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Когда в Крыму построят новые дорогие и заменят водоводы
Когда в Крыму построят новые дорогие и заменят водоводы - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Когда в Крыму построят новые дорогие и заменят водоводы
Проект замены магистральных водоводов Симферополя планируют завершить к середине февраля, а к концу апреля - привести в порядок дороги на западе Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T16:21
2024-01-19T16:21
2024-01-19T16:29
сергей аксенов
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ремонт и строительство дорог в крыму
симферополь
черноморский район
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Проект замены магистральных водоводов Симферополя планируют завершить к середине февраля, а к концу апреля - привести в порядок дороги на западе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По информации главы региона, в Оленевке работы проводятся на 18 улицах, 13 из них готовы к укладке асфальта. Объекты планируют сдать к концу апреля.Кроме того, в планах - реконструкция Уютненской школы-гимназии Сакского района и детского сада "Светлячок" в Саках, а также строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, установка модульных ФАПов и амбулаторий.В конце прошлого года Минстрой Крыма сообщал о строительстве нового водовода протяженностью более 12 км за 2,2 млрд рублей в Евпатории. Готовность объекта в декабре составила 22%.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовНовую дорогу за 7,8 миллиардов построят в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Когда в Крыму построят новые дорогие и заменят водоводы
В Симферополе заменят магистральные водоводы - Аксенов
16:21 19.01.2024 (обновлено: 16:29 19.01.2024)