ от проведения выборов президента на Украине, как того требует закон, чреват государственным переворотом, который может произойти в ближайший месяц и так же, как любые попытки изменить законодательство "под Зеленского", не приведет к установлению легитимной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный судВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая
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сша, украина, энтони блинкен, выборы на украине, политика, нато, коллективный запад, новости, в мире
В США назвали условия проведения выборов президента Украины

Выборы президента Украины пройдут после одобрения условий украинцами – Блинкен

19:59 14.05.2024 (обновлено: 20:06 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Глава госдепа США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что президентские выборы на Украине состоятся, когда сами украинцы согласятся, что "условия позволяют", пишет РИА Новости.
"Все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют", - заявил Блинкен во время общения со студентами политехнического института.
Госсекретарь также добавил, что Вашингтон работает с Киевом для укрепления выборной инфраструктуры.
Он также заявил, что США приближают Украину к НАТО, и те шаги по укреплению взаимодействия с альянсом, которые предпринимают Штаты, должны позволить "быстро" вступить в альянс, когда страна будет отвечать критериям членства.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако голосование отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Отказ от проведения выборов президента на Украине, как того требует закон, чреват государственным переворотом, который может произойти в ближайший месяц и так же, как любые попытки изменить законодательство "под Зеленского", не приведет к установлению легитимной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.
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СШАУкраинаЭнтони БлинкенВыборы на УкраинеПолитикаНАТОКоллективный ЗападНовостиВ мире
 
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