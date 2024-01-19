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Когда в Крыму построят новые дорогие и заменят водоводы - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Когда в Крыму построят новые дорогие и заменят водоводы
Когда в Крыму построят новые дорогие и заменят водоводы - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Когда в Крыму построят новые дорогие и заменят водоводы
Проект замены магистральных водоводов Симферополя планируют завершить к середине февраля, а к концу апреля - привести в порядок дороги на западе Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T16:21
2024-01-19T16:29
сергей аксенов
крым
новости крыма
благоустройство
вода в крыму
ремонт и строительство дорог в крыму
симферополь
черноморский район
сакский район
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Проект замены магистральных водоводов Симферополя планируют завершить к середине февраля, а к концу апреля - привести в порядок дороги на западе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По информации главы региона, в Оленевке работы проводятся на 18 улицах, 13 из них готовы к укладке асфальта. Объекты планируют сдать к концу апреля.Кроме того, в планах - реконструкция Уютненской школы-гимназии Сакского района и детского сада "Светлячок" в Саках, а также строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, установка модульных ФАПов и амбулаторий.В конце прошлого года Минстрой Крыма сообщал о строительстве нового водовода протяженностью более 12 км за 2,2 млрд рублей в Евпатории. Готовность объекта в декабре составила 22%.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовНовую дорогу за 7,8 миллиардов построят в Крыму
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сергей аксенов, крым, новости крыма, благоустройство, вода в крыму, ремонт и строительство дорог в крыму, симферополь, черноморский район, сакский район, городская среда, саки, школа, детский сад, здравоохранение в крыму и севастополе
Когда в Крыму построят новые дорогие и заменят водоводы

В Симферополе заменят магистральные водоводы - Аксенов

16:21 19.01.2024 (обновлено: 16:29 19.01.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовещание в ГКУ "Инвестстрой Республики Крым"
Совещание в ГКУ Инвестстрой Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Проект замены магистральных водоводов Симферополя планируют завершить к середине февраля, а к концу апреля - привести в порядок дороги на западе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Особое внимание нужно уделить замене магистральных водоводов в Симферополе. Подрядчик обязуется завершить проект, который снизит потери воды на сетях, к середине февраля. Также обсудили строительство и реконструкцию автодорог в муниципалитетах, в том числе в селе Оленевка Черноморского района", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, в Оленевке работы проводятся на 18 улицах, 13 из них готовы к укладке асфальта. Объекты планируют сдать к концу апреля.
Кроме того, в планах - реконструкция Уютненской школы-гимназии Сакского района и детского сада "Светлячок" в Саках, а также строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, установка модульных ФАПов и амбулаторий.
В конце прошлого года Минстрой Крыма сообщал о строительстве нового водовода протяженностью более 12 км за 2,2 млрд рублей в Евпатории. Готовность объекта в декабре составила 22%.
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Сергей АксеновКрымНовости КрымаБлагоустройствоВода в КрымуРемонт и строительство дорог в КрымуСимферопольЧерноморский районСакский районГородская средаСакиШколаДетский садЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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