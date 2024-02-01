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Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили Аксенову

Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили Аксенову - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили Аксенову

Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова. РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T14:33

2024-02-01T14:33

2024-02-01T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова.Он подчеркнул, что работа по паспортизации дорог в ряде муниципальных образований не выполнена вовсе, а в части – только "на бумаге". То есть не подкрепляется реальными действиями.По мнению Аксенова, это говорит о том, что ответственные чиновники не вникают лично в ситуацию и не выезжают на места. При этом контроль за состоянием асфальтного покрытия должен быть постоянным, подчеркнул он.И потребовал, чтобы планы по грейдированию и ямочному ремонту дорог были опубликованы на сайтах республиканского министерства транспорта и муниципальных образований.Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ранее сообщил, что ремонтные бригады Крымавтодора, несмотря на погоду, продолжают ямочный ремонт основных трасс из Симферополя в новые регионы. По его словам, силами 13 ремонтных бригад Крымавтодора проводится работа по ямочному ремонту более чем на 1200 квадратных метрах асфальтового покрытия на дорогах Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск.Ранее глава республики сообщил, что в Крыму планируется построить новую дорогу из Керчи в Джанкой, что позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в КрымуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФКогда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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