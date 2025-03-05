https://crimea.ria.ru/20250305/epidporog-po-orvi-v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-prevyshen-na-40--1144681349.html
Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%
Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40% - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%
Количество острых респираторных заболеваний в Бахчисарайском районе превысило республиканский эпидпорог на 40%. Об этом рассказали в пресс-службе администрации... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T17:02
2025-03-05T17:02
2025-03-05T17:09
новости
новости крыма
бахчисарайский район
орви
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009951_0:194:3076:1924_1920x0_80_0_0_ec09232997d661ed911e345942742c16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Количество острых респираторных заболеваний в Бахчисарайском районе превысило республиканский эпидпорог на 40%. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.На территории Бахчисарайского района вводится временный запрет на проведение массовых, культурных, спортивных и других мероприятий.С 10 февраля за медпомощью обратилось 3505 человек с диагнозом ОРВИ и 47 человек с диагнозом грипп.Из-за роста заболеваемости в районе на дистанционное обучение перевели девять общеобразовательных и шесть школьных организаций, закрыли 51 класс. Также остановили работу 14 групп в пяти детсадах.В организациях, учреждениях, предприятиях и в общественном транспорте будет усилен масочный и дезинфекционный режим.Ранее сообщали, что в Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на начало недели на полуострове закрыто 42 школы. А также восемь закрытых дошкольных учреждений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантинОтмечен рост ОРВИ: ситуация с заболевшими в Крыму и СевастополеВ Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школы
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009951_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_4c6d4ae069b72c11a1e6eb63fafc5cd0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, бахчисарайский район, орви, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%
В Бахчисарайском районе эпидпорог по ОРВИ превышен на 40% – массовые мероприятия отменены
17:02 05.03.2025 (обновлено: 17:09 05.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Количество острых респираторных заболеваний в Бахчисарайском районе превысило республиканский эпидпорог на 40%. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.
На территории Бахчисарайского района вводится временный запрет на проведение массовых, культурных, спортивных и других мероприятий.
"В районе отмечен рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с уровнем заболеваемости прошлой недели на 129%. Показатель превысил республиканский эпидпорог на 40%", – сообщили власти района.
С 10 февраля за медпомощью обратилось 3505 человек с диагнозом ОРВИ и 47 человек с диагнозом грипп.
Из-за роста заболеваемости в районе на дистанционное обучение перевели девять общеобразовательных и шесть школьных организаций, закрыли 51 класс. Также остановили работу 14 групп в пяти детсадах.
В организациях, учреждениях, предприятиях и в общественном транспорте будет усилен масочный и дезинфекционный режим.
Ранее сообщали
, что в Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на начало недели на полуострове закрыто 42 школы. А также восемь закрытых дошкольных учреждений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: