https://crimea.ria.ru/20240201/tysyachi-zhalob-na-kachestvo-yamochnogo-remonta-remont-postupili-aksenovu-1134617951.html
Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили Аксенову
Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили Аксенову - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили Аксенову
Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T14:33
2024-02-01T14:33
2024-02-01T14:36
сергей аксенов
новости крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
симферополь
симферопольский район
бахчисарайский район
сакский район
черноморский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/65/1100746523_0:313:876:806_1920x0_80_0_0_042ab3ef9e2a1b331169e8b696153047.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова.Он подчеркнул, что работа по паспортизации дорог в ряде муниципальных образований не выполнена вовсе, а в части – только "на бумаге". То есть не подкрепляется реальными действиями.По мнению Аксенова, это говорит о том, что ответственные чиновники не вникают лично в ситуацию и не выезжают на места. При этом контроль за состоянием асфальтного покрытия должен быть постоянным, подчеркнул он.И потребовал, чтобы планы по грейдированию и ямочному ремонту дорог были опубликованы на сайтах республиканского министерства транспорта и муниципальных образований.Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ранее сообщил, что ремонтные бригады Крымавтодора, несмотря на погоду, продолжают ямочный ремонт основных трасс из Симферополя в новые регионы. По его словам, силами 13 ремонтных бригад Крымавтодора проводится работа по ямочному ремонту более чем на 1200 квадратных метрах асфальтового покрытия на дорогах Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск.Ранее глава республики сообщил, что в Крыму планируется построить новую дорогу из Керчи в Джанкой, что позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в КрымуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФКогда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводы
симферополь
симферопольский район
бахчисарайский район
сакский район
черноморский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/65/1100746523_0:110:876:767_1920x0_80_0_0_45ce2f03073e3641e3ad8edb06d36baf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, симферополь, симферопольский район, бахчисарайский район, сакский район, черноморский район
Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили Аксенову
Аксенов раскритиковал качество ямочного ремонта и грейдирования дорог в Крыму
14:33 01.02.2024 (обновлено: 14:36 01.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова.
"За неделю на мои страницы в соцсетях поступило 2234 обращения по вопросам грейдирования грунтовых дорог и проведения ямочного ремонта. Лидеры по обращениям – город Симферополь, Симферопольский, Бахчисарайский, Сакский, Черноморский районы", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Он подчеркнул, что работа по паспортизации дорог в ряде муниципальных образований не выполнена вовсе, а в части – только "на бумаге". То есть не подкрепляется реальными действиями.
По мнению Аксенова, это говорит о том, что ответственные чиновники не вникают лично в ситуацию и не выезжают на места. При этом контроль за состоянием асфальтного покрытия должен быть постоянным, подчеркнул он.
"Проезжаемость дорог должна быть обеспечена в полном объеме. Как только позволяют погодные условия – необходимо выходить на работы по ямочному ремонту", – добавил Аксенов.
И потребовал, чтобы планы по грейдированию и ямочному ремонту дорог были опубликованы на сайтах республиканского министерства транспорта и муниципальных образований.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ранее сообщил
, что ремонтные бригады Крымавтодора, несмотря на погоду, продолжают ямочный ремонт основных трасс из Симферополя в новые регионы. По его словам, силами 13 ремонтных бригад Крымавтодора проводится работа по ямочному ремонту более чем на 1200 квадратных метрах асфальтового покрытия на дорогах Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск.
Ранее глава республики сообщил
, что в Крыму планируется построить новую дорогу из Керчи в Джанкой, что позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край.
Читайте также на РИА Новости Крым: