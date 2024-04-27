https://crimea.ria.ru/20240427/verkhovnyy-sud-ukrainy-obvinil-radu-v-nenaznachenii-vyborov-prezidenta-1136922819.html

ВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента

ВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента - РИА Новости Крым, 27.04.2024

ВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента

Верховный суд Украины обвиняет раду в бездействии в связи с неназначением президентских выборов и требует провести голосование, сообщают в субботу украинские... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T18:44

2024-04-27T18:44

2024-04-27T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Верховный суд Украины обвиняет раду в бездействии в связи с неназначением президентских выборов и требует провести голосование, сообщают в субботу украинские СМИ.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, но киевская власть не стала их назначать, обосновав такое решение действующим в стране военным положением. В 2023 году ряд представителей международных организаций, в том числе ПАСЕ, а также некоторые американские сенаторы, призывали Киев провести президентские выборы. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая.Отмечается, что дело открыто по иску жителя Чернигова.Для предоставления объяснений в рамках производства суд дал 15 дней.Ранее экс-депутат украинского парламента Олег Царев заявил, что в Верховной Раде созрел заговор против президента Украины Владимира Зеленского, конечной целью которого является приход к власти Петра Порошенко после 20 мая, когда истекут конституционные полномочия действующего главы государства.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.Отказ от проведения выборов президента на Украине, как того требует закон, чреват государственным переворотом, который может произойти в ближайший месяц и так же, как любые попытки изменить законодательство "под Зеленского", не приведет к установлению легитимной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Читайте также на РИА Новости Крым:Признавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборовПрезидент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный судВ Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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