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Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40% - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%
Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40% - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%
Количество острых респираторных заболеваний в Бахчисарайском районе превысило республиканский эпидпорог на 40%. Об этом рассказали в пресс-службе администрации... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T17:02
2025-03-05T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Количество острых респираторных заболеваний в Бахчисарайском районе превысило республиканский эпидпорог на 40%. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.На территории Бахчисарайского района вводится временный запрет на проведение массовых, культурных, спортивных и других мероприятий.С 10 февраля за медпомощью обратилось 3505 человек с диагнозом ОРВИ и 47 человек с диагнозом грипп.Из-за роста заболеваемости в районе на дистанционное обучение перевели девять общеобразовательных и шесть школьных организаций, закрыли 51 класс. Также остановили работу 14 групп в пяти детсадах.В организациях, учреждениях, предприятиях и в общественном транспорте будет усилен масочный и дезинфекционный режим.Ранее сообщали, что в Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на начало недели на полуострове закрыто 42 школы. А также восемь закрытых дошкольных учреждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантинОтмечен рост ОРВИ: ситуация с заболевшими в Крыму и СевастополеВ Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школы
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РИА Новости Крым
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Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%

В Бахчисарайском районе эпидпорог по ОРВИ превышен на 40% – массовые мероприятия отменены

17:02 05.03.2025 (обновлено: 17:09 05.03.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Количество острых респираторных заболеваний в Бахчисарайском районе превысило республиканский эпидпорог на 40%. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.
На территории Бахчисарайского района вводится временный запрет на проведение массовых, культурных, спортивных и других мероприятий.
"В районе отмечен рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с уровнем заболеваемости прошлой недели на 129%. Показатель превысил республиканский эпидпорог на 40%", – сообщили власти района.
С 10 февраля за медпомощью обратилось 3505 человек с диагнозом ОРВИ и 47 человек с диагнозом грипп.
Из-за роста заболеваемости в районе на дистанционное обучение перевели девять общеобразовательных и шесть школьных организаций, закрыли 51 класс. Также остановили работу 14 групп в пяти детсадах.
В организациях, учреждениях, предприятиях и в общественном транспорте будет усилен масочный и дезинфекционный режим.
Ранее сообщали, что в Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на начало недели на полуострове закрыто 42 школы. А также восемь закрытых дошкольных учреждений.
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