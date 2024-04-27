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ВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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ВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента
ВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента - РИА Новости Крым, 27.04.2024
ВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента
Верховный суд Украины обвиняет раду в бездействии в связи с неназначением президентских выборов и требует провести голосование, сообщают в субботу украинские... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T18:44
2024-04-27T18:44
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Верховный суд Украины обвиняет раду в бездействии в связи с неназначением президентских выборов и требует провести голосование, сообщают в субботу украинские СМИ.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, но киевская власть не стала их назначать, обосновав такое решение действующим в стране военным положением. В 2023 году ряд представителей международных организаций, в том числе ПАСЕ, а также некоторые американские сенаторы, призывали Киев провести президентские выборы. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая.Отмечается, что дело открыто по иску жителя Чернигова.Для предоставления объяснений в рамках производства суд дал 15 дней.Ранее экс-депутат украинского парламента Олег Царев заявил, что в Верховной Раде созрел заговор против президента Украины Владимира Зеленского, конечной целью которого является приход к власти Петра Порошенко после 20 мая, когда истекут конституционные полномочия действующего главы государства.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.Отказ от проведения выборов президента на Украине, как того требует закон, чреват государственным переворотом, который может произойти в ближайший месяц и так же, как любые попытки изменить законодательство "под Зеленского", не приведет к установлению легитимной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Читайте также на РИА Новости Крым:Признавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборовПрезидент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный судВ Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского
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РИА Новости Крым
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4.7
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украина, верховная рада украины, в мире, политика, выборы на украине, новости, суд
ВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента

Верховный суд Украины открыл дело по иску против рады о неназначении выборов - СМИ

18:44 27.04.2024
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Верховный суд Украины обвиняет раду в бездействии в связи с неназначением президентских выборов и требует провести голосование, сообщают в субботу украинские СМИ.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, но киевская власть не стала их назначать, обосновав такое решение действующим в стране военным положением. В 2023 году ряд представителей международных организаций, в том числе ПАСЕ, а также некоторые американские сенаторы, призывали Киев провести президентские выборы. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая.
Отмечается, что дело открыто по иску жителя Чернигова.

"Верховный суд открыл производство по иску против верховной рады, в котором требуют признать противоправной ее бездействие относительно неназначения выборов президента Украины на 31 марта 2024 года и обязать парламент назначить выборы президента путем принятия соответствующего постановления", - пишут местные издания.

Для предоставления объяснений в рамках производства суд дал 15 дней.
Ранее экс-депутат украинского парламента Олег Царев заявил, что в Верховной Раде созрел заговор против президента Украины Владимира Зеленского, конечной целью которого является приход к власти Петра Порошенко после 20 мая, когда истекут конституционные полномочия действующего главы государства.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.
Отказ от проведения выборов президента на Украине, как того требует закон, чреват государственным переворотом, который может произойти в ближайший месяц и так же, как любые попытки изменить законодательство "под Зеленского", не приведет к установлению легитимной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
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