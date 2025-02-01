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"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации
"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации - РИА Новости Крым, 01.02.2025
"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации
Снижение планки мобилизационного возраста с 25 до 18 лет будет означать конец надеждам Владимира Зеленского остаться у власти. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T09:11
2025-02-01T09:11
радио "спутник в крыму"
юрий светов
мнения
мобилизация на украине
владимир зеленский
украина
новости сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Снижение планки мобилизационного возраста с 25 до 18 лет будет означать конец надеждам Владимира Зеленского остаться у власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист, политический эксперт Юрий Светов.Кроме того, по мнению эксперта, в случае снижения мобилизационного возраста вполне вероятны массовые протесты ключевой части украинского общества – женщин.Светов при этом отметил, что несмотря на значительные боевые потери, большое количество дезертиров в рядах ВСУ и критическую для Украины ситуацию на фронте, в украинской армии все еще существует ядро, воюющее по идейным соображениям.Аналитик провел аналогии с нацистским вермахтом после коренного перелома в Великой Отечественной войне, когда значительная часть германских солдат откровенно критиковала руководство Третьего рейха и армейское командование, но продолжала воевать против Советского Союза с твердым убеждением, что они "защищают свою родину от орд варваров".Советник военного департамента офиса Зеленского Николай Щур ранее анонсировал изменения в законодательство, которые позволят призывать в ВСУ молодых мужчин от 18 до 25 лет. Речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев, которых хотят привлекать на службу различными финансовыми и другими поощрениями.Замглавы офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что видит огромный "мобилизационный резерв" в юношах на Украине с 18 до 25 лет. В связи с этим разрабатывается реформа в области призыва на военную службу, чтобы на добровольной основе привлечь в армию молодых людей этого возраста.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что порядка 100 тысяч мобилизованных украинцев бросили свои позиции и дезертировали из рядов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Геноцид народа: в МИД России оценили мобилизацию на УкраинеВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военныхЧетыре автобуса с уклонистами задержали на границе Украины
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юрий светов, мнения, мобилизация на украине, владимир зеленский, украина, новости сво, общество
"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации

Зеленский потеряет все шансы остаться у власти при снижении возраста мобилизации – эксперт

09:11 01.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Снижение планки мобилизационного возраста с 25 до 18 лет будет означать конец надеждам Владимира Зеленского остаться у власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист, политический эксперт Юрий Светов.
"Это будет означать всякий конец надеждам Зеленского на переизбрание, если вдруг они организуют президентские выборы под давлением американцев. Сейчас у него (Зеленского – ред.) еще есть надежда на что-то, но матери, у которых отберут 18-летних мальчиков и отправят на фронт, явно голосовать за действующую власть не будут", - сказал Светов.
Кроме того, по мнению эксперта, в случае снижения мобилизационного возраста вполне вероятны массовые протесты ключевой части украинского общества – женщин.
Светов при этом отметил, что несмотря на значительные боевые потери, большое количество дезертиров в рядах ВСУ и критическую для Украины ситуацию на фронте, в украинской армии все еще существует ядро, воюющее по идейным соображениям.
Аналитик провел аналогии с нацистским вермахтом после коренного перелома в Великой Отечественной войне, когда значительная часть германских солдат откровенно критиковала руководство Третьего рейха и армейское командование, но продолжала воевать против Советского Союза с твердым убеждением, что они "защищают свою родину от орд варваров".
"На Украине тоже такие люди есть, и они будут воевать. Как бы скептически ни относиться к проводимым на Украине соцопросам, более 30% считают, что нужно воевать до возвращения к границам 1991 года или по меньшей мере 2022 года. Поэтому при всем дезертирстве и потерях какое-то ядро в украинской армии продолжает существовать, получать натовское оружие и воевать", - добавил Светов.
Советник военного департамента офиса Зеленского Николай Щур ранее анонсировал изменения в законодательство, которые позволят призывать в ВСУ молодых мужчин от 18 до 25 лет. Речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев, которых хотят привлекать на службу различными финансовыми и другими поощрениями.
Замглавы офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что видит огромный "мобилизационный резерв" в юношах на Украине с 18 до 25 лет. В связи с этим разрабатывается реформа в области призыва на военную службу, чтобы на добровольной основе привлечь в армию молодых людей этого возраста.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что порядка 100 тысяч мобилизованных украинцев бросили свои позиции и дезертировали из рядов ВСУ.
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Радио "Спутник в Крыму"Юрий СветовМненияМобилизация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаНовости СВООбщество
 
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