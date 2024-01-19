https://crimea.ria.ru/20240119/v-krymu-postroyat-novye-dorogie-i-zamenyat-vodovody--aksenov-1134325688.html

Когда в Крыму построят новые дорогие и заменят водоводы

Когда в Крыму построят новые дорогие и заменят водоводы - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Когда в Крыму построят новые дорогие и заменят водоводы

Проект замены магистральных водоводов Симферополя планируют завершить к середине февраля, а к концу апреля - привести в порядок дороги на западе Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T16:21

2024-01-19T16:21

2024-01-19T16:29

сергей аксенов

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черноморский район

сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Проект замены магистральных водоводов Симферополя планируют завершить к середине февраля, а к концу апреля - привести в порядок дороги на западе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По информации главы региона, в Оленевке работы проводятся на 18 улицах, 13 из них готовы к укладке асфальта. Объекты планируют сдать к концу апреля.Кроме того, в планах - реконструкция Уютненской школы-гимназии Сакского района и детского сада "Светлячок" в Саках, а также строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, установка модульных ФАПов и амбулаторий.В конце прошлого года Минстрой Крыма сообщал о строительстве нового водовода протяженностью более 12 км за 2,2 млрд рублей в Евпатории. Готовность объекта в декабре составила 22%.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовНовую дорогу за 7,8 миллиардов построят в Крыму

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сакский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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