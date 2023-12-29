https://crimea.ria.ru/20231229/vodovod-za-22-milliarda-v-evpatorii--kogda-zakonchat-stroyku-1133902394.html

Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – когда закончат стройку

Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – когда закончат стройку - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Водовод за 2,2 миллиарда в Евпатории – когда закончат стройку

Новый водовод за 2,2 млрд рублей строят в Евпатории. Как сообщает Минстрой Крыма, готовность объекта к этому времени составила 22%. РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T18:08

2023-12-29T18:08

2023-12-29T18:08

евпатория

новости крыма

водоснабжение

вода в крыму

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1d/1133903385_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9c88c696f555e2de5a75fa63d874b94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Новый водовод за 2,2 млрд рублей строят в Евпатории. Как сообщает Минстрой Крыма, готовность объекта к этому времени составила 22%.В рамках строительства также возведут водопроводную насосную станцию и резервуар объемом 12 тысяч кубометров.Ранее прокуратура Крыма через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщал о планах по ремонту первого участка водовода, общая длинна которого составляет 40 км. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, новости крыма, водоснабжение, вода в крыму, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)