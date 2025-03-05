Рейтинг@Mail.ru
Центробанк ограничит количество карт на одного человека - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250305/tsentrobank-ogranichit-kolichestvo-kart-na-odnogo-cheloveka-1144682002.html
Центробанк ограничит количество карт на одного человека
Центробанк ограничит количество карт на одного человека - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Центробанк ограничит количество карт на одного человека
Центробанк обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека. Как заявила в среду глава регулятора Эльвира Набиуллина на РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T17:16
2025-03-05T17:16
центробанк рф
эльвира набиуллина
банковская карта
новости
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140272029_0:140:1350:900_1920x0_80_0_0_677c8d58c3e04ca058837ae17fdc7a2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Центробанк обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека. Как заявила в среду глава регулятора Эльвира Набиуллина на совещании членов правительства с президентом России Владимиром Путиным, мера направлена на борьбу с мошенниками.Еще одна предлагаемая мера – введение уголовной ответственности для посредников мошенников. При этом глава ЦБ отметила, что среди таких посредников много подростков.По данным Центробанка, сейчас, благодаря уже введенным ранее мерам по борьбе с аферистами, крупные банки отбивают свыше 99,9% мошеннических атак на граждан. Ежемесячно банки приостанавливают 300 тысяч подозрительных переводов, в том числе благодаря введению так называемого периода охлаждения, когда кредитные средства становятся доступными только спустя несколько часов или даже дней после оформления договора. При этом даже 00,1% не отбитых атак, по словам Набиуллиной, выражаются в потерянных гражданами миллиардах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымУтечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать рискиВ Крыму пресекли канал продажи мошеннических сим-картКрымчане отдали мошенникам 60 млн рублей за месяц
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140272029_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_be193fffe2ab58f368aa6d367c1094e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центробанк рф, эльвира набиуллина, банковская карта, новости, правительство россии
Центробанк ограничит количество карт на одного человека

Центробанк планирует ограничить количество карт на одного человека – Набиуллина

17:16 05.03.2025
 
© Fotolia / Ivan KrukНоутбук и банковская карта
Ноутбук и банковская карта
© Fotolia / Ivan Kruk
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Центробанк обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека. Как заявила в среду глава регулятора Эльвира Набиуллина на совещании членов правительства с президентом России Владимиром Путиным, мера направлена на борьбу с мошенниками.

"Дополнительно обсуждаем количество карт, которое можно оформить на одного человека. Простых граждан это не затронет. Потому что это мошенник открывают по сто и даже по тысяче карт", – обозначила Набиуллина одну из обсуждаемых мер.

Еще одна предлагаемая мера – введение уголовной ответственности для посредников мошенников. При этом глава ЦБ отметила, что среди таких посредников много подростков.

"Поэтому мы считаем, что родители должны давать согласие на открытие счета, на получение выписок по операциям ребенка, чтобы они могли вовремя вмешаться", – считает Набиуллина.

По данным Центробанка, сейчас, благодаря уже введенным ранее мерам по борьбе с аферистами, крупные банки отбивают свыше 99,9% мошеннических атак на граждан. Ежемесячно банки приостанавливают 300 тысяч подозрительных переводов, в том числе благодаря введению так называемого периода охлаждения, когда кредитные средства становятся доступными только спустя несколько часов или даже дней после оформления договора. При этом даже 00,1% не отбитых атак, по словам Набиуллиной, выражаются в потерянных гражданами миллиардах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым
Утечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать риски
В Крыму пресекли канал продажи мошеннических сим-карт
Крымчане отдали мошенникам 60 млн рублей за месяц
 
Центробанк РФЭльвира НабиуллинаБанковская картаНовостиПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской области
18:43Жительница Запорожской области получила 15 лет за попытку подрыва ЛЭП
18:22В Бахчисарае бизнесмена заставили заплатить 7 миллионов рублей налога
17:59Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили"
17:52На пожаре в Крымском районе погиб человек
17:34Госорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры
17:16Центробанк ограничит количество карт на одного человека
17:02Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%
16:52Регионам России спишут задолженность по кредитам на 1 миллиард рублей
16:44На Крым надвигается шторм - МЧС
16:35Защищал жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО
16:20Житель Ялты ответит за публичные призывы к насилию против русских
16:01США перестали делиться разведданными с Украиной
15:50Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФ
15:40Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов
15:29Паром в Севастополе возобновил работу
15:29"Расхлябанности допускать нельзя": Путин обратился к сотрудникам МВД
15:21Число выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВД
15:13Пострадавшим от взрыва на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей
15:06Путин поручил усилить борьбу с киберпреступностью
Лента новостейМолния