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Центробанк ограничит количество карт на одного человека
Центробанк ограничит количество карт на одного человека - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Центробанк ограничит количество карт на одного человека
Центробанк обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека. Как заявила в среду глава регулятора Эльвира Набиуллина на РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T17:16
2025-03-05T17:16
2025-03-05T17:16
центробанк рф
эльвира набиуллина
банковская карта
новости
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Центробанк обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека. Как заявила в среду глава регулятора Эльвира Набиуллина на совещании членов правительства с президентом России Владимиром Путиным, мера направлена на борьбу с мошенниками.Еще одна предлагаемая мера – введение уголовной ответственности для посредников мошенников. При этом глава ЦБ отметила, что среди таких посредников много подростков.По данным Центробанка, сейчас, благодаря уже введенным ранее мерам по борьбе с аферистами, крупные банки отбивают свыше 99,9% мошеннических атак на граждан. Ежемесячно банки приостанавливают 300 тысяч подозрительных переводов, в том числе благодаря введению так называемого периода охлаждения, когда кредитные средства становятся доступными только спустя несколько часов или даже дней после оформления договора. При этом даже 00,1% не отбитых атак, по словам Набиуллиной, выражаются в потерянных гражданами миллиардах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымУтечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать рискиВ Крыму пресекли канал продажи мошеннических сим-картКрымчане отдали мошенникам 60 млн рублей за месяц
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РИА Новости Крым
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центробанк рф, эльвира набиуллина, банковская карта, новости, правительство россии
Центробанк ограничит количество карт на одного человека
Центробанк планирует ограничить количество карт на одного человека – Набиуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Центробанк обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека. Как заявила в среду глава регулятора Эльвира Набиуллина на совещании членов правительства с президентом России Владимиром Путиным, мера направлена на борьбу с мошенниками.
"Дополнительно обсуждаем количество карт, которое можно оформить на одного человека. Простых граждан это не затронет. Потому что это мошенник открывают по сто и даже по тысяче карт", – обозначила Набиуллина одну из обсуждаемых мер.
Еще одна предлагаемая мера – введение уголовной ответственности для посредников мошенников. При этом глава ЦБ отметила, что среди таких посредников много подростков.
"Поэтому мы считаем, что родители должны давать согласие на открытие счета, на получение выписок по операциям ребенка, чтобы они могли вовремя вмешаться", – считает Набиуллина.
По данным Центробанка, сейчас, благодаря уже введенным ранее мерам по борьбе с аферистами, крупные банки отбивают свыше 99,9% мошеннических атак на граждан. Ежемесячно банки приостанавливают 300 тысяч подозрительных переводов, в том числе благодаря введению так называемого периода охлаждения, когда кредитные средства становятся доступными только спустя несколько часов или даже дней после оформления договора. При этом даже 00,1% не отбитых атак, по словам Набиуллиной, выражаются в потерянных гражданами миллиардах.
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