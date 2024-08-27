https://crimea.ria.ru/20240827/kogda-perekroyut-gorbatyy-most-v-simferopole-1139916958.html

Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе

Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе

Закрытие так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе на капремонт произойдет в октябре этого года,... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T16:01

2024-08-27T16:01

2024-08-27T16:01

ситуация на дорогах крыма

крым

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михаил афанасьев

дороги крыма

городская среда

ремонт дорог

"горбатый" мост в симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Закрытие так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе на капремонт произойдет в октябре этого года, движение по нему будет перекрыто примерно на полгода. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По словам Афанасьева, движение транспорта по мосту будет перекрыто на полгода, однако Минтранс республики как заказчик работ совместно с подрядчиком и местными властями будут работать над тем, чтобы максимально сократить этот срок.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение по нему грузовиков запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт и масштабная стройка: как развивается Симферопольский районКачество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФВ Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – Аксенов

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"горбатый" мост в симферополе

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крым, симферополь, михаил афанасьев, дороги крыма, городская среда, ремонт дорог, "горбатый" мост в симферополе