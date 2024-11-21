https://crimea.ria.ru/20241121/vlasti-simferopolya-nazvali-prichiny-probok-na-ulitsakh-goroda-1142043439.html

Власти Симферополя назвали причины пробок на улицах города

Власти Симферополя назвали причины пробок на улицах города - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Власти Симферополя назвали причины пробок на улицах города

Пробки в Симферополе образуются из-за ремонтов дорог, ухудшения погодных условий и несоблюдения правил дорожного движения. Об этом заявил глава городской... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T19:25

2024-11-21T19:25

2024-11-21T19:28

крым

симферополь

михаил афанасьев

пробки в симферополе

транспорт

логистика

"горбатый" мост в симферополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Пробки в Симферополе образуются из-за ремонтов дорог, ухудшения погодных условий и несоблюдения правил дорожного движения. Об этом заявил глава городской администрации Михаил Афанасьев.По данным Афанасьева, для сокращения заторов на городских улицах и нормализации работы общественного транспорта в часы пик власти предпринимают ряд мер.Сбои в работе автобусов в Симферополе стоили перевозчиком больше миллионаВечером в четверг из-за непогоды центр Симферополя "встал" в семибалльных пробках. "Горбатый" мост в крымской столице закрыли для транспорта 16 ноября. Там идут строительные работы. Афанасьев ранее отмечал, что движение по мосту будет перекрыто примерно на полгода, однако минтранс республики совместно с подрядчиком и местными властями будут работать над тем, чтобы максимально сократить этот срок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму – в ФОБОС оценили угрозу для жителейВ Ялте столб упал на троллейбусные провода: на трассе пробкаВ Крыму большегрузы пустят в обход населенных пунктов

https://crimea.ria.ru/20241118/vlasti-simferopolya-zayavili-o-neobkhodimosti-obnovit-trolleybusnyy-park-1141834782.html

крым

симферополь

"горбатый" мост в симферополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, михаил афанасьев, пробки в симферополе, транспорт, логистика, "горбатый" мост в симферополе, новости крыма