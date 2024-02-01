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Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили Аксенову - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили Аксенову
Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили Аксенову - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили Аксенову
Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T14:33
2024-02-01T14:36
сергей аксенов
новости крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова.Он подчеркнул, что работа по паспортизации дорог в ряде муниципальных образований не выполнена вовсе, а в части – только "на бумаге". То есть не подкрепляется реальными действиями.По мнению Аксенова, это говорит о том, что ответственные чиновники не вникают лично в ситуацию и не выезжают на места. При этом контроль за состоянием асфальтного покрытия должен быть постоянным, подчеркнул он.И потребовал, чтобы планы по грейдированию и ямочному ремонту дорог были опубликованы на сайтах республиканского министерства транспорта и муниципальных образований.Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ранее сообщил, что ремонтные бригады Крымавтодора, несмотря на погоду, продолжают ямочный ремонт основных трасс из Симферополя в новые регионы. По его словам, силами 13 ремонтных бригад Крымавтодора проводится работа по ямочному ремонту более чем на 1200 квадратных метрах асфальтового покрытия на дорогах Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск.Ранее глава республики сообщил, что в Крыму планируется построить новую дорогу из Керчи в Джанкой, что позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в КрымуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФКогда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводы
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сергей аксенов, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, симферополь, симферопольский район, бахчисарайский район, сакский район, черноморский район
Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили Аксенову

Аксенов раскритиковал качество ямочного ремонта и грейдирования дорог в Крыму

14:33 01.02.2024 (обновлено: 14:36 01.02.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВесенний ремонт автодорог
Весенний ремонт автодорог - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова.

"За неделю на мои страницы в соцсетях поступило 2234 обращения по вопросам грейдирования грунтовых дорог и проведения ямочного ремонта. Лидеры по обращениям – город Симферополь, Симферопольский, Бахчисарайский, Сакский, Черноморский районы", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.

Он подчеркнул, что работа по паспортизации дорог в ряде муниципальных образований не выполнена вовсе, а в части – только "на бумаге". То есть не подкрепляется реальными действиями.
По мнению Аксенова, это говорит о том, что ответственные чиновники не вникают лично в ситуацию и не выезжают на места. При этом контроль за состоянием асфальтного покрытия должен быть постоянным, подчеркнул он.

"Проезжаемость дорог должна быть обеспечена в полном объеме. Как только позволяют погодные условия – необходимо выходить на работы по ямочному ремонту", – добавил Аксенов.

И потребовал, чтобы планы по грейдированию и ямочному ремонту дорог были опубликованы на сайтах республиканского министерства транспорта и муниципальных образований.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ранее сообщил, что ремонтные бригады Крымавтодора, несмотря на погоду, продолжают ямочный ремонт основных трасс из Симферополя в новые регионы. По его словам, силами 13 ремонтных бригад Крымавтодора проводится работа по ямочному ремонту более чем на 1200 квадратных метрах асфальтового покрытия на дорогах Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск.
Ранее глава республики сообщил, что в Крыму планируется построить новую дорогу из Керчи в Джанкой, что позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край.
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