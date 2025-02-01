https://crimea.ria.ru/20250201/eto-konets-chem-dlya-zelenskogo-obernetsya-snizhenie-vozrasta-mobilizatsii-1143831843.html

"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации

"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации - РИА Новости Крым, 01.02.2025

"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации

Снижение планки мобилизационного возраста с 25 до 18 лет будет означать конец надеждам Владимира Зеленского остаться у власти. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T09:11

2025-02-01T09:11

2025-02-01T09:11

радио "спутник в крыму"

юрий светов

мнения

мобилизация на украине

владимир зеленский

украина

новости сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Снижение планки мобилизационного возраста с 25 до 18 лет будет означать конец надеждам Владимира Зеленского остаться у власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист, политический эксперт Юрий Светов.Кроме того, по мнению эксперта, в случае снижения мобилизационного возраста вполне вероятны массовые протесты ключевой части украинского общества – женщин.Светов при этом отметил, что несмотря на значительные боевые потери, большое количество дезертиров в рядах ВСУ и критическую для Украины ситуацию на фронте, в украинской армии все еще существует ядро, воюющее по идейным соображениям.Аналитик провел аналогии с нацистским вермахтом после коренного перелома в Великой Отечественной войне, когда значительная часть германских солдат откровенно критиковала руководство Третьего рейха и армейское командование, но продолжала воевать против Советского Союза с твердым убеждением, что они "защищают свою родину от орд варваров".Советник военного департамента офиса Зеленского Николай Щур ранее анонсировал изменения в законодательство, которые позволят призывать в ВСУ молодых мужчин от 18 до 25 лет. Речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев, которых хотят привлекать на службу различными финансовыми и другими поощрениями.Замглавы офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что видит огромный "мобилизационный резерв" в юношах на Украине с 18 до 25 лет. В связи с этим разрабатывается реформа в области призыва на военную службу, чтобы на добровольной основе привлечь в армию молодых людей этого возраста.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что порядка 100 тысяч мобилизованных украинцев бросили свои позиции и дезертировали из рядов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Геноцид народа: в МИД России оценили мобилизацию на УкраинеВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военныхЧетыре автобуса с уклонистами задержали на границе Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий светов, мнения, мобилизация на украине, владимир зеленский, украина, новости сво, общество