https://crimea.ria.ru/20240814/v-krymu-sorvan-grafik-greydirovaniya-dorog-v-snt--aksenov-1139604981.html

В Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – Аксенов

В Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – Аксенов - РИА Новости Крым, 14.08.2024

В Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подверг критике работу муниципальных властей за срыв плана-графика грейдирования дорог в садовых товариществах и... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T17:40

2024-08-14T17:40

2024-08-14T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов подверг критике работу муниципальных властей за срыв плана-графика грейдирования дорог в садовых товариществах и кооперативах. Об этом он заявил по итогам совещания с главами администраций муниципальных образований в режиме ВКС.Глава республики заявил, что данный вопрос должен быть снят с повестки дня до конца текущего года. Аксенов поручил провести переговоры со всеми руководителями садовых товариществ, найти оптимальные решения и упростить процесс принятия необходимых нормативных актов"."Главам администраций важно лично участвовать в данном процессе, вникать во все детали, а также совместно с представителями "Крымавтодора" принимать выполненную работу", – добавил глава Крыма.Аксенов также добавил, что в адрес властей поступает много жалоб на работу общественного транспорта, особенно в Симферопольском районе. В частности, автобусы не выходят на линию, не соблюдается расписание движения. Он отметил, что транспортные отделы администраций должны знать обо всех срывах, непосредственно получать информацию от граждан и оперативно решать проблемы.В начале этого года глава Крыма поручил главам администраций всех муниципалитетов подготовить и представить планы работ по грейдированию и отсыпке щебнем грунтовых дорог. В частности, в адрес руководства республики поступило более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму, наибольшее количество жалоб поступило из Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов осмотрел села под Симферополем: что будет сделаноКогда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дорогиВ Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крымавтодор, крым, снт