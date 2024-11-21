Власти Симферополя назвали причины пробок на улицах города
В Симферополе растут пробки из-за ремонта "горбатого" моста и неправильной парковки - мэр
19:25 21.11.2024 (обновлено: 19:28 21.11.2024)
© РИА Новости КрымДождь
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Пробки в Симферополе образуются из-за ремонтов дорог, ухудшения погодных условий и несоблюдения правил дорожного движения. Об этом заявил глава городской администрации Михаил Афанасьев.
"Количество заторов на дорогах крымской столицы возросло по нескольким причинам: перекрытие "горбатого" моста, погодные условия. Но еще одна причина, по которой симферопольцы вынуждены стоять в пробках, – несоблюдение правил дорожного движения. Например, парковка авто в непредназначенных для этого местах", - написал он в Telegram-канале.
По данным Афанасьева, для сокращения заторов на городских улицах и нормализации работы общественного транспорта в часы пик власти предпринимают ряд мер.
"Завершена модернизация светофорных объектов в городе. Кроме того, за счет системных мер контроля за работой муниципальной маршрутной сети, увеличились показатели выпуска транспорта. Благодаря рейдам ГАИ с привлечением службы эвакуации, увеличен транзит общественного транспорта в районе бульвара Ленина в часы пиковой нагрузки", - перечислил он.
Вечером в четверг из-за непогоды центр Симферополя "встал" в семибалльных пробках.
"Горбатый" мост в крымской столице закрыли для транспорта 16 ноября. Там идут строительные работы. Афанасьев ранее отмечал, что движение по мосту будет перекрыто примерно на полгода, однако минтранс республики совместно с подрядчиком и местными властями будут работать над тем, чтобы максимально сократить этот срок.
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