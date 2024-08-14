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В Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – Аксенов
В Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – Аксенов - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов подверг критике работу муниципальных властей за срыв плана-графика грейдирования дорог в садовых товариществах и... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T17:40
2024-08-14T17:40
2024-08-14T17:45
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов подверг критике работу муниципальных властей за срыв плана-графика грейдирования дорог в садовых товариществах и кооперативах. Об этом он заявил по итогам совещания с главами администраций муниципальных образований в режиме ВКС.Глава республики заявил, что данный вопрос должен быть снят с повестки дня до конца текущего года. Аксенов поручил провести переговоры со всеми руководителями садовых товариществ, найти оптимальные решения и упростить процесс принятия необходимых нормативных актов"."Главам администраций важно лично участвовать в данном процессе, вникать во все детали, а также совместно с представителями "Крымавтодора" принимать выполненную работу", – добавил глава Крыма.Аксенов также добавил, что в адрес властей поступает много жалоб на работу общественного транспорта, особенно в Симферопольском районе. В частности, автобусы не выходят на линию, не соблюдается расписание движения. Он отметил, что транспортные отделы администраций должны знать обо всех срывах, непосредственно получать информацию от граждан и оперативно решать проблемы.В начале этого года глава Крыма поручил главам администраций всех муниципалитетов подготовить и представить планы работ по грейдированию и отсыпке щебнем грунтовых дорог. В частности, в адрес руководства республики поступило более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму, наибольшее количество жалоб поступило из Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов осмотрел села под Симферополем: что будет сделаноКогда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дорогиВ Крыму назвали срок прекращения приема документов на оформление СНТ
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сергей аксенов, новости крыма, крымавтодор, крым, снт
В Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – Аксенов
Аксенов раскритиковал муниципалов за срыв плана грейдирования дорог в крымских СНТ
17:40 14.08.2024 (обновлено: 17:45 14.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов подверг критике работу муниципальных властей за срыв плана-графика грейдирования дорог в садовых товариществах и кооперативах. Об этом он заявил по итогам совещания с главами администраций муниципальных образований в режиме ВКС.
"К сожалению, план-график грейдирования дорог в СНТ и кооперативах был сорван, процесс постановки автомобильных дорог на учет не завершен, работа в целом организована неудовлетворительно", – написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики заявил, что данный вопрос должен быть снят с повестки дня до конца текущего года. Аксенов поручил провести переговоры со всеми руководителями садовых товариществ, найти оптимальные решения и упростить процесс принятия необходимых нормативных актов".
"Главам администраций важно лично участвовать в данном процессе, вникать во все детали, а также совместно с представителями "Крымавтодора" принимать выполненную работу", – добавил глава Крыма.
Аксенов также добавил, что в адрес властей поступает много жалоб на работу общественного транспорта, особенно в Симферопольском районе. В частности, автобусы не выходят на линию, не соблюдается расписание движения. Он отметил, что транспортные отделы администраций должны знать обо всех срывах, непосредственно получать информацию от граждан и оперативно решать проблемы.
"Также напоминаю руководителям всех уровней от министерств до администраций: ваша задача – работать в поле, работать с людьми, а не передавать поручения и команды. Создавать министерство ненужных людей мы не будем", – подытожил глава республики.
В начале этого года глава Крыма поручил главам администраций всех муниципалитетов подготовить и представить планы работ по грейдированию и отсыпке щебнем грунтовых дорог. В частности, в адрес руководства республики поступило более двух тысяч жалоб
на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму, наибольшее количество жалоб поступило из Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов.
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