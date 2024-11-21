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Власти Симферополя назвали причины пробок на улицах города - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Власти Симферополя назвали причины пробок на улицах города
Власти Симферополя назвали причины пробок на улицах города - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Власти Симферополя назвали причины пробок на улицах города
Пробки в Симферополе образуются из-за ремонтов дорог, ухудшения погодных условий и несоблюдения правил дорожного движения. Об этом заявил глава городской... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T19:25
2024-11-21T19:28
крым
симферополь
михаил афанасьев
пробки в симферополе
транспорт
логистика
"горбатый" мост в симферополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Пробки в Симферополе образуются из-за ремонтов дорог, ухудшения погодных условий и несоблюдения правил дорожного движения. Об этом заявил глава городской администрации Михаил Афанасьев.По данным Афанасьева, для сокращения заторов на городских улицах и нормализации работы общественного транспорта в часы пик власти предпринимают ряд мер.Сбои в работе автобусов в Симферополе стоили перевозчиком больше миллионаВечером в четверг из-за непогоды центр Симферополя "встал" в семибалльных пробках. "Горбатый" мост в крымской столице закрыли для транспорта 16 ноября. Там идут строительные работы. Афанасьев ранее отмечал, что движение по мосту будет перекрыто примерно на полгода, однако минтранс республики совместно с подрядчиком и местными властями будут работать над тем, чтобы максимально сократить этот срок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму – в ФОБОС оценили угрозу для жителейВ Ялте столб упал на троллейбусные провода: на трассе пробкаВ Крыму большегрузы пустят в обход населенных пунктов
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крым, симферополь, михаил афанасьев, пробки в симферополе, транспорт, логистика, "горбатый" мост в симферополе, новости крыма
Власти Симферополя назвали причины пробок на улицах города

В Симферополе растут пробки из-за ремонта "горбатого" моста и неправильной парковки - мэр

19:25 21.11.2024 (обновлено: 19:28 21.11.2024)
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Пробки в Симферополе образуются из-за ремонтов дорог, ухудшения погодных условий и несоблюдения правил дорожного движения. Об этом заявил глава городской администрации Михаил Афанасьев.

"Количество заторов на дорогах крымской столицы возросло по нескольким причинам: перекрытие "горбатого" моста, погодные условия. Но еще одна причина, по которой симферопольцы вынуждены стоять в пробках, – несоблюдение правил дорожного движения. Например, парковка авто в непредназначенных для этого местах", - написал он в Telegram-канале.

По данным Афанасьева, для сокращения заторов на городских улицах и нормализации работы общественного транспорта в часы пик власти предпринимают ряд мер.
"Завершена модернизация светофорных объектов в городе. Кроме того, за счет системных мер контроля за работой муниципальной маршрутной сети, увеличились показатели выпуска транспорта. Благодаря рейдам ГАИ с привлечением службы эвакуации, увеличен транзит общественного транспорта в районе бульвара Ленина в часы пиковой нагрузки", - перечислил он.
Сбои в работе автобусов в Симферополе стоили перевозчиком больше миллиона
Вечером в четверг из-за непогоды центр Симферополя "встал" в семибалльных пробках.
"Горбатый" мост в крымской столице закрыли для транспорта 16 ноября. Там идут строительные работы. Афанасьев ранее отмечал, что движение по мосту будет перекрыто примерно на полгода, однако минтранс республики совместно с подрядчиком и местными властями будут работать над тем, чтобы максимально сократить этот срок.
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19:50Как Северо-Крымский канал может повысить надои молока в Крыму
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