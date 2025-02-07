Крымчане отдали мошенникам 60 млн рублей за месяц
Жители Крыма 245 раз становились жертвами телефонных аферистов в январе
© КрымэнергоинформТелефонные мошенники
© Крымэнергоинформ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В январе крымчане 245 раз попадались на удочки телефонных аферистов и отдали мошенникам более 60 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"За январь 2025 года на территории Крыма зарегистрировано 245 дистанционных мошенничеств, по которым сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 60 млн рублей", - сказано в сообщении.
К уголовной ответственности за это время привлекли 30 аферистов, совершивших 139 преступлений, уточнили в пресс-службе.
В надзорном ведомстве подчеркивают, что телефонное мошенничество остается одним из самых распространенных преступлений в сфере информационных технологий. В частности преступники используют схемы "просьба о помощи от знакомого", "ошибочный перевод", "неожиданный выигрыш", "требование срочно оплатить банковский долг". Граждан призывают к бдительности.
В Крыму также регулярно фиксируют новые схемы мошенничества. Например, с видеозвонками якобы от правоохранителей, сообщала ранее пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи Крыма. Еще раньше злоумышленники придумали новую схему, по которой потенциальным жертвам предлагают купить золото, а затем передать его курьеру либо продать в другом банке и перевести деньги на "надежный" счет. В Крыму мошенники также крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фейковых "домовых чатов", предупреждала ранее администрация Симферополя.
Также за последние дни мошенники создали сразу ряд фейковых страниц официальных лиц республики. Рассылки крымчанам поступают якобы от мэров Армянска, Джанкоя, Алушты, Феодосии, министра внутренней политики, информации и связи Крыма и замминистра транспорта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: