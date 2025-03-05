https://crimea.ria.ru/20250305/tsentrobank-ogranichit-kolichestvo-kart-na-odnogo-cheloveka-1144682002.html

Центробанк ограничит количество карт на одного человека

Центробанк ограничит количество карт на одного человека - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Центробанк ограничит количество карт на одного человека

Центробанк обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека. Как заявила в среду глава регулятора Эльвира Набиуллина на РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T17:16

2025-03-05T17:16

2025-03-05T17:16

центробанк рф

эльвира набиуллина

банковская карта

новости

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Центробанк обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека. Как заявила в среду глава регулятора Эльвира Набиуллина на совещании членов правительства с президентом России Владимиром Путиным, мера направлена на борьбу с мошенниками.Еще одна предлагаемая мера – введение уголовной ответственности для посредников мошенников. При этом глава ЦБ отметила, что среди таких посредников много подростков.По данным Центробанка, сейчас, благодаря уже введенным ранее мерам по борьбе с аферистами, крупные банки отбивают свыше 99,9% мошеннических атак на граждан. Ежемесячно банки приостанавливают 300 тысяч подозрительных переводов, в том числе благодаря введению так называемого периода охлаждения, когда кредитные средства становятся доступными только спустя несколько часов или даже дней после оформления договора. При этом даже 00,1% не отбитых атак, по словам Набиуллиной, выражаются в потерянных гражданами миллиардах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымУтечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать рискиВ Крыму пресекли канал продажи мошеннических сим-картКрымчане отдали мошенникам 60 млн рублей за месяц

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, эльвира набиуллина, банковская карта, новости, правительство россии