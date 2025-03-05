https://crimea.ria.ru/20250305/epidporog-po-orvi-v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-prevyshen-na-40--1144681349.html

Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%

Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40% - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%

Количество острых респираторных заболеваний в Бахчисарайском районе превысило республиканский эпидпорог на 40%. Об этом рассказали в пресс-службе администрации... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T17:02

2025-03-05T17:02

2025-03-05T17:09

новости

новости крыма

бахчисарайский район

орви

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009951_0:194:3076:1924_1920x0_80_0_0_ec09232997d661ed911e345942742c16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Количество острых респираторных заболеваний в Бахчисарайском районе превысило республиканский эпидпорог на 40%. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.На территории Бахчисарайского района вводится временный запрет на проведение массовых, культурных, спортивных и других мероприятий.С 10 февраля за медпомощью обратилось 3505 человек с диагнозом ОРВИ и 47 человек с диагнозом грипп.Из-за роста заболеваемости в районе на дистанционное обучение перевели девять общеобразовательных и шесть школьных организаций, закрыли 51 класс. Также остановили работу 14 групп в пяти детсадах.В организациях, учреждениях, предприятиях и в общественном транспорте будет усилен масочный и дезинфекционный режим.Ранее сообщали, что в Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на начало недели на полуострове закрыто 42 школы. А также восемь закрытых дошкольных учреждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантинОтмечен рост ОРВИ: ситуация с заболевшими в Крыму и СевастополеВ Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школы

бахчисарайский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, бахчисарайский район, орви, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье