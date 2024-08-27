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Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе
Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе
Закрытие так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе на капремонт произойдет в октябре этого года,... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T16:01
2024-08-27T16:01
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
михаил афанасьев
дороги крыма
городская среда
ремонт дорог
"горбатый" мост в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Закрытие так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе на капремонт произойдет в октябре этого года, движение по нему будет перекрыто примерно на полгода. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По словам Афанасьева, движение транспорта по мосту будет перекрыто на полгода, однако Минтранс республики как заказчик работ совместно с подрядчиком и местными властями будут работать над тем, чтобы максимально сократить этот срок.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение по нему грузовиков запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт и масштабная стройка: как развивается Симферопольский районКачество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФВ Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – Аксенов
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крым, симферополь, михаил афанасьев, дороги крыма, городская среда, ремонт дорог, "горбатый" мост в симферополе
Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе

"Горбатый" мост в Симферополе в октябре полностью закроют на ремонт на полгода – власти

16:01 27.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоГорбатый мост
Горбатый мост - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Закрытие так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе на капремонт произойдет в октябре этого года, движение по нему будет перекрыто примерно на полгода. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

"Эти работы (по ремонту моста – ред.) уже идут, просто они пока не связаны с перекрытием моста. По плану-графику работ планируется, что в октябре мост будет перекрываться, и уже будут вестись работы непосредственно, связанные с проезжей частью", - сказал градоначальник.

По словам Афанасьева, движение транспорта по мосту будет перекрыто на полгода, однако Минтранс республики как заказчик работ совместно с подрядчиком и местными властями будут работать над тем, чтобы максимально сократить этот срок.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение по нему грузовиков запрещено.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольМихаил АфанасьевДороги КрымаГородская средаРемонт дорог"Горбатый" мост в Симферополе
 
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