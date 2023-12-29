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Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – когда закончат стройку
Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – когда закончат стройку - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – когда закончат стройку
Новый водовод за 2,2 млрд рублей строят в Евпатории. Как сообщает Минстрой Крыма, готовность объекта к этому времени составила 22%. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T18:08
2023-12-29T18:08
2023-12-29T18:08
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новости крыма
водоснабжение
вода в крыму
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Новый водовод за 2,2 млрд рублей строят в Евпатории. Как сообщает Минстрой Крыма, готовность объекта к этому времени составила 22%.В рамках строительства также возведут водопроводную насосную станцию и резервуар объемом 12 тысяч кубометров.Ранее прокуратура Крыма через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщал о планах по ремонту первого участка водовода, общая длинна которого составляет 40 км. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды
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евпатория, новости крыма, водоснабжение, вода в крыму, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – когда закончат стройку
Новый водовод за 2,2 миллиарда рублей построят в Евпатории к 2025 году – Минстрой