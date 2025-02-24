https://crimea.ria.ru/20250224/utechka-personalnykh-dannykh-kak-zaschitit-sebya-i-minimizirovat-riski-1144426258.html

Утечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать риски

Утечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать риски - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Утечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать риски

Каждый из нас практически ежедневно оставляет цифровой след: от банковских операций до регистрации на сайтах и в приложениях. Увы, любой пользователь не... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T10:54

2025-02-24T10:54

2025-02-24T10:54

кибербезопасность

общество

мошенничество

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новости

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Каждый из нас практически ежедневно оставляет цифровой след: от банковских операций до регистрации на сайтах и в приложениях. Увы, любой пользователь не застрахован от утечки личных данных. К телефонному спаму все давно привыкли, но сетевых рисков становится все больше, а мошенники придумывают все новые схемы "развода". Утечка может произойти по разным каналам: это и хакерские атаки, и банальные взломы. Итак, чтобы не пришлось расплачиваться за собственное "цифровое легкомыслие", необходимо соблюдать несколько важных правил кибербезопасности. Алгоритм действий, который поможет сократить риски и защититься от убытков в случае, если ваши данные все-таки утекли, – в материале РИА Новости.Тревожные звонки: странные сообщения и сомнительные запросыОбычно компании или банки, которые заботятся о защите данных клиентов, сообщают о возможной утечке через официальные каналы.Первым сигналом о том, что ваши данные попали в руки злоумышленников, могут быть неожиданные звонки, сообщения от неизвестных или фейковых контактов в мессенджерах, а также письма на электронную почту с подозрительными или необычными запросами.Признаком утечки данных также могут быть фишинговые атаки: неожиданные электронные письма на ваше имя или сообщения, которые выглядят как официальные запросы от якобы банков, правоохранительных органов и других организаций.У вас могут запросить ПИН-код или пароль для входа в аккаунт. Будьте осторожны: ни одна добросовестная организация не будет запрашивать такую информацию через электронную почту или мессенджеры.Другой классический признак утечки данных – информация от друзей или родственников о том, что им приходят непонятные сообщения и запросы якобы от вашего имени. Это может означать, что мошенники используют ваши данные для создания фальшивых аккаунтов с целью обмана.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) открыл сайт для проверки утечки личных данных пользователей. На портале, который так и называется "Утекли ли ваши данные? Проверьте", также дадут советы о мерах защиты.Подозрения подтверждаются: что делать?Если ваши персональные данные действительно "слили" или украли, не стоит паниковать. Необходимо совершить ряд последовательных шагов, которые минимизируют возможные негативные последствия и помогут избежать подобных проблем в будущем.1. Если вы подозреваете утечку данных своих банковских карт или счетов, немедленно свяжитесь с банком и попросите временно заблокировать счета и карты. Также банк может предложить перевыпустить карту и при необходимости сменить реквизиты.2. Следующий шаг – смена паролей на всех аккаунтах. Постарайтесь использовать более сложные комбинации, которые не повторяются в разных сервисах и приложениях, которыми вы пользуетесь.3. Проверьте активность на всех своих онлайн-аккаунтах, включая соцсети, почту, финансовые сервисы. Если заметили подозрительные действия, такие как попытки входа с незнакомых устройств, сразу же заблокируйте доступ и поменяйте пароли.4. Не поленитесь активировать двухфакторную аутентификацию (2FA) на всех важных аккаунтах, чтобы дополнительно защитить их от взлома.5. Будьте готовы к возможным фишинговым атакам: сохраняйте спокойствие и не спешите отвечать на письма или звонки от якобы банков и других организаций. Всегда проверяйте подлинность источников и не предоставляйте конфиденциальную информацию, если вас что-то смущает.6. Проверьте собственную кредитную историю: возможно, злоумышленники попытаются взять кредит, используя ваши паспортные данные. Также можно попросить заблокировать выдачу новых кредитов в банках, с которыми вы сотрудничаете. С 1 марта 2025 года самозапрет на кредиты можно будет выставить на "Госуслугах", он будет распространяться на все банки и микрофинансовые организации (МФО).Как проверить кредитную историюЧтобы бесплатно проверить свою кредитную историю, нужно узнать, в каком бюро кредитных историй (БКИ) хранится ваша история. Это можно сделать через портал "Госуслуги", отправив соответствующее заявление в разделе "Справки и выписки" – "Получение сведений о бюро кредитных историй".В течение дня Банк России сформирует и направит в личный кабинет информацию о БКИ, где хранится ваша история (как правило, их несколько). Из предложенного списка нужно выбрать один БКИ, перейти на его сайт и оставить запрос. Срок ответа каждое бюро устанавливает самостоятельно.Два раза в год кредитную историю в каждом БКИ можно посмотреть бесплатно, за следующие запросы придется заплатить.Золотые правила кибербезопасностиВ условиях растущей активности мошенников важно быть бдительным и помнить об элементарных правилах кибербезопасности.Никогда и никому не передавайте данные своей банковской карты: номер, срок действия, CVV-код (трехзначный код на обратной стороне карты) и, конечно, ПИН-код. Также не диктуйте цифры из SMS, приходящие с незнакомых номеров, даже если вас уверяют, что с вами на связи представители банка или другой официальной организации.Пароли от онлайн-банков держите в тайне — эта информация является ключом к вашим финансам и не должна быть известна никому, включая банковских сотрудников. Помните, что банки и другие официальные учреждения не запрашивают чувствительную информацию через электронные средства связи.Другие персональные данные, такие как ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес электронной почты и номер телефона, хотя и менее критичны по сравнению с банковской информацией, но также могут стать отправной точкой для мошенников, которые могут устроить спам- или фишинговую атаку. Поэтому избегайте передачи этой информации незнакомым лицам.Берегите свои данные и повышайте финансовую грамотность, чтобы предотвратить возможные неприятности. Бдительность и умение распознавать подозрительные схемы помогут избежать проблем.

https://crimea.ria.ru/20250219/v-krymu-presekli-kanal-prodazhi-moshennicheskikh-sim-kart-1144320449.html

https://crimea.ria.ru/20250211/gosduma-prinyala-zakon-o-zaschite-lyudey-ot-moshennikov-1144090039.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кибербезопасность, общество, мошенничество, совет эксперта, новости, безопасность