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Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – когда закончат стройку - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – когда закончат стройку
Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – когда закончат стройку - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – когда закончат стройку
Новый водовод за 2,2 млрд рублей строят в Евпатории. Как сообщает Минстрой Крыма, готовность объекта к этому времени составила 22%. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T18:08
2023-12-29T18:08
евпатория
новости крыма
водоснабжение
вода в крыму
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Новый водовод за 2,2 млрд рублей строят в Евпатории. Как сообщает Минстрой Крыма, готовность объекта к этому времени составила 22%.В рамках строительства также возведут водопроводную насосную станцию и резервуар объемом 12 тысяч кубометров.Ранее прокуратура Крыма через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщал о планах по ремонту первого участка водовода, общая длинна которого составляет 40 км. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды
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евпатория, новости крыма, водоснабжение, вода в крыму, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – когда закончат стройку

Новый водовод за 2,2 миллиарда рублей построят в Евпатории к 2025 году – Минстрой

18:08 29.12.2023
 
© Минстрой КрымаВ Евпатории ведется строительство водовода
В Евпатории ведется строительство водовода
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Новый водовод за 2,2 млрд рублей строят в Евпатории. Как сообщает Минстрой Крыма, готовность объекта к этому времени составила 22%.

"В Евпатории ведется строительство водовода протяженностью более 12 км. Его производительность будет составлять четыре тысячи кубометров в час", – сказано в сообщении профильного республиканского министерства.

В рамках строительства также возведут водопроводную насосную станцию и резервуар объемом 12 тысяч кубометров.

"На сегодняшний день специалисты прокладывают линейную часть водопровода и ведут работы по устройству резервуара чистой воды на площадной части объекта. Ввести новый водовод в эксплуатацию планируется до конца 2025 года", – уточнили в ведомстве.

Ранее прокуратура Крыма через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщал о планах по ремонту первого участка водовода, общая длинна которого составляет 40 км.
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ЕвпаторияНовости КрымаВодоснабжениеВода в КрымуМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)
 
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